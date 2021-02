Dalla progettazione e lo sviluppo dell’Anagrafe Vaccinale Regionale alla raccolta dei dati a livello regionale, così Lepida procede nella realizzazione e negli adeguamenti degli applicativi regionali per la registrazione delle vaccinazioni.

Dopo il Vaccine Day del 27 dicembre, è stata avviata, giovedì 31 dicembre, la campagna vaccinale anti COVID-19 in Emilia-Romagna.

Nella prima fase della campagna le persone che sono state vaccinate sono quelle che sono state ritenute – e così indicate dal Ministero – appartenenti alle categorie alle quali è più urgente somministrare il vaccino: tutto il personale degli ospedali, pubblici e privati, e dei presidi socio-sanitari territoriali, dai sanitari ai tecnici, agli amministrativi, nonché i Medici di Medicina Generale e i Pediatri di Libera Scelta; i volontari e i dipendenti delle associazioni e delle attività di emergenza di trasporto sociale; tutto il mondo delle strutture residenziali per anziani, sia operatori che ospiti.

Un potenziale, dato che non c’è obbligatorietà, di circa 180.000 persone, per un totale di oltre 360.000 somministrazioni; sono infatti previste due dosi per ogni vaccinazione, con una media di circa 10.000 vaccinazioni al giorno.

Da metà dicembre, Lepida è impegnata nella realizzazione e negli adeguamenti degli applicativi regionali per la registrazione delle vaccinazioni effettuate e per gli adempimenti informativi richiesti dal Ministero della Salute per l’alimentazione dell’Anagrafe Nazionale Vaccini.

Le attività si sono sviluppate su tre direttrici:

1. La progettazione e la realizzazione delle modifiche all’Anagrafe Vaccinale Regionale (AVR) che raccoglie in tempo reale i dati delle vaccinazioni effettuate in tutte le aziende, a partire dal 27 dicembre, per gestire le informazioni relative ai vaccini anti COVID-19;

2. la realizzazione del flusso di dati che va ad alimentare l’Anagrafe Vaccinale Nazionale (AVN) con i dati relativi alle vaccinazioni anti COVID;

3. La realizzazione del sistema di raccolta a livello regionale dei dati relativi alle prenotazioni delle vaccinazioni e il successivo invio delle informazioni verso i sistemi nazionali.

Lepida ha inoltre realizzato il cruscotto regionale che consente di verificare lo stato di avanzamento delle vaccinazioni in Emilia-Romagna, con aggiornamento costante dei dati che arrivano dalle Aziende.