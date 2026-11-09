La nuova intervista di Key4Biz ai politici per conoscere le loro visioni e possibili politiche digitali per il nostro futuro tecnologico e industriale. L’europarlamentare del PD Brando Benifei: “Ecco le tre priorità per rendere l’Italia più digitale. Dopo il PNRR servono finanziamenti stabili e una politica industriale che trasformi queste priorità in risultati concreti, tutelando lavoro e diritti”.

Le nuove tecnologie non possono essere un capitolo accessorio della Manovra di Bilancio (in quella per il 2027 appena varata dal Governo su 26 miliardi solo l’0,1% è destinato al cloud) o essere praticamente assenti nella campagna elettorale che ci porterà alle prossime elezioni politiche.

Le nuove tecnologie sono la spina dorsale su cui poggia l’intera competitività del nostro Paese.

Per questo motivo Key4Biz pubblica una nuova intervista all’interno della rubrica dal titolo: “Le Politiche digitali per l’Italia?” con videopodcast e interviste ai politici, parlamentari ed europarlamentari per conoscere le loro visioni e possibili politiche digitali per il nostro futuro tecnologico e industriale.

Oggi è la volta dell’europarlamentare del partito democratico Brando Benifei.

Key4biz. Quali le politiche digitali urgenti o necessarie per l’Italia?

Brando Benifei. Per l’Italia vedo tre priorità. Primo, aiutare le PMI ad adottare l’Intelligenza Artificiale e le amministrazioni a migliorare i servizi: oggi la utilizza solo il 15,7% delle PMI, contro il 53% delle grandi imprese. Secondo, formare lavoratori e cittadini, perché i benefici dell’innovazione non vadano soltanto a chi è già avanti. Terzo, investire in reti, cloud e capacità di calcolo sicuri, per ridurre le dipendenze esterne. Dopo il PNRR servono finanziamenti stabili e una politica industriale che trasformi queste priorità in risultati concreti, tutelando lavoro e diritti.

Key4Biz. Nella corsa all’intelligenza artificiale guidata dagli Stati Uniti e dalla Cina, l’Italia – in Europa – quale strada deve trovare?

Brando Benifei. L’Italia deve muoversi su due fronti, dentro una strategia europea. Il primo è l’AI di frontiera: non possiamo rinunciare a sviluppare modelli avanzati e capacità di calcolo proprie, lasciando tecnologie decisive sotto controllo esterno. Il progetto EUROPA, guidato dall’italiana Domyn, indica una strada. Il secondo fronte è valorizzare il nostro vantaggio nella manifattura, nella robotica, nella sanità e nell’energia. Con investimenti comuni e infrastrutture condivise possiamo trasformare ricerca e competenze in innovazione industriale, facendo crescere startup e PMI nell’intero mercato europeo.

Key4Biz. Il premio Nobel per la Fisica il prof. Parisi propone la realizzazione di un Cern europeo per l’AI: servirebbe davvero?

Brando Benifei. Sì, perché oggi la direzione di questa tecnologia è decisa da pochissime imprese private, una delle quali si prepara a quotarsi al Nasdaq con un valore superiore all’intera Piazza Affari. Un centro pubblico europeo, come propone il Manifesto di Bologna, permetterebbe di lavorare su scienza e sicurezza fuori da questa corsa. L’Europa lo ha già fatto con il CERN e con Airbus, e anche questo centro dovrà collaborare con l’industria e far nascere imprese. RAISE, l’istituto virtuale della Commissione con circa 100 milioni, è lontano da tutto questo.

Key4Biz. Nell’attuale contesto geopolitico perché diventa sempre più vitale alimentare un’autonomia digitale italiana? Solo una volta raggiunta, l’Italia potrà partecipare alla futura “nazionale europea del digitale” dove la Francia corre molto veloce con il Presidente Macron il primo testimonial e animatore di una Francia più autonoma digitalmente.

Brando Benifei. L’autonomia digitale italiana si costruisce a livello europeo, non in concorrenza con la Francia. E non basta conservare i dati in Europa se le infrastrutture e i servizi essenziali restano controllati altrove. Le restrizioni americane all’accesso a modelli avanzati hanno dimostrato quanto queste dipendenze siano concrete. Sovranità significa capacità di scelta e negoziazione, non isolamento. Il Cloud and AI Development Act (CADA) è l’occasione per usare gli appalti pubblici a sostegno di alternative europee aperte e interoperabili, riducendo dipendenze strutturali e collaborando con partner affidabili.

Key4Biz. In Italia ci sono tanti bravi ricercatori che spesso realizzano all’estero i loro progetti o rendono scalabili le loro startup: come finanziare in Italia un programma per realizzare un reale trasferimento tecnologico?

Brando Benifei. Il talento c’è, il problema viene dopo: quest’anno gli italiani hanno vinto 50 ERC Starting Grant, ma i progetti ospitati in Italia sono appena 22. Il PNRR ha costruito centri nazionali e partenariati con 4,6 miliardi, mentre per dare continuità ci sono circa 300 milioni. Serve un impegno pluriennale che dia stabilità alle strutture migliori e alle carriere dei ricercatori, protegga la ricerca di base e avvicini università, imprese e capitali, pubblici e privati, perché chi scopre qualcosa in Italia possa anche farlo crescere qui.

Key4Biz. Lo Spazio è sempre di più un dominio strategico, sia per l’innovazione tecnologica sia per la Difesa: quanto è fondamentale creare un accesso autonomo europeo allo Spazio?

Brando Benifei. L’accesso indipendente allo Spazio è fondamentale per comunicazioni, sicurezza, difesa e protezione civile. Le difficoltà nelle comunicazioni satellitari ucraine hanno mostrato i rischi di affidarsi a pochi operatori stranieri. Nel 2025 l’Europa ha effettuato otto tentativi di lancio orbitale, contro 181 degli Stati Uniti. Ariane 6 e Vega-C sono risultati importanti, ma non sufficienti a soddisfare la crescente domanda istituzionale europea. Servono investimenti, coordinamento, sviluppo di nuovi lanciatori e commesse pubbliche europee che garantiscano domanda stabile ai nostri operatori, valorizzando anche la filiera industriale italiana.

Key4Biz. Per la prossima legislatura è necessario avere un ministro per l’AI in Italia? Se sì, perché?

Brando Benifei. Sì, credo sarebbe utile, se l’incarico avrà poteri reali e stabilità. Oggi l’Intelligenza artificiale è divisa tra un sottosegretario, due ministeri e due agenzie, mentre un’unica guida politica potrebbe orientarne l’adozione nella pubblica amministrazione, portare la posizione italiana a Bruxelles e al G7 e dialogare con governi e imprese stranieri, come fa la ministra francese.

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