Le Banche popolari per uscire dalla crisi economica

L’Associazione fra le Banche Popolari, nell’ambito delle proprie attività di carattere culturale, ha pubblicato un libro dal titolo “Le Banche Popolari e l’Associazione all’Esposizione Universale di Parigi” con la prefazione di Dominique Martinie. Centoventi anni dall’evento che ha segnato l’inizio del “secolo breve” rappresentano un’utile occasione per rinnovare i rapporti con le realtà della Cooperazione bancaria internazionale operanti nel mondo a cominciare dall’Europa nel segno di una lunga e consolidata tradizione di reciproci scambi e collaborazioni.

La presenza attiva, organizzata e riconosciuta, sia delle tante Banche popolari italiane che della stessa Associazione, all’Esposizione Universale di Parigi del 1900 si deve alla lungimiranza di Luigi Luzzatti che da statista, economista, cooperatore, figura di spicco della vita pubblica italiana nel delicato processo di modernizzazione tra ‘800 e ‘900, seppe intuire la portata innovativa e internazionale di quell’evento che viene raccontato nel libro attraverso documenti inediti.

“Le incertezze del nostro tempo impongono il ricorso alla storia e alla cultura – commenta Giuseppe De Lucia Lumeno, Segretario Generale di Assopopolari e autore della pubblicazione – per ritrovare valori forti e punti di riferimento essenziali. La vocazione internazionale e il radicamento territoriale sono da sempre gli elementi costitutivi del Credito popolare e ripercorrerne la storia significa mettere a disposizione della comunità internazionale un prezioso patrimonio. Il livello di attività e la considerazione che la Cooperazione bancaria godono nel mondo rappresentano la strada da percorrere per portare l’economia fuori dalla crisi. Assopopolari, anche attraverso operazioni di carattere culturale come quella di oggi, rinnovando la sua attività internazionale, intende percorrere proprio questa strada”.