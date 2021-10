Oggi in primo piano un dato storico nel mercato automotive europeo. L’elettrico ha sorpassato il fossile e l’Italia è tra i mercati più forti per l’elettrificazione dell’auto.

E poi vi facciamo conoscere ‘VoloCity’, primo taxi drone per passeggeri che vola fino a 110 km/h dall’aeroporto in centro: ecco come funziona.

Infine, Key4biz è sempre più video. Da non perdere i due videoreportage, il primo sul bus 5G che ricrea l’antica Roma e il secondo sulla fibra ottica per monitorare i terremoti.

Ecco la selezione delle news del giorno pubblicate su www.key4biz.it.

Europa, vendute più auto elettriche che a benzina nel 3^ trimestre 2021

di Flavio Fabbri

Raggiunto un obiettivo storico nel mercato auto europeo, con le elettriche che tutte assieme (39,6%) superano quelle a benzina (39,5%).Leggi l’articolo

Aree bianche, cosa aspettarsi dalla nuova mappatura?

di Paolo Anastasio

Avviata una nuova mappatura delle aree bianche, per individuare le zone del nostro paese escluse dalla copertura del piano BUL.Leggi l’articolo

Alcol e sigarette: un commerciante su 2 vende prodotti “vietati ai minori”

di Flavio Fabbri

Indagine Moige per il 2021: comprare alcolici, sigarette e accedere a video porno è sempre più facile per i minori e mancano i controlli.Leggi l’articolo

Le Fintech sfidano le grandi banche nelle carte di credito. Il caso Canada

di Paolo Anastasio

Lo spazio delle carte di credito fintech ha preso piede negli ultimi anni negli Stati Uniti. In crescita anche il mercato canadese.Leggi l’articolo

Antitrust, Tar conferma delibera su clausole vessatorie Apple

di Redazione Key4biz

Confermato il provvedimento dell’Antitrust che ha accertato la vessatorietà delle clausole contenute nel modello contrattuale reso disponibile da Apple ai propri clienti del servizio iCloud.Leggi l’articolo

La fibra antisismica di Open Fiber, il racconto del lancio ad Ascoli Piceno (videoreportage)

di Paolo Anastasio

Il racconto per immagini del progetto Meglio promosso da Open Fiber presentato ad Ascoli Piceno il 21 ottobre.Leggi l’articolo

VoloCity: in arrivo il primo taxi volante di Roma, in servizio dal 2024

di Flavio Fabbri

‘VoloCity, primo taxi drone per passeggeri che vola fino a 110 km/h dall’aeroporto in centro. Presentazione a Roma il 27 ottobre.Leggi l’articolo

Facebook, il cambio nome risolverà il problema dell’odio in Rete?

di Andrea Boscaro

Se il nuovo Facebook ci aiuterà a lasciarci alle spalle il problema dell’odio in Rete, non sarà probabilmente però il suo renaming a farlo.Leggi l’articolo

“E Noi Come Stronzi Rimanemmo a Guardare”: il nuovo film di PIF

di Patrizia Romani

Alla Festa del Cinema è arrivato il film “E Noi Come Stronzi Rimanemmo a Guardare”, il nuovo film di PIF fra algoritmi e ologrammi.Leggi l’articolo

Democrazia Futura. Rileggere l’affaire Moro dopo più di quarant’anni

di Claudio Signorile

La prigionia e l’assassinio di Aldo Moro: Claudio Signorile rilegge il pamphlet di Leonardo Sciascia nel centenario della nascita.Leggi l’articolo

ALTRE NEWS

Key4biz Video

Invisible Cities, il bus 5G che ricrea l’antica Roma. Rivivi il tour immersivo dai Fori al Colosseo (videoreportage)

Guarda Video