Un nuovo studio del Barcelona Institute for Global Health (BIGH) spiega che l’acqua minerale in bottiglie di plastica è 3500 volte più dannosa dell’acqua di rubinetto. Si tratta di un numero davvero grande, a cui si arriva considerando tutti i fattori in gioco. Scarica l’abstract della ricerca.

Se cercavate l’ennesima buona ragione per abbandonare l’acqua minerale in bottiglie di plastica e tornare all’acqua del rubinetto di casa, ora ce l’avete.

Indice puntato contro le acque minerali in bottiglie di plastica

Un nuovo studio (Scarica l’abstract del Report) spiega che l’acqua minerale in bottiglie di plastica è 3500, si 3500, volte più dannosa dell’acqua di rubinetto. Si tratta di un numero davvero grande, a cui si arriva considerando tutti i fattori in gioco: dall’estrazione delle materie prime (per la produzione delle bottiglie di plastica) alla loro produzione, dalla distribuzione al trasporto, dall’uso allo smaltimento.

Autore dello studio è il Barcelona Institute for Global Health (BIGH), che ha condotto la rilevazione nell’area della città spagnola, dove il 60% della popolazione beve acqua minerale in bottiglie di plastica, pervenendo a risultati molto interessanti. Infatti, hanno scoperto che se l’intera popolazione passasse a bere acqua minerale in bottiglia, la produzione che sarebbe necessaria ucciderebbe 1,43 specie all’anno e costerebbe circa 83,9 milioni di dollari per estrarre le materie prime. Inoltre, ci sarebbe un impatto 1.400 volte maggiore sugli ecosistemi e un costo di estrazione delle risorse 3.500 volte maggiore.

Eppure il consumo di acqua in bottiglie di plastica cresce nel mondo

Sfortunatamente, la popolarità dell’acqua in bottiglia ha continuato a crescere in tutto il mondo. Nel 2020, gli americani hanno acquistato 15 miliardi di galloni di acqua in bottiglia ed è diventata una delle bevande più popolari del paese, dal momento che le vendite di soda continuano a crollare. È una tendenza globale, poiché c’è una sfiducia generale nella qualità dell’acqua locale e un aumento del marketing per spingere le vendite dell’acqua minerale imbottigliata. Tuttavia, come in ogni cosa, c’è anche un costo. Secondo valutazioni di società del settore, la quantità di petrolio necessaria per produrre tutte le bottiglie d’acqua di plastica utilizzate dagli americani è sufficiente per alimentare 100.000 case.

Le ragioni

La sfiducia è parte del problema che i ricercatori hanno riscontrato a Barcellona. Sebbene negli ultimi anni ci siano stati miglioramenti sostanziali nella qualità dell’acqua della città, l’utilizzo dell’acqua del rubinetto non è purtroppo aumentato. “…E questo suggerisce che il consumo di acqua minerale potrebbe essere motivato da fattori soggettivi diversi dalla qualità…“, come ha affermato la ricercatrice del BIGH, Cristina Villanueva. E così mentre le persone possono sentirsi più sicure bevendo acqua in bottiglia, quel comfort può essere una pia illusione. Nel 2017, la stessa Cristina Villanueva aveva dichiarato che “…l’acqua del rubinetto deve soddisfare standard rigorosi, il che significa che possiamo berla con una certa sicurezza. Gli standard per l’acqua in bottiglia, d’altra parte, sono molto più permissivi. I produttori di acqua in bottiglia non sono obbligati a monitorare lo stesso numero di composti chimici dell’acqua di rubinetto“.

Qualche suggerimento sul da farsi…

E allora che fare? Per prima cosa, elimina la plastica e acquista una bottiglia di vetro riutilizzabile. In secondo luogo, esamina la qualità dell’acqua della tua comunità locale e, se hai dei dubbi o desideri essere più sicuro, installa in casa un semplice sistema di filtraggio per ulteriore sicurezza. In questo modo, puoi sorseggiare e goderti la tua acqua con la sicurezza di sapere che stai facendo ciò che è meglio per la tua salute e per l’ambiente.