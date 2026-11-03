In vista delle prossime elezioni politiche, da oggi Key4Biz lancia la rubrica “Le Politiche digitali per l’Italia” con videopodcast e interviste ai politici, parlamentari ed europarlamentari per conoscere le loro visioni e possibili politiche digitali per il nostro futuro tecnologico e industriale.

Le nuove tecnologie non possono essere un capitolo accessorio della Manovra di Bilancio (in quella per il 2027 appena varata dal Governo su 26 miliardi solo l’0,1% è destinato al cloud) o essere praticamente assenti nella campagna elettorale che ci porterà alle prossime elezioni politiche.

Le nuove tecnologie sono la spina dorsale su cui poggia l’intera competitività del nostro Paese.

Per questo motivo da oggi Key4Biz lancia la nuova rubrica dal titolo: “Le Politiche digitali per l’Italia?” con videopodcast e interviste ai politici, parlamentari ed europarlamentari per conoscere le loro visioni e possibili politiche digitali per il nostro futuro tecnologico e industriale.

Il primo ospite della rubrica è stato Andrea Casu, del Partito Democratico: è il Vicepresidente della Commissione Trasporti, Poste e TLC della Camera dei deputati.

I temi della puntata: Manovra 2027, telefonata Musk-Salvini per favorire la guida autonoma assistita (quella di Tesla) in Italia e come evitare di soffocare con il nuovo Codice della strada spin-off e startup italiane che stanno sperimentando la guida autonoma con supervisione umana da remoto.

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