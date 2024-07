Le Big Tech della Silicon Valley fanno la fila per sostenere Trump

America Pac ha raccolto oltre 8,7 milioni di dollari da sostenitori tra cui Joe Lonsdale di Palantir, i fondatori Andreessen Horowitz, omonimi, e Doug Leone fondatore di Sequoia anch’essi tra i contributori del settore tecnologico che sostengono la candidatura di Donald Trump alla presidenza.

Il co-fondatore di Palantir Technologies Joe Lonsdale, un trio di pionieri del venture capital e i gemelli Winklevoss sono tra i leader aziendali e tecnologici statunitensi che hanno donato a un nuovo comitato di azione super-politica a sostegno della candidatura presidenziale di Donald Trump.

America Pac

Secondo un documento pubblico, America Pac ha raccolto più di 8,7 milioni di dollari dal suo lancio a giugno, comprese diverse donazioni di 1 milione di dollari da parte degli investitori della Silicon Valley che hanno sostenuto pubblicamente Trump nelle ultime settimane. I donatori includono il partner di Sequoia Shaun Maguire e il fondatore di Valor Equity Partners Antonio Gracias, nonché Doug Leone, co-fondatore di Sequoia Capital, e Lonsdale di 8VC e Palantir.

Una persona con conoscenza diretta del Super Pac ha detto che l’amministratore delegato di Tesla e X, Elon Musk, stavano pianificando di fare una donazione. Musk è uno stretto socio in affari di molti donatori, incluso Lonsdale. Musk non ha risposto immediatamente a una richiesta di commento anche se il Wall Street Journal sostiene che abbia deciso di versare 45 milioni di dollari al mese per sostenere Trump, avendo già detto pubblicamente di “appoggiarlo pienamente” .

Molto in gioco sul fronte criptovalute

Marc Andreessen e Ben Horowitz hanno detto al personale della loro società di venture capital Andreessen Horowitz che sosterranno Trump. “Si tratta di un nuovo impegno perché ritengono che ci sia molto in gioco dal lato delle criptovalute, nell’agenda dell’AI dell’azienda …Ciò non significa sostenere le opinioni [di Trump] sull’immigrazione”, ha detto una persona che ha una conoscenza diretta dei loro piani. Anche il colosso del carbone Joe Craft, amministratore delegato di Alliance Resource Partners, e Jimmy John Liautaud, il fondatore della catena di panini Jimmy John’s, hanno donato 1 milione di dollari ciascuno, mentre Cameron e Tyler Winklevoss hanno donato 250mila dollari ciascuno, come mostrano i documenti. La Silicon Valley è stata a lungo considerata una delle regioni più liberali degli Stati Uniti, ma alcuni leader tecnologici, disincantati dalle posizioni del presidente Joe Biden su regolamentazione e tasse, si sono inclinati politicamente a destra.

Le mosse di Trump

Trump, a sua volta, ha giocato con imprenditori e venture capitalist di orientamento libertario promettendo di proteggere la libertà di parola e sostenere l’industria delle criptovalute. Musk ha appoggiato Trump sabato, poco dopo il tentativo di omicidio del candidato repubblicano durante una manifestazione a Butler, in Pennsylvania. “L’ultima volta che l’America ha avuto un candidato così forte è stato Theodore Roosevelt”, ha scritto Musk su X. Anche il miliardario degli hedge fund Bill Ackman ha detto sabato che avrebbe “formalmente” appoggiato Trump. Musk ha anche elogiato la scelta “eccellente” da parte di Trump del senatore JD Vance, un ex venture capitalist, come suo compagno di corsa lunedì.

“Trump-Vance”, ha scritto Musk su X. “Risuona di vittoria”. Musk aveva precedentemente sostenuto democratici tra cui Biden, Hillary Clinton e Barack Obama. Vance ha legami di lunga data con circoli tecnologici d’élite, avendo lavorato per il fondo di rischio Mithril Capital di Peter Thiel a San Francisco tra il 2015 e il 2017 e successivamente per il fondo di rischio Revolution con sede a Washington, fondato dall’amministratore delegato di AOL Steve Case.

Donazioni

Thiel ha donato 15 milioni di dollari per sostenere la corsa al Senato di Vance nel 2022 attraverso una donazione al Protect Ohio Values ​​Pac, secondo i registri delle elezioni federali. Jacob Helberg, dirigente della Palantir e grande donatore di Trump, ha affermato che Vance è “una prima scelta pro-tecnologia e pro-America che sarà uno straordinario sostenitore dell’agenda del presidente Trump e del popolo americano”.

Vance ha anche lanciato la sua società di venture capital Narya Capital nel 2020 con il sostegno di Thiel, del co-fondatore di Andreessen Horowitz Marc Andreessen, dell’investitore start-up Scott Dorsey e dell’ex amministratore delegato di Google Eric Schmidt.

L’azienda con sede a Cincinnati, nell’Ohio, che lo scorso anno aveva un patrimonio in gestione di circa 200 milioni di dollari, secondo i documenti della Securities and Exchange Commission, mirava a convogliare più finanziamenti della Silicon Valley nelle città statunitensi scarsamente servite dagli investimenti tecnologici.

Cresce il consenso

Alcune delle figure più importanti della Silicon Valley sono diventate sempre più attive nel sostenere la campagna di Trump. Il venture capitalist David Sacks, che il mese scorso ha ospitato una raccolta fondi nella sua casa di San Francisco, dove Vance ha presentato Trump, lunedì ha parlato alla Convention nazionale repubblicana a Milwaukee.

Keith Rabois, amministratore delegato di Khosla Ventures, ha detto al Financial Times che donerà anche 1 milione di dollari per sostenere Trump. Secondo le rivelazioni del 2022, i dati più recenti disponibili, Vance deteneva investimenti personali in più di 100 società pubbliche e private tra cui Anduril Industries, sostenuta da Thiel attiva nel segmento della difesa dell’intelligenza artificiale e la società di simulazione spaziale Slingshot Aerospace, insieme ad azioni Walmart per un valore massimo di $ 100.000. Vance ha anche investito personalmente nella controversa piattaforma video Rumble, possedendo una partecipazione del valore fino a $ 300.000 nel 2022, e nell’app di preghiera cristiana Hallow, in cui la sua partecipazione valeva fino a $ 100.000 quell’anno. Vance ha anche rivelato di possedere tra 100.001 e 250.000 dollari in bitcoin sull’exchange di criptovalute Coinbase nel 2022.

Promesse elettorali

Le promesse elettorali di Donald Trump di proteggere la libertà di espressione e di sostenere l’industria delle criptovalute guadagnano evidentemente consensi. Il mondo della tecnologia ha osservato la politica estremamente favorevole alla regolamentazione di Lina Khan, la numero uno della FTC, l’antitrust americano. “E’ orientata verso una regolamentazione più restrittiva riguardo alle Big Tech, ma il camuffamento sul dossier di attività di Microsoft [que la FTC n’a pas réussi à contror, ​​ndlr] ha provocato una rottura”, ha detto Wilfrid Galand, direttore strategico di Montpensier Finance.

