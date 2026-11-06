La deputata di Fratelli d'Italia chiederà un ciclo di audizioni parlamentari che coinvolga l’ACN, la Polizia Postale, AgID, il Garante per la protezione dei dati personali e i principali operatori tecnologici, per verificare il livello di protezione delle nostre infrastrutture e individuare gli interventi necessari. Sull'AI "bisogna potenziarne l'utilizzo senza permettere che sostituisca competenze e ruoli umani".

Una serie di interviste ai parlamentari di tutti gli schieramenti in vista della campagna elettorale imminente, per estrarre le priorità e i programmi per digitale e TLC. E’ questo l’obiettivo della nuova rubrica dal titolo “Le Politiche digitali per l’Italia?”, con videopodcast e interviste ai politici, parlamentari ed europarlamentari per conoscere le loro visioni e possibili politiche digitali per il nostro futuro tecnologico e industriale. In questo contesto abbiamo sentito Eliana Longi, parlamentare di FDI membro della Commissione IX Trasporti e Telecomunicazioni alla Camera.

Key4Biz. Quali le politiche digitali urgenti o necessarie per l’Italia?

Eliana Longi. La crescente digitalizzazione del patrimonio documentale italiano impone un cambio di passo nelle politiche di cybersicurezza. Documenti amministrativi, dati sanitari, informazioni personali e archivi delle imprese rappresentano un patrimonio strategico che dobbiamo proteggere da attacchi informatici, accessi abusivi e sottrazioni di dati. Ritengo necessario promuovere un ciclo di audizioni parlamentari che coinvolga l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, la Polizia Postale, AgID, il Garante per la protezione dei dati personali e i principali operatori tecnologici, per verificare il livello di protezione delle nostre infrastrutture e individuare gli interventi necessari. Parallelamente, dobbiamo investire nell’intelligenza artificiale come strumento di prevenzione e contrasto delle minacce informatiche, rafforzando la formazione del personale pubblico, sostenendo le imprese e diffondendo una vera cultura della sicurezza digitale tra i cittadini. La sfida non è soltanto digitalizzare il Paese, ma garantire che tutto ciò che trasferiamo nel mondo digitale sia adeguatamente protetto. La sicurezza dei dati significa sicurezza delle istituzioni e tutela dei cittadini.

Key4Biz. Nella corsa all’intelligenza artificiale guidata dagli Stati Uniti e dalla Cina, l’Italia – in Europa – quale strada deve trovare?

Eliana Longi. L’Italia deve farsi promotrice di una politica europea che non si limiti a regolamentare l’intelligenza artificiale, ma che investa concretamente nella sua produzione, nelle infrastrutture e nella diffusione nel sistema economico. Non dobbiamo scegliere tra innovazione americana e tecnologia cinese. Dobbiamo costruire le condizioni affinché l’Europa possa sviluppare tecnologie proprie, collaborare con i partner internazionali e mantenere il controllo delle proprie infrastrutture strategiche. La sovranità digitale non significa isolamento tecnologico, ma avere la capacità di scegliere, sviluppare e governare le tecnologie da cui dipendono la nostra economia e la nostra sicurezza. L’Italia non deve essere soltanto un Paese che utilizza l’intelligenza artificiale, ma deve diventare uno dei Paesi che la progettano, la sviluppano e la esportano.

Key4Biz. Come procede l’iter della sua proposta di legge sul riordino dei call center?

Eliana Longi. La proposta di legge a mia prima firma, la C. 1316, è attualmente incardinata presso le Commissioni riunite IX (Trasporti, Poste e Telecomunicazioni) e X (Attività produttive), che la stanno esaminando in sede referente. Nel corso dell’iter sono stati acquisiti i pareri del Ministero delle Imprese e del Made in Italy sugli emendamenti presentati; siamo ora in attesa della relazione tecnica del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Si tratta di un provvedimento formulato in regime di invarianza finanziaria, che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L’obiettivo resta quello di arrivare a un riordino organico del settore, aggiornando il quadro normativo e rafforzando la qualità dei servizi, la formazione degli operatori, la tutela dei lavoratori e la protezione dei consumatori. È un comparto che ha un peso importante sul piano occupazionale e dei servizi e che merita regole chiare, moderne e capaci di valorizzarne le professionalità.

Key4Biz. Quali priorità per il rilancio dell’industria delle TLC?

Eliana Longi. Per un concreto rilancio dell’industria delle telecomunicazioni dobbiamo partire da una consapevolezza: la crescita costante della domanda di connettività e di banda, alimentata dall’aumento esponenziale del traffico dati e soprattutto dall’utilizzo dei servizi delle grandi piattaforme tecnologiche, non può continuare a gravare esclusivamente sugli operatori delle telecomunicazioni. Il settore si trova oggi davanti a uno squilibrio sempre più evidente. In tre anni il traffico dati è cresciuto del 30%, mentre negli ultimi quindici anni gli operatori hanno registrato una contrazione dei ricavi pari a circa 13 miliardi di euro. A questo si aggiunge l’aumento del 28% dei costi energetici in un solo anno, per un comparto che non è ancora riconosciuto come energivoro, pur garantendo un servizio essenziale e sostenendo infrastrutture strategiche per l’intero Paese. Non è un modello sostenibile chiedere alle imprese di investire sempre di più in reti, capacità e sicurezza, mentre i ricavi diminuiscono e i costi aumentano.

Key4Biz. Cosa bisogna fare?

Eliana Longi. Occorre quindi ristabilire condizioni di equilibrio lungo l’intera filiera digitale, promuovendo una maggiore corresponsabilità anche da parte dei grandi soggetti che generano volumi elevatissimi di traffico e traggono valore dalle infrastrutture di rete. In parallelo, servono regole che favoriscano gli investimenti, una politica efficace di gestione delle frequenze, la diffusione del 5G e delle reti in fibra, nonché interventi per ridurre i costi energetici e riconoscere la strategicità delle infrastrutture di telecomunicazione. La connettività è ormai la base su cui poggiano la competitività delle imprese, i servizi pubblici, l’intelligenza artificiale e la sicurezza nazionale. Per questo dobbiamo garantire agli operatori condizioni economiche e regolatorie che consentano di continuare a investire. Il rilancio delle TLC non riguarda soltanto il futuro di un settore industriale: riguarda la capacità dell’Italia di sostenere la propria trasformazione digitale e di non dipendere, sul piano infrastrutturale, da altri.

Key4Biz. Nell’attuale contesto geopolitico perché diventa sempre più vitale alimentare un’autonomia digitale italiana ed europea?

Eliana Longi. L’autonomia digitale non rappresenta soltanto una scelta tecnologica, ma una necessità strategica, economica e geopolitica. In un mondo in cui il controllo delle tecnologie significa sempre più esercitare potere, l’Italia e l’Europa non possono limitarsi a utilizzare innovazioni sviluppate altrove. Devono investire nella ricerca, nelle infrastrutture, nell’intelligenza artificiale, nella cybersicurezza e nella formazione delle nuove competenze. Non significa isolarsi o rinunciare alle alleanze internazionali, ma costruire una capacità tecnologica autonoma che ci consenta di collaborare senza dipendere e competere senza essere subordinati. La sovranità di una nazione, oggi, passa anche dalla sua capacità di governare le tecnologie sulle quali si fondano la sicurezza, l’economia e la libertà dei cittadini.

Key4Biz. In Italia ci sono tanti bravi ricercatori che spesso realizzano all’estero i loro progetti o rendono scalabili le loro startup: come finanziare in Italia un programma per realizzare un reale trasferimento tecnologico?

Eliana Longi. L’Italia deve compiere un salto di qualità: passare da un sistema che finanzia prevalentemente la produzione di conoscenza a uno che finanzia anche la sua trasformazione in valore economico e industriale. Non possiamo continuare a formare ricercatori e sostenere la ricerca scientifica per poi lasciare che siano altri Paesi a raccoglierne i risultati. Occorre costruire un collegamento stabile tra università, centri di ricerca, imprese e investitori, attraverso un programma nazionale pluriennale per il trasferimento tecnologico, capace di accompagnare un’idea dal laboratorio alla produzione industriale. Il capitale pubblico deve intervenire soprattutto nelle fasi iniziali, riducendo i rischi e favorendo l’ingresso degli investimenti privati. Dobbiamo creare le condizioni affinché un ricercatore possa brevettare, sviluppare e commercializzare la propria innovazione in Italia, senza essere costretto a cercare altrove le opportunità che il nostro Paese non riesce ancora a offrirgli.

Key4Biz. Al Cernobbio del Digitale, il Direttore Generale dell’Agenzia per la Cybersicurezza Andrea Quacivi ha proposto l’istituzione di un Fondo, alimentato principalmente dalle imprese e gestito da ACN, per alimentare la cultura per la cybersicurezza verso i cittadini con le 10 regole base di igiene cyber. Cosa ne pensa?

Eliana Longi. Ritengo che la proposta introduca un tema di grande rilevanza strategica. La cybersicurezza non si costruisce soltanto attraverso investimenti tecnologici e infrastrutture protette, ma anche attraverso la consapevolezza delle persone. Il cittadino deve diventare parte attiva della sicurezza digitale nazionale. Considero interessante l’ipotesi di un fondo alimentato dalla partecipazione delle imprese e coordinato dall’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, purché sia fondato su trasparenza, indipendenza e obiettivi misurabili. Le imprese hanno interesse a contribuire alla protezione dell’ecosistema digitale nel quale operano, mentre le istituzioni devono garantire indirizzo e coordinamento. Dobbiamo portare la cultura della cybersicurezza nelle scuole, nelle famiglie, nelle imprese e nella quotidianità dei cittadini. Non possiamo immaginare un Paese realmente digitalizzato se le persone non sono adeguatamente preparate a viverne la dimensione digitale. La prima linea di difesa di un Paese digitale non è soltanto tecnologica: è anche culturale.

Key4Biz. Per la prossima legislatura è necessario avere un ministro per l’AI in Italia? Se sì, perché?

Eliana Longi. Non ritengo necessario istituire un Ministero dedicato esclusivamente all’intelligenza artificiale. Sarebbe invece opportuno rafforzare il ruolo del Ministero competente per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, attribuendogli una responsabilità politica ancora più incisiva sullo sviluppo e sulla diffusione dell’IA. L’intelligenza artificiale è una tecnologia trasversale, destinata a incidere sulla sanità, sulla scuola, sulla giustizia, sulla pubblica amministrazione e sul sistema produttivo. Dobbiamo potenziarne l’utilizzo senza permettere che sostituisca indiscriminatamente competenze, professionalità e ruoli umani costruiti nel corso degli anni. L’IA deve essere uno strumento di supporto alle persone, non un sostituto automatico del loro lavoro e della loro capacità decisionale. Penso, ad esempio, a una sanità nella quale possa supportare il medico nelle diagnosi e nella ricerca, senza sostituirne il giudizio clinico e il rapporto umano con il paziente. La vera sfida della prossima legislatura non sarà avere un Ministero in più, ma avere un Governo che consideri l’intelligenza artificiale una priorità strategica nazionale. L’Italia deve essere protagonista di questa rivoluzione, governandola con responsabilità e mantenendo sempre la centralità della persona.

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