Le Olimpiadi della Radio in Emilia-Romagna

Tra il 5 e il 10 luglio si è svolta per la prima volta in Italia con straordinario successo la 9ª edizione delle Olimpiadi della Radio. Nota anche come World Radiosport Team Championship (WRTC) questa edizione ha visto 120 radioamatori provenienti da tutto il mondo riunirsi in Emilia-Romagna per competere ininterrottamente per 24 ore, cercando di conquistare il titolo di campione del mondo.

Hanno partecipato 58 squadre, tra cui due italiane, e 58 arbitri internazionali, tutti collocati in diversi agriturismi dell’Emilia-Romagna. L’organizzazione è stata un’impresa complessa, che ha coinvolto diverse sfide e oltre 500 persone tra membri dei team, organizzatori, volontari, arbitri, giudici e accompagnatori.

La manifestazione ha avuto il patrocinio di importanti Enti, tra cui il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e la Regione Emilia-Romagna, e il sostegno di 35 sponsor, tra cui la partnership tecnica di Lepida.

Durante la cerimonia di premiazione, sono stati annunciati i vincitori e ad aggiudicarsi la medaglia d’oro è stato il “Donors Team 5”, con nominativo I44W composto da UW7LL (Ucraino) e VE3DZ (Canadese di origina Ucraina).

I due team italiani si sono classificati al 15° e al 52° posto. Il Presidente del WRTC 2022, è stato Gianluca Mazzini che ha presentato le cerimonie di apertura e di premiazione esprimendo grande emozione e soddisfazione per l’evento.

Queste Olimpiadi non sono solo una competizione, ma un’occasione per condividere esperienze e promuovere la passione per la radio tra persone di diverse culture.

La radio dimostra ancora una volta la sua capacità di unire le persone e creare momenti indimenticabili. Per l’edizione 2026 l’Italia passa il testimone all’Inghilterra.