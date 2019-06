Le azioni di GameStop in caduta libera dopo un trimestre negativo

Dopo l’annuncio dei risultati del primo trimestre fiscale, le azioni di GameStop sono crollate.

Nella giornata di oggi, le azioni di GameStop si sono avvicinate a un calo di quasil il 39%.

Il bilancio, nonostante i profitti rilevati, ha evidenziato ricavi in calo del 13,3%. In particolare, sono risultate sottotono le vendite del nuovo hardware, con un calo del 35% nonostante l’aumento nel volume di Nintendo Switch venduti. L’unico settore in crescita è stato quello dei gadget, in crescita del 10,5% su base annua.

Contestualmente alla presentazione dei dati, l’azienda ha annunciato che non distribuirà più trimestralmente i dividendi agli azionisti, al fine di salvare circa 157 milioni di dollari di liquidità.

Il valore azionario dell’azienda non era mai sceso a cifre simili dal 2003, anno in cui si è separata da Barnes & Noble e ha acquisito Electronics Boutique, all’epoca sua rivale principale.