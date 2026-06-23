L’Opas di Banca Intesa su MPS è la mossa più aggressiva e politica compiuta da una banca italiana negli ultimi vent’anni. Di fatto destruttura o quantomeno disinnesca il progetto di Terzo polo avviato da Banco BPM sotto la regia — o la protezione — di una parte del Governo un anno fa, spostando il baricentro di quel progetto verso l’asse BPER–Unipol, ma ora sotto le possenti ali di Intesa.

L’Opas di Banca Intesa su MPS è la mossa più aggressiva e politica compiuta da una banca italiana negli ultimi vent’anni. Di fatto destruttura o quantomeno disinnesca il progetto di Terzo polo avviato da Banco BPM sotto la regia — o la protezione — di una parte del Governo un anno fa, spostando il baricentro di quel progetto verso l’asse BPER–Unipol, ma ora sotto le possenti ali di Intesa.

L’amministratore delegato di BPM, Castagna, rischia di rimanere con il cerino in mano: un cerino che si sta rapidamente spegnendo, poiché la fusione paritaria proposta a MPS — definita “lettera d’amore” da Carlo Messina — difficilmente potrà prevalere sull’offerta più sostanziosa di Intesa, che include anche una componente cash.

Gli azionisti di riferimento di MPS, come Caltagironee Delfin/Del Vecchio, che in un’aggregazione paritetica si ritroverebbero con quote molto diluite, nel ciclone imprevisto attendono di riposizionarsi sulla “nave ammiraglia” predisposta dall’AD Messina. Nel frattempo, Unicredit, troppo impegnata sul fronte tedesco per il controllo di Commerzbank, non può tornare a considerare l’acquisizione di BPM, tentata un anno fa e bloccata da un uso “improprio” del Golden Power da parte del Governo. In quell’occasione, l’Esecutivo giustificò l’intervento come una “difesa necessitata” dalle mire di Crédit Agricole, primo azionista di Banco BPM, di fatto espellendo Crédit Agricole dal giocoe privandolo di leve strategiche.

Il vero target di Intesa Sanpaolo è la dote preziosa contenuta in Mediobanca: la partecipazione del 13% in Generaliche MPS detiene dopo la scalata di successo alla banca d’affari. Il controllo indiretto di Generali — e quindi di una parte decisiva del risparmio gestito italiano — consentirebbe a Intesa di rafforzare enormemente la propria posizione nell’asset management, collocandola tra i primi operatori europei e rendendola un quasi monopolistain Italia.

Dal punto di vista competitivo e dello sviluppo dell’economia territoriale, sarebbe invece più opportuno sostenere la nascita di un Terzo polo, piuttosto che favorire lo smembramento di MPS e il rafforzamento di un duopolio Intesa–Unicredit. In effetti, si confrontano due ipotesi di concentrazione di natura profondamente diversa:a)l’Opas di Intesa è un’operazione di potere, finalizzata a consolidare la propria posizione di leadership nel risparmio gestito attraverso Mediobanca e Generali, e a riaffermare Intesa come pivot del sistema finanziario italiano; b)il progetto Banco BPM–MPS ha una logica industriale, come merger paritetico, e si profila come operazione di sistema, orientata a creare un Terzo polo competitivo, utile ai territori, alle PMI e all’economia reale fluidificando l’accesso al credito.

Quanto ai pericoli derivanti da possibili strategie aggressive di Crédit Agricole, la questione è più ampia e riguarda la concorrenza nel mercato unico europeo, che appare sempre più condizionata dagli interessi nazionali. Lo stesso ministro Giorgetti sembra rinunciare a una difesa della sovranità economica, affermando che, nella disputa tra Intesa e Banco BPM, devono prevalere semplicemente le“migliori offerte”. Ma qui la questione è di ordine superiore. Le due ipotesi in campo hanno ricadute profondamente diverse sull’assetto del sistema bancario italiano, e risulta piuttosto superficialee sbrigativo delegare agli interessi degli azionisti la scelta di quale soluzione sia più favorevole anche agli interessi dell’economia reale. In un contesto europeo in cui la concorrenza bancaria è sempre più filtrata da logiche nazionali, limitarsi a valutare “chi paga di più” significa ignorare la dimensione strategica dell’operazione: la struttura futura del mercato, la pluralità degli operatori, la capacità del sistema di sostenere crescita, innovazione e sviluppo territoriale. Ossia – potremmo dire – scegliere da pure logiche di shareholder view a quelle di stakeholder view.

Infatti nel primo caso, l’interesse nazionale sembra poter coincidere con quello degli speculatori, che allocano il capitale sulla base dei ritorni immediati e non delle ricadute economiche e sociali di lungo periodo, come nel secondo caso. Perché, l’adeguatezza del sistema bancario e finanziario è una questione che dovrebbe investire la politica, non solo le autorità di vigilanza, soprattutto quando il mercato bancario non è efficiente — come ha chiarito il Governatore della Banca d’Italia, Fabio Panetta, a proposito della condotta delle banche italiane, che stanno sostenendo troppo poco la crescita e l’innovazione delle PMI e territori pur registrando profitti record.

In questo quadro, l’ago della bilancia dovrebbe essere l’Antitrust, chiamata a far prevalere l’interesse superiore della concorrenza e della pluralità degli operatori, non quello contingente degli azionisti o dei gruppi più forti. La scelta tra l’Opas di Intesa e il progetto Banco BPM–MPS non può allora essere ridotta a una gara di offerte: le due ipotesi hanno ricadute profondamente diverse sulla struttura del sistema bancario italiano, sulla sua capacità di sostenere l’economia reale e sulla qualità della concorrenza nei territori.

2. Azionisti speculatori e banche socialmente sostenibili

Per convincere gli azionisti di MPS ad accettare la propria Opas, Intesa si propone come una banca della massima efficienza: nel 2006 prevede un ROE del 20% molto superiore alla media (in Europa attorno al 13%). Ma offre anche un bel premio del 12,50% del valore di MPS. Se ciò non bastasse a dimostrare la convenienza della Opas, lo stesso ad Messina è intervenuto in un’intervista, con una dichiarazione tranchant, che in sintesi suona così : se lo Lovaglio (ad di MPS) ha fin qui fatto bene con il rilancio del Monte e riuscendo nel controllo di Mediobanca, sarà difficile che possa avere lo stesso successo in prospettiva nel gestire la crescita di MPS mentre Intesa è certamente in grado, grazie alla sua efficienza, di assicurare agli ex azionisti di MPS risultati grandemente migliori. Un chiaro messaggio, dunque, agli azionisti di MPS che risuonerebbe come segue: «Venite con Intesa, guadagnerete di più. Non è conveniente restare con Lovaglio, perché il Monte con questa gestione non ha futuro.» È questa la sostanza della comunicazione che accompagna l’Opas: una promessa di rendimenti superiori e, allo stesso tempo, un giudizio implicito sulla presunta inadeguatezza del percorso autonomo di MPS. Ci esimiamo dall’esprimere valutazioni sul tono di questo attacco alla governance Lovaglio e sul fair play di Messina ma certo evitabile. Tuttavia, al di là dello stile, è evidente che il messaggio è costruito con un obiettivo preciso: delegittimare il progetto industriale MPS-Banco BPM e neutralizzare la possibilità di un terzo polo bancario realmente competitivo.

Il punto è semplice. Se si indebolisce la credibilità del percorso autonomo di MPS, se si fa fallire l’ipotesi di aggregazione con Banco BPM, e se si elimina MPS come attore indipendente, la concorrenza nel sistema bancario italiano si riduce drasticamente. Con l’esito evidente che un mercato meno contendibile, i margini dei gruppi maggiori sono destinati ad aumentare, così come la loro capacità di influenzare prezzi, condizioni e strategie con minore rischio. In questo scenario, la profezia di Messina si autorealizza: se si impedisce a MPS di avere un futuro, allora davvero MPS non avrà futuro. E l’Opas diventa non solo un’operazione finanziaria, ma uno strumento per ridisegnare gli equilibri del settore a vantaggio del maggiore gruppo bancario italiano.

La domanda conseguente è allora la seguente: ma questa evoluzione quali benefici comporta per l’economia nazionale? I maggiori profitti bancari che, crescono a ritmi sostenuti, si accompagnano alla crescita dell’economia italiana ? La risposta, purtroppo a noi sembra negativa.

La crescita nazionale continua ad attestarsi attorno ad un + zero % che sottoperforma decisamente l’andamento del quadro internazionale ad alta incertezza e friabilità politica. Quindi, stiamo assistendo al paradosso di un pieno di utili bancari e, al tempo stesso a un’ economia reale sempre più debole. I tassi di produzione manifatturiera continuano a essere negativi con deboli prospettive di ripresa anche per la frusta energetica. Ma con il paradosso di una liquidità di 1.400 miliardi nei conti correnti bancari degli italiani che potrebbero fungere da volano per lo sviluppo se allocati in modo più produttivo.

Viene allora da chiedersi se il nuovo assetto bancario, che uscirà da questa catena di operazioni in atto, riuscirà a ridimensionare tale doppio paradosso, favorendo gli investimenti diretti a rimediare alle ataviche dipendenze dell’economia italiana (energia, tecnologia, economia verde, infrastrutture, occupazione di qualità), in particolare attraverso un rinforzo dell’accesso al credito delle PMI nei territori di local proximity dove vivono le nostre filiere e reti d’impresa e che hanno visto emergere grandi diseguaglianze tra Lombardia da una parte e Veneto ed Emilia Romagna e Marche dall’altra. In sostanza, con queste possibili concentrazioni, quale contributo il nuovo risiko potrà dare allo sviluppo economico? Saranno seguite le indicazioni del Governatore Panetta secondo il quale, e noi concordiamo, le concentrazioni devono migliorare i servizi alla clientela e non ridurre la concorrenza nei mercati locali?

In realtà, le dichiarazioni rilasciate alla stampa (come quelle dell’ad Messina), sono un gioco con cui la comunicazione consente di presentare ogni scelta come un successo, ogni operazione come un passo inevitabile verso la modernità, ogni acquisizione come un vantaggio per tutti. Ma la realtà economica è più complessa: l’efficienza interna delle banche non coincide automaticamente con il benessere del Paese, né con un aumento della concorrenza, né con un miglioramento dell’allocazione del credito. Dietro la retorica dell’efficienza (termine passepartou) si nasconde spesso una dinamica diversa: la concentrazione del mercato, la riduzione del numero degli operatori, l’aumento del potere di mercato dei gruppi dominanti. E quando la competizione si riduce, i profitti crescono — ma non necessariamente cresce o si rafforza l’economia reale.

Intesa sostiene, nel suo comunicato stampa, che l’Opas ha come obiettivo strategico quello di rafforzare ulteriormente la propria leadership europea nel Wealth Management e nel Protection & Advisory e della sostenibilità della creazione di valore per tutti gli stakeholder. Mentre la prima parte è realistica, la seconda meno: infatti, non si chiariscono quali sarebbero questi benefici per i clienti (risparmiatori e imprese), i territori e il personale, a parte gli azionisti. Mentre è evidente il maggiore potere del top management, da non sottovalutare come motivazione principale se non esclusiva .

Come già detto, l’Opas di Intesa su MPS riduce la concorrenza nel sistema bancario italiano perché blocca l’azione di Banco BPM e decostruisce MPS nella corsa alla formazione di un robusto Terzo polo. Un assetto quello proposto da Intesa che va nell’interesse dei propri azionisti e dei partner (Bper/ Unipol) ma non anche nell’ interesse di clienti, imprese e risparmiatori.

L’ Opas di Intesa su MPS non è solo una mossa societaria, ma un’operazione che ridisegna gli incentivi, i vincoli e gli equilibri di potere dell’intero sistema bancario italiano. E ciò “è veramente nell’interesse dei clienti, delle imprese, dei risparmiatori?” Questa è la domanda che il Governo avrebbe dovuto porsi prima di reagire in chiave difensiva al rischio Crèdit Agricole –Generali. La banca francese è interessata a questo obiettivo? È effettivamente conseguibile o è usato come pretesto? La causa reale di questo “sconvolgimento” del sistema bancario italiano sono le mire espansionistiche di Intesa? Il riferimento alle minacce del CA nel possibile gruppo Banco BPM-MPS serve a giustificare l’Opas di Intesa che però, di fatto, favorisce la concentrazione interna più di quanto difenda il risparmio o la concorrenza appunto del Crédit Agricole.

3. Concentrazione e avversione al rischio

Secondo i dati di Banca d’Italia, nel 2025 i prestiti alle PMI hanno registrato una contrazione del4%, mentre quelli destinati alle imprese medio‑grandi sono aumentati di quasi 2%. È un segnale che si inserisce in una tendenza ormai strutturale: il credito si concentra sulle realtà più solide e capitalizzate, mentre le piccole e medie imprese — già segnate da una cronica sottocapitalizzazione — faticano ad accedere alle risorse necessarie per innovare, sviluppare competenze, rafforzare la governance e affrontare il passaggio generazionale.

Eppure, l’Italia resta, e continuerà a essere, un Paese manifatturiero, fondato su un tessuto produttivo composto per oltre il 95% da imprese con meno di dieci dipendenti. Un sistema che avrebbe bisogno di capitali per crescere tra territori e filiere, per costruire reti interconnesse, per ripensare la divisione del lavoro in senso cognitivo, sfruttando le opportunità offerte dalla digitalizzazione e dall’intelligenza artificiale.

Si tratta di un “basket” di imprese che il sistema bancario continua a sostenere poco e male, nonostante utili record. Utili che, in assenza di un effettivo contributo alla competitività delle PMI e alla qualità dei loro ecosistemi — infrastrutture, energia, innovazione, formazione, competenze — non possono essere considerati un segnale positivo per il Paese. La domanda diventa allora inevitabile: se il numero degli operatori bancari si riduce, come può migliorare l’offerta di credito nei territori? La concentrazione del mercato porta con sé meno concorrenza, meno pluralità di modelli, meno capacità di valutare progetti innovativi e più standardizzazione. In un contesto simile, la crescita degli utili bancari non coincide con la crescita dell’economia reale, ma con un sistema finanziario che si ritrae proprio dove servirebbe maggiore presenza.

Questi esiti non sono casuali. Si tratta del risultato di una cultura manageriale bancaria che si è consolidata sulla base di un pensiero prevalente – sostenuto soprattutto dalle autorità di vigilanza europee – che predica la resilienza patrimoniale e la creazione di valore per gli azionisti come criterio di valutazione dell’efficienza manageriale e delle banche. Di conseguenza il top management bancario costruisce le strategie al fine di massimizzare la redditività dell’azionariato concentrandosi sulle attività più profittevoli e meno rischiose; in questa prospettiva il credito alle PMI viene considerato dalle grandi banche poco attraente perché considerato più rischioso e meno redditizio tenuto conto dei maggiori assorbimenti di capitale previsti dalla regolamentazione.

Più vantaggioso è invece lo sviluppo dell’attività di asset management e dei servizi di risparmio gestito, di cui Intesa si è proposta di diventare leader, che presenta rischi ben minori del credito, buoni ricavi commissionali meno legati all’andamento dei tassi e della politica monetaria.

Una stringente selezione del credito è strategia legittima e razionale perché rafforza la stabilità del singolo istituto, consolida la redditività della clientela più fedele e riduce la (loro) incertezza. Ma risulta molto meno efficace per l’economia reale, che avrebbe bisogno di investimenti sostenibili e responsabili di medio‑lungo termine.

È probabilmente qui che si manifesta il maggiore squilibrio strutturale della traiettoria bancaria attuale, soprattutto quando i fondi delle gestioni patrimoniali non sono indirizzati dalle banche nel mercato dei capitali e a sostegno degli investimenti delle PMI. Ma vi è di più. Anche i risparmiatori sono avversi al rischio e preferiscono mantenere nei conti correnti e nei depositi bancari (1.400 miliardi in Italia) gran parte del proprio risparmio. Una prova evidente è il sostanziale fallimento dei PIR – Piani Individuali di Risparmio, nati per sostenere l’economia reale e rimasti marginali, incapaci di attrarre capitali significativi. Mentre da qui forse dovremmo ripartire con strumenti più adeguati.

Assistiamo così a una “grande divaricazione”: da un lato la crescita della ricchezza finanziaria per pochi, dall’altro l’arretramento dell’economia reale di molti – imprese e famiglie. È uno dei fattori che contribuisce a spiegare la caduta della produttività e del prodotto degli ultimi trent’anni, dovuta alla scarsità di risorse dedicate all’innovazione e alla progressiva riduzione del tasso medio di imprenditorialità e bassa dimensione media delle attività. Una situazione che si mostra ancora più grave quando l’alta redditività oltre a favorire la concentrazione induce il top management a restituire agli azionisti, con generosi programmi di buy‑back, risorse significative invece di reinvestire i maggiori profitti nel sostegno dell’innovazione e la crescita economica. Un segnale chiaro: la restituzione di capitale è considerata preferibile a qualsiasi altro investimento, non solo data la scarsità di opportunità attivate dalle imprese, ma soprattutto per la riluttanza ad assumere rischi.

Un gatto che si mangia la coda? Forse sì: un sistema che massimizza la redditività finanziaria nel breve periodo, ma che rischia di indebolire le fondamenta produttive del Paese nel lungo periodo.

4. Un sistema bancario che estrae valore dall’economia più di quanto ne crei

Per le ragioni richiamate, il pieno di utili delle banche potrebbe non essere un segnale positivo se osservato alla luce dei deboli fattori di crescita del sistema Paese. Assistiamo a un paradosso evidente: istituti sempre più “sistemici” in un Paese che, come sistema integrato, non cresce. Le recenti spinte alle aggregazioni per linee esterne — incluse quelle di queste settimane, e non solo in Italia, come mostra il caso Unicredit–Commerzbank — sembrano orientate più a consolidare quote di mercato e a ridefinire i confini del potere bancario, assicurativo e finanziario che a costruire autentiche strategie industriali di medio-lungo periodo

È la rappresentazione plastica dello stallo italiano: una corsa al gigantismo che mira a rafforzare posizioni dominanti, razionalizzare processi, ridurre gli occupati attraverso automazione e digitalizzazione spinta, comprimere le reti di filiali e ottimizzare il rapporto rischio–rendimenti.

Nel caso di Mediobanca e Generali, questa dinamica si traduce in un riposizionamento dei pesi strategici nei consigli di amministrazione, dove il controllo operativo diventa una questione di equilibri tra gruppi di azionisti più che di visione industriale.

In questo quadro, è difficile individuare logiche industriali autentiche al di fuori di traiettorie e giochi di potere finanziario, nonostante l’urgente necessità di sostenere la crescita innovativa delle PMI e il loro accesso a canali dinamici e fluidi di credito. La realtà è che il credito viene razionato proprio mentre servirebbe ampliarlo. Non possiamo certo arrenderci a un ruolo delle banche come semplici “massimizzatori di rendimenti”. Da qui la domanda cruciale: come indurre le banche a prendere maggiori rischi “buoni”, quelli che alimentano crescita, innovazione e produttività?

Se vogliamo che le banche tornino a essere attori generativi e non semplici estrattori di valore, dobbiamo riallineare incentivi, rischi e ritorni. Non si tratta di chiedere alle banche di “fare beneficenza”, ma di costruire un ecosistema in cui il rischio produttivo sia razionale, condiviso e adeguatamente remunerato.

Anzitutto andrebbero riformati gli incentivi regolamentari. Oggi il capitale assorbito da prestiti alle PMI innovative non dovrebbe essere molto più elevato rispetto a impieghi meno produttivi. Una revisione mirata dei requisiti patrimoniali – senza compromettere la stabilità – può rendere più conveniente il credito di sviluppo. Occorrerebbe inoltre creare strumenti di condivisione del rischio: co-investimenti, fondi di fondi, piattaforme di risk sharing. Sono strumenti che riducono l’esposizione delle banche e liberano capacità di credito verso imprese giovani, tecnologiche o in transizione. E sarebbe necessario promuovere gli investimenti di capitale paziente, perché oggi il sistema incentiva in modo eccessivo il breve termine. Perché il breve paga di più, è meno rischioso, assorbe meno capitale e genera ritorni immediati. In queste condizioni, è razionale – ma sistemicamente dannoso – che le banche privilegino attività a basso rischio e ad alto margine immediato, anziché accompagnare progetti industriali pluriennali.

Servono, quindi, meccanismi fiscali, di mercato e di policy che rendano conveniente per le banche accompagnare progetti industriali pluriennali, anziché concentrarsi su attività a basso rischio e alto margine immediato. Infine – ma come questione centrale – va ribilanciato il sistema finanziario italiano ed europeo, oggi strutturalmente sbilanciato: oltre il 70% del finanziamento delle imprese passa ancora dalle banche, mentre il mercato dei capitali resta sottodimensionato. Le PMI hanno poca visibilità verso gli investitori privati e i risparmiatori non dispongono di strumenti semplici per investire nell’economia reale. Il risultato è che le banche hanno troppo potere di filtro. E quando razionano il credito – come oggi – l’economia si blocca e non cresce mancando delle vitamine e dei minerali adeguati.

Ritornando all’Opas di Intesa su MPS, quanto ne può beneficiare l’economia italiana dallo “sconvolgimento” del sistema bancario italiano derivante dalle suddette mire espansionistiche di Intesa? Le potenziali minacce di Crédit Agricole nel progetto di nuovo Terzo Polo Banco BPM-MPS giustificano la “benedizione” del Governo alla Opas di Intesa che però, di fatto, favorisce la concentrazione interna più di quanto, verosimilmente, difenda il risparmio piuttosto che la concorrenza di Crédit Agricole.

Quanto all’Antitrust, in un contesto come quello attuale, pensiamo che non dovrebbe limitarsi a una valutazione formale perché il suo compito è preservare la contendibilità del settore, garantire pluralità di operatori e impedire che un singolo gruppo acquisisca un potere tale da condizionare prezzi, servizi, accesso al credito e innovazione, quindi proteggendo la concorrenza intra-settoriale al servizio di famiglie e imprese.

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