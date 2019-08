Rubrica settimanale Cosa Compro, frutto della collaborazione fra Key4biz e SosTariffe. Un servizio al consumatore: qualità, virtù e difetti dei prodotti hitech di uso quotidiano. Per consultare tutti gli articoli clicca qui.

Su Cosa Compro ci occupiamo spesso di smartphone e dispositivi mobili per navigare ma in alcuni casi potrebbe essere utile segnalare anche le offerte più convenienti per sfruttare al massimo le funzionalità di questi devices: oggi Internet rappresenta il servizio più importante per un utente e, effettuando un confronto delle offerte cellulari di questo periodo, si può notare come oggi sia semplice ottenere molti dati a fronte del pagamento di un canone tutto sommato contenuto. Ma quali sono oggi le 3 tariffe smartphone con più GB presenti sul mercato italiano? Quanto costano e cosa offrono? Ecco la “Top Three” di questo caldo agosto.

Kena 5,99 Summer 100 (fino a 50 GB)

Un piano particolarmente interessante per chi è alla ricerca di una tariffa con tanti GB è la soluzione offerta da Kena Mobile, che tenta di strappare clienti a Iliad, Blad, BBt Mobile, BTem, Conad, Coop, Daily Telecom, DMOB, ERG, Fastweb, Green Icn, Intermatica, Lycafull, Mundio, Netvalue, Optima, Tiscali, Welcome Italia e 1MOB con un piano a 5,99 euro al mese, che include:

50 GB

Chiamate illimitate

SMS illimitati

3 GB in UE

L’attivazione è gratuita ma la SIM ha un costo di 5 euro.

Volete passare a Kena da un altro operatore? L’offerta mantiene le stesse caratteristiche ma ha un costo rispettivamente di 8,99 e 13,99 euro a seconda del vostro provider di partenza.

Tre ALL-IN Super Power (100 GB o illimitati)

Da qualche tempo l’operatore Tre Italia offre il piano ALL-IN Super Power a 14,99 euro al mese, con vincolo di 24 mesi e pagamento su carta di credito, carta conto o conto corrente. Questo piano permette di avere chiamate illimitate, sms illimitati e ben 100 GB di Internet con opzione Giga Bank inclusa (ossia la possibilità di utilizzare i dati non consumati in un mese anche nei mesi successivi). È possibile addirittura ottenere i GB illimitati attivando contestualmente all’offerta ALL-IN anche un piano per la casa Super Fibra.

La ALL-IN Super Power, quindi, potrebbe essere un’ottima alternativa per chi necessita di molti dati per navigare, per lo streaming o per la condivisione della rete Internet mobile con altri dispositivi. Da tenere a mente il vincolo di 2 anni per evitare extra costi in caso di portabilità anticipata.

Vodafone RED Unlimited Black (GB illimitati)

Nella classifica delle tariffe smartphone con più GB in assoluto non poteva mancare la prima vera offerta flat mobile “totale”, ossia la RED Unlimited Black di Vodafone. Il costo mensile non è al livello delle precedenti (39,99 euro al mese, anziché 59,99 euro, con addebito su conto corrente o carta di credito), ma i servizi inclusi sono effettivamente più generosi;

chiamate e sms illimitati;

Internet illimitato;

1000 minuti di chiamate verso Paesi extra UE;

pacchetto roaming Extra UE con 500 minuti e 5 GB di Internet.

L’offerta RED Unlimited Black prevede uno sconto sull’attivazione (5 euro, anziché 31 euro), ma solo se si effettueranno e utilizzeranno ricariche per un valore totale di 575 euro durante la permanenza in Vodafone, senza vincoli temporali.

Sono queste, quindi, le 3 tariffe smartphone con più GB proposte ad agosto dagli operatori telefonici. Ovviamente vi sono anche altre soluzioni interessanti con meno dati (ad esempio le proposte di Iliad, Kena Mobile e ho. mobile con chiamate e sms illimitati, più 50 GB), ma la limitazione dei GB e in alcuni casi della velocità massima in download le rende meno adatte ad un utilizzo più massiccio della rete mobile.

Se volete un piano che vi offra la massima libertà nel navigare, nell’ascoltare musica ad alta definizione, nel guardare le serie preferite su Netflix o su Amazon Prime Video, nel condividere la rete dati con altri dispositivi durante le vostre vacanze, le proposte commerciali di Tre, PosteMobile e Vodafone sono di sicuro tra le proposte migliori da prendere in considerazione.