Le 8 storie che hanno sconvolto l’ecosistema del Tech nel 2025

TikTok salvata in corner, l’AI cinese che invade Wall Street, i miliardi che piovono sull’AI… Il 2025 non ha lasciato alcun respiro all’industria globale del tech.

Otto avvenimenti chiave per rimettere in fila i fatti principali dell’ultimo anno, con una chiave di lettura per capire cosa ci può attendere nel 2026.

Trump ‘salva’ TikTok

Ed è iniziato con il botto. Dall’inizio dell’anno, TikTok è stato bandito negli Stati Uniti a seguito dell’adozione di una legge da parte del Congresso pochi mesi prima. In nome della sicurezza nazionale, ByteDance, la società madre dell’app cinese, è stata sollecitata a vendere le attività americane della piattaforma a un’entità locale.

Ma durante la campagna presidenziale, Donald Trump ha capitalizzato su questa decisione e si è presentato come il “salvatore” di TikTok, nonostante avesse voluto bandire l’app durante il suo precedente mandato. Di conseguenza, il social network è stato rimosso solo per un giorno prima di essere ripristinato.

Da allora, l’amministrazione Trump ha condotto un’importante operazione per garantire che gli alleati del presidente acquisiscano il controllo della piattaforma e si prevede che un accordo verrà finalizzato a breve. Questo potrebbe potenzialmente alterare drasticamente le priorità dell’algoritmo. TikTok ha oltre 170 milioni di utenti negli Stati Uniti.

Il fenomeno tech di DeepSeek

Naturalmente, il 2025 è stato caratterizzato principalmente dal settore dell’intelligenza artificiale, in continua crescita. E all’inizio dell’anno, l’emergere di un piccolo player cinese ha letteralmente scosso i mercati.

La startup DeepSeek ha presentato il suo modello di ragionamento R1, sostenendo prestazioni simili a quelle della migliore intelligenza artificiale di OpenAI. Con una differenza significativa: la giovane azienda ha affermato di non aver utilizzato chip NVIDIA avanzati.

Ciò significa che R1 ha richiesto molte meno risorse per risultati altrettanto impressionanti. Questo è sufficiente a far venire i brividi non soltanto ai giganti del settore, ma anche agli Stati Uniti, determinati a frenare gli sforzi della Cina nel campo dell’intelligenza artificiale. Vale la pena notare, tuttavia, che DeepSeek è stata molto più silenziosa negli ultimi mesi.

Il progetto tech Stargate: un’ambizione grandiosa

Fin dal suo arrivo alla Casa Bianca, Trump ha chiarito le sue intenzioni: l’obiettivo era massimizzare il supporto all’innovazione americana. Con questo in mente, ha presentato il progetto Stargate insieme ai CEO di OpenAI, SoftBank, NVIDIA e Oracle.

Con un investimento di 5 trilioni di dollari, prevede di costruire una vasta infrastruttura di intelligenza artificiale per supportare la crescente domanda di prodotti NVIDIA. Da allora, la startup, ora valutata 500 miliardi di dollari, ha annunciato una serie di partnership multimiliardarie.

Questo sforzo riassume perfettamente l’eccesso che circonda l’ecosistema dell’intelligenza artificiale, nonostante i timori molto più forti alla fine di quest’anno riguardo a una potenziale bolla speculativa. Se scoppiasse, le conseguenze potrebbero essere catastrofiche.

NVIDIA nel Pantheon del tech

E quale modo migliore per illustrare questa frenesia se non con il record assolutamente sbalorditivo battuto da NVIDIA quest’anno? Alla fine di ottobre, l’azienda è diventata la prima al mondo a superare i 5 trilioni di dollari di capitalizzazione di mercato. Senza precedenti.

Una performance che deve, ovviamente, al suo successo nell’intelligenza artificiale. Le GPU di NVIDIA sono infatti il ​​cuore dell’ecosistema; sono quelle che le aziende utilizzano principalmente per addestrare ed eseguire modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM). La sua influenza è tale che i mercati ora esaminano attentamente i risultati trimestrali dell’azienda, poiché questi possono avere un impatto diretto sulle dinamiche di mercato.

Il primo robot umanoide domestico tech è ora disponibile in commercio

Si chiama 1X Neo ed è stato progettato da 1X Technologies. Qualche settimana fa, la startup ha lanciato i preordini per il suo umanoide domestico a 500 dollari al mese.

Sebbene le consegne non siano ancora iniziate, questa decisione riflette i significativi progressi della robotica negli ultimi anni, in particolare grazie all’ascesa dell’intelligenza artificiale generativa. Sempre più aziende stanno sviluppando i propri robot, con notevoli progressi in Cina. Non siamo mai stati così vicini a vedere umanoidi accompagnare gli esseri umani nella loro vita quotidiana.

Il ritorno in auge nel tech di Google

Questa è anche una storia che ha segnato il 2025. Dal lancio di ChatGPT, Google sembrava essere rimasta indietro nel campo dell’intelligenza artificiale. Sebbene il gigante del web avesse sempre condotto ricerche in questo settore, ci è voluto del tempo prima che queste si traducessero nei suoi prodotti.

Tutto è cambiato nel 2025. Con l’arrivo di Gemini 3, Google ha rimescolato completamente le carte: l’applicazione continua ad acquisire utenti a spese di ChatGPT, mentre i suoi generatori di immagini e video sono molto apprezzati. Allo stesso modo, la Ricerca Google sta gradualmente acquisendo funzionalità di intelligenza artificiale, con grande disappunto dei suoi concorrenti.

E per finire, l’azienda dispone di chip di intelligenza artificiale proprietari, che le consentono di controllare l’intera catena di approvvigionamento. Nel frattempo, sorgono crescenti dubbi sulla capacità di OpenAI di tenere il passo. E a differenza di Google, la startup di Sam Altman ha bisogno di raccogliere fondi per proseguire i suoi sforzi.

La massiccia ristrutturazione di Apple

Il colosso della tecnologia ha vissuto un anno tumultuoso, caratterizzato da drastici cambiamenti nella sua leadership, un allontanamento dalle sue consuete pratiche. Jeff Williams, il secondo in comando di Tim Cook, si è ritirato dalla sua posizione di Chief Operating Officer dopo due decenni, cedendo il comando a Sabih Khan, ora responsabile della supply chain, delle questioni ambientali e dell’espansione industriale.

Nel frattempo, l’influenza di Jony Ive come responsabile del design si è ulteriormente erosa, segnata da diverse partenze chiave, tra cui quella di Ruoming Pang, responsabile dell’intelligenza artificiale, ai Superintelligence Labs di Meta, così come quella di un dirigente senior del design, che ha lasciato anche lui per l’azienda di Zuckerberg.

Tutto questo mentre Apple sta accumulando ulteriore ritardo nell’intelligenza artificiale e Tim Cook è prossimo al pensionamento. Un nome sta già emergendo come suo sostituto: John Ternus, l’attuale responsabile dell’ingegneria hardware. E lo attende un progetto enorme: il colosso di Cupertino dovrebbe presto lanciare i suoi occhiali intelligenti, il suo smartphone pieghevole e, soprattutto, dimostrare di saper reggere il confronto nel settore dell’intelligenza artificiale.

Meta abbandona il Metaverso

Ammissione di Mark Zuckerberg. Meta ridurrà drasticamente la sua spesa nel metaverso, che il Ceo ha promosso come obiettivo principale quattro anni fa durante il rebranding dell’azienda. Sembra che questa tecnologia, che non ha mai veramente preso piede, non troverà mai il suo pubblico. L’intelligenza artificiale è di gran moda in questo periodo, ma anche lì le cose non vanno bene. Sebbene l’azienda abbia speso miliardi per reclutare alcuni dei migliori talenti della Silicon Valley, sta ancora faticando a trovare il suo equilibrio e la stampa tecnologica segnala un clima interno tossico. Resta da vedere se il suo prossimo modello sarà effettivamente all’altezza delle aspettative. Meta correrà una grande scommessa all’inizio del 2026, dato che il prezzo delle sue azioni è chiaramente sceso negli ultimi mesi. Ma può vantare i suoi occhiali intelligenti, un settore in cui l’azienda è effettivamente in vantaggio. E dovrebbe chiaramente diventare più competitiva il prossimo anno con l’arrivo di importanti attori.

