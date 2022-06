Le offerte luce e gas con bonus aggiuntivi: costano più o meno?

Rubrica settimanale Sos Energia, frutto della collaborazione fra Key4biz e SosTariffe. Una guida per il consumatore con la comparazione dei prezzi dell’elettricità, del gas e dell’acqua. Per consultare tutti gli articoli, clicca qui.

La strada principale per massimizzare il risparmio sulle bollette di luce e gas è rappresentata dalla scelta corretta delle offerte relative alle tariffe da attivare. Solo in questo modo, infatti, è possibile ridurre al minimo il costo dell’energia e ottenere il massimo risparmio, a parità di consumi. A disposizione degli utenti ci sono svariate opzioni tra cui scegliere per ridurre le spese per le bollette.

Passando al Mercato Libero, infatti, è possibile sfruttare diverse tipologie di offerte, scegliendo la soluzione più vantaggiose in base ai propri consumi e alle proprie preferenze. Tra le opzioni disponibili ci sono anche le offerte luce e gas con bonus aggiuntivi. I fornitori che propongono queste offerte mettono a disposizione dei nuovi clienti dei vantaggi extra, slegati dalle forniture energetiche.

Tali vantaggi possono fare la differenza nella scelta dell’offerta da attivare. È giusto chiedersi, quindi, se le offerte luce e gas con bonus aggiuntivi siano davvero convenienti oppure se sia meglio puntare su altre tipologie di tariffe che puntano tutto sulla possibilità, per il cliente, di accedere ad un prezzo basso dell’energia.

Ecco tutti i dettagli sulle offerte luce e gas con bonus aggiuntivi e sulla loro reale convenienza:

Cosa sono le offerte luce e gas con bonus aggiuntivi e perché bisogna valutarne l’attivazione

La categoria delle offerte luce e gas con bonus aggiuntivi comprende svariate tipologie di tariffe per le forniture energetiche di casa. Tali tariffe sono incluse in promozioni specifiche lanciate dai fornitori per i nuovi clienti che hanno la possibilità di accedere a benefit extra, spesso completamente slegati dalle forniture.

Ad esempio, alcune offerte di questo tipo consentono di accedere ad un buono Amazon (o di un altro store online). In questo modo, l’utente che attiva l’offerta potrà ottenere un vantaggio aggiuntivo anche se indiretto e non legato alla fornitura. Più alto è il valore del buono sconto offerto e più conveniente sarà l’offerta.

Ci sono anche altre tipologie di offerte con bonus aggiuntivi. Ad esempio, alcune promozioni consentono l’accesso ad abbonamenti per la connessione Internet di casa a prezzo scontato (servizio proposto dalla stessa azienda con cui si attivano le nuove forniture di luce e gas). Tra i benefit a disposizione degli utenti ci possono essere gadget in regalo (generalmente si tratta di dispositivi tech, spesso legati al settore della domotica).

Queste offerte, quindi, oltre alle tariffe per luce e gas, propongono un vantaggio aggiuntivo che può fare la differenza nella scelta dell’opzione da attivare per le forniture energetiche di casa. Il valore del bonus proposto dal fornitore è determinate per valutare l’effettiva convenienza dell’offerta e consente di scegliere con precisione la promozione giusta da attivare.

Da notare, inoltre, che, molto spesso, l’accesso ai bonus aggiuntivi è legato all’attivazione di una soluzione “dual fuel”. In sostanza, scegliendo lo stesso fornitore sia per la fornitura di energia elettrica che per la fornitura di gas naturale è possibile accedere a benefit esclusivi e, quindi, massimizzare la convenienza.

Questa strategia commerciale viene adottata da molti fornitori. Scegliere la stessa azienda per le forniture di luce e gas può fare la differenza e garantire un notevole risparmio sulle bollette oltre a una serie di vantaggi extra. Si tratta di un dettaglio da tenere in forte considerazione quando si ha la necessità di scegliere l’offerta da attivare per ridurre le bollette.

Le offerte luce e gas con bonus aggiuntivi costano più o meno rispetto alle altre tipologie di tariffe?

Non c’è una risposta valida sempre a questa domanda. I fornitori, infatti, sono liberi di scegliere il benefit da affiancare alle proprie tariffe, dando così all’utente la possibilità di valutarne la convenienza. È necessario, quindi, valutare sempre caso per caso i vantaggi legati alle offerte luce e gas con bonus aggiuntivi.

Alcune di offerte di questo tipo possono garantire un considerevole risparmio in bolletta oltre ai vantaggi legati al benefit extra previsto. Altre offerte, invece, possono presentare prezzi più alti per luce e gas. Bisogna sempre verificare di volta in volta la reale convenienza di queste offerte per poter avere un quadro preciso delle opzioni a propria disposizione.

Come scegliere le offerte luce e gas più convenienti

È chiaro, quindi, che non ci sono tipologie di offerte più vantaggiose rispetto ad altre. Bisogna sempre valutare con attenzione, una ad una, le varie opzioni disponibili in modo da essere sicuri di poter attivare l’offerta migliore in rapporto ai propri consumi ed alle proprie esigenze. Questa valutazione può avvenire, in modo semplicissimo, affidandosi agli strumenti giusti per il confronto online.

Tramite il comparatore di SOStariffe.it per offerte luce e gas, infatti, si può accedere ad una panoramica completa delle offerte disponibili sul Mercato Libero ottenendo informazioni precise in merito alle soluzioni tariffarie più convenienti del momento. In questo modo, attivare l’offerta migliore per le proprie necessità sarà semplicissimo.

Il confronto online deve avvenire sulla base dei propri consumi. Tramite il comparatore, infatti, è possibile indicare una stima del proprio consumo annuo in modo da effettuare delle simulazioni di spesa e poter scegliere con precisione l’offerta giusta da attivare. Il dato relativo al consumo annuo è sempre riportato in bolletta ma può essere calcolato anche tramite il comparatore e il tool integrato.

Per ogni offerta disponibile, inoltre, il comparatore propone una sezione dedicata alle informazioni aggiuntive che aiutano l’utente a valutare appieno le caratteristiche della tariffa. In questa sezione sono riportate tutte le informazioni relative agli eventuali bonus extra proposti dal fornitore ai clienti che attivano l’offerta.

In questo modo, scegliere e attivare l’offerta giusta diventa ancora più facile. Basteranno pochi minuti per individuare la tariffa più conveniente considerando sia la stima di spesa che gli eventi bonus extra messi a disposizione dal fornitore. Una volta individuata l’offerta giusta, sarà sufficiente raggiungere il sito del fornitore per completare la sottoscrizione.

Attivare un’offerta luce e/o gas è semplice. È necessario avere a disposizione i dati anagrafici dell’intestatario del contratto ed i dati della fornitura (in particolare servono il codice POD per la luce ed il codice PDR per il gas, entrambi riportati nelle rispettive bollette).