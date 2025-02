AIKO ha applicato il suo software gifted_GENE a un satellite CubeSat 6U di Tyvak International e ha dimostrato come l’AI possa ottimizzare il rilevamento delle anomalie e accelerare i tempi di analisi, elaborando i flussi di due settimane di dati in soli 3 minuti.

AI e spazio: la collaborazione tra AIKO e Tyvak International

Oggi la competizione globale si gioca sulla capacità di sviluppare tecnologie autonome, tra cui l’intelligenza artificiale (AI). In questo, affidarsi esclusivamente a modelli esteri (OpenAI, DeepMind, Baidu, ecc.) significa dipendere da soluzioni sviluppate da altri Paesi, con il rischio di perdere controllo su dati strategici e algoritmi.

Le startup, come le piccole e medie imprese, possono diventare motori di crescita per il tessuto industriale italiano, creando nuove opportunità di business e favorendo la competitività delle imprese, allo stesso tempo possono aiutare nella costruzione di un ecosistema AI indipendente, evitando la colonizzazione digitale da parte delle big tech straniere.

La scaleup torinese AIKO, che sviluppa software avanzati basati sull’AI e l’automazione per applicazioni spaziali, e Tyvak International, azienda italiana ed europea che realizza nano – e micro – satelliti, hanno annunciato una collaborazione per ottimizzare la gestione operativa dei satelliti e ridurre il carico di lavoro degli operatori, aumentando l’efficienza e la sicurezza delle missioni spaziali.

Il software gifted_GENE applicato a un satellite CubeSat 6U

“Insieme a Tyvak International è stato possibile testare sul campo l’efficacia e l’efficienza del sistema gifted_GENE, confermando la validità dell’approccio. I risultati promettono di ridefinire i confini dell’esplorazione spaziale, stabilendo un nuovo paradigma nel settore in termini di efficienza, precisione e avanzamento tecnologico”, ha spiegato Lorenzo Feruglio, CEO e Co-founder di AIKO.

“Grazie all’AI, siamo riusciti a ottimizzare la gestione dei dati e la pianificazione delle missioni, riducendo tempi e margini di errore. Ciò che ci entusiasma di più è il potenziale che questa tecnologia ha di rivoluzionare completamente le missioni spaziali”, ha aggiunto Fabio Nichele, CEO di Tyvak International.

L’AI applicata ai progetti di missioni spaziali porta benefici tangibili alle aziende e ai team che operano nel settore, aprendo a nuove opportunità di innovazione e di crescita economica.

Test e risultati

Il sistema gifted_GENE, integrato con un satellite cubesat 6U di Tyvak International, attualmente in orbita, ha elaborato e analizzato dieci flussi di telemetria provenienti da due settimane di dati in soli 3 minuti, riducendo drasticamente i tempi di analisi rispetto ai metodi tradizionali.

Con l’automatizzazione dei processi, questo tempo è stato ridotto, consentendo ai team di concentrarsi su operazioni strategicamente più rilevanti per la profittabilità della missione.

In termini pratici, il sistema ha rilevato 4 anomalie su 5 con un solo falso positivo alla settimana per ogni componente, superando in modo significativo l’efficacia dei metodi tradizionali, che vedono il coinvolgimento diretto degli operatori.

Prima dell’integrazione dell’AI, gli operatori dovevano dedicare circa il 30% del loro tempo a eseguire manualmente ispezioni e controlli sui dati telemetrici.

