Se è da un po’ di tempo che non acquisiti una carta di credito, potresti vedere dei nomi sconosciuti nelle offerte. Aziende come Brim Financial, Float Inc., Caary Capital Ltd., Jeeves Inc., e Neo Financial fanno parte di un paniere crescente di prestatori abilitati alla tecnologia che stanno cercando di strappare una quota del redditizio mercato delle carte di credito alle grandi banche. Lo scrive il sito The Globe and Mail.

“Non abbiamo mai avuto più scelte”, ha affermato Mikael Castaldo, direttore generale delle operazioni bancarie quotidiane di Ratehub.ca.

Startup

Per quanto riguarda le carte di credito personali, aziende come Brim e Neo stanno cercando di attirare i clienti con promesse di un’esperienza digitale più fluida e basata su app, nonché programmi di premi creativi che collaborano con marchi e vantaggi specifici come l’assenza di commissioni sulle transazioni estere.

Le startup devono essere creative con i piani di incentivazione perché non dispongono della scala necessaria per offrire gli alti bonus di iscrizione delle grandi banche.

“Hanno appena iniziato, e a volte per i nuovi fornitori di carte di credito è in realtà abbastanza difficile far funzionare l’equazione del margine”.

Sulle carte aziendali, aziende come Jeeves, Float e Caary puntano soprattutto su startup e piccole e medie imprese, offrendo iscrizione rapida, numerose carte digitali, limiti di credito più elevati e nessuna garanzia personale, oltre a una più facile integrazione in alcune contabilità e spese -software gestionale.

“C’è molto spazio per miglioramenti, dato che il 90% di questo è ancora nelle banche locali”, ha affermato Dileep Thazhmon, co-fondatore e CEO di Jeeves.

Thazhmon ha detto che la società, con sede a New York ma con attività in tutte le Americhe, ha avuto un lancio graduale in Canada all’inizio di quest’anno ed è diventata il secondo mercato più grande della società con oltre 300 società iscritte.

Jeeves monitora direttamente il conto bancario di un cliente e utilizza l’apprendimento automatico per valutare il rischio, che secondo Thazhmon consente loro di offrire il limite di credito più elevato e nessuna garanzia personale.

“Ci fidiamo della nostra sottoscrizione, ci fidiamo del nostro motore di rischio”.

Carte di credito fintech negli Usa

Lo spazio delle carte di credito fintech ha preso piede negli ultimi anni, con una crescita significativa negli Stati Uniti. Brex Inc., con sede a San Francisco, ha lanciato la sua prima carta nel 2018 ed è stata valutata a 7,4 miliardi di dollari ad aprile. La Ramp Business Co., con sede a New York, è stata lanciata nel 2020 e l’ultima volta è stata valutata 3,9 miliardi di dollari. Entrambe le società promettono un’esperienza di registrazione più fluida e continuano ad aggiungere funzionalità di back-end per aiutare a gestire le spese.

Anche le startup di Toronto stanno tentando di entrare in partita

Caary ha raccolto 4,1 milioni di dollari a giugno e Float si è assicurata un finanziamento iniziale di 5 milioni di dollari a luglio, entrambi basati sul modello delle prime carte aziendali digitali.

La crescita nel settore delle carte di credito fintech di recente è dovuta in parte a tutto il lavoro fondamentale svolto nel panorama della finanza digitale negli ultimi anni, ha affermato Thazhmon.

“Un’azienda come Jeeves, non potevi costruirla quattro anni fa. Non potresti costruirlo a questa scala, non potresti costruire a questa velocità, perché molti dei ganci a cui ci colleghiamo sono stati costruiti solo negli ultimi tre o quattro anni.

La nuova competizione per le grandi banche arriva quando il mercato sta già sentendo la pressione. Il debito delle carte di credito è diminuito di 16,6 miliardi di dollari nel primo anno della pandemia, poiché le persone hanno pagato il debito, specialmente quelle con un credito basso, che generalmente pagano interessi più elevati. Le banche stanno anche vedendo più concorrenza dai modelli compra ora paga dopo, che alcune aziende come Brim hanno integrato nei loro prodotti.

Ma mentre i nuovi arrivati possono avere offerte innovative, hanno ancora una strada difficile da percorrere per entrare nel mercato, ha affermato Abhishek Sinha, che guida la pratica di consulenza sulla tecnologia bancaria di EY Canada.

“Non è così facile entrare nello spazio delle carte di credito perché hai un mercato molto maturo e consolidato e sembra che il consumatore canadese … siamo un po’ più avversi al rischio, siamo un po’ più d’accordo con lo status quo rispetto al nostro cugini del sud”.

L’offerta delle banche

Le banche coprono già “quasi ogni tipo di carta immaginabile”, ha detto, lasciando che i nuovi entranti debbano trovare una proposta di valore significativa per entrare.

“Non penso che sia una questione di fintech che raccolgono su una nicchia che è sottoservita, penso che siano più fintech che raccolgono su una nicchia in cui pensano di potersi differenziare”.

Ha affermato che le banche hanno anche potenziato le loro ricerche di mercato, con più focus group e sviluppi congiunti di prodotti rispetto a pochi anni fa.

Le banche hanno già iniziato a integrare le opzioni acquista ora paga dopo e hanno investito molto nelle loro app e offerte digitali.

Mr. Castaldo di Ratebub ha detto che vede le banche dedicare risorse significative per mantenere la loro posizione dominante nel mercato. “Stanno gettando tutto il peso del loro bilancio e del loro cervello per risolvere il problema di sicuro”.