Sono le città asiatiche a dominare la classifica mondiale delle mete urbane più visitate. Tra le prime 20 destinazioni selezionate, 12 sono in estremo oriente. Dentro anche la nostra città eterna, terza più visitate in Europa dopo Londra e Parigi.

#1, Hong Kong

Ci sono città che si visitano per la loro architettura futuristica, perché vanno semplicemente di moda, o per lo straordinario patrimonio storico e artistico di cui sono eredi. Amanda O’Brien ha selezionato le 20 più visitate al mondo per theboutiqueadventurer.com.

Al primo posto c’è la Città stato Hong Kong, che occupa il gradino più alto del podio, con 29 milioni di visitatori l’anno.

Un centro urbano caratterizzato dalle numerose attività economiche e commerciali, centro finanziario della globalizzazione, offre al visitatore panorami urbani unici, con uno skyline da cartolina, godibili in gondola lungo un tragitto di 3,5 miglia. Celebre anche lo spettacolo delle luci della città dal Victoria Peak.

Fortemente raccomandata la passeggiata lungo il Ping Shan Heritage Trail.

#2, Bangkok

Al secondo posto c’è Bangkok in Thailandia, visitata ogni anno da almeno 24 milioni di persone provenienti da tutto il mondo.

Un centro urbano dove innovazione tecnologica e tradizioni popolari si mescolano e si completano in qualche modo, creando un’atmosfera assolutamente originale.

Celebri sono il mercato galleggiante, dove trovare prodotti freschi e mangiare piatti della tradizione, la vita notturna, i templi e i punti panoramici da cui lasciarsi incantare dal Wat Arun al tramonto.

#3, Londra

La prima città europea è Londra, che occupa il terzo posto di questa classifica, grazie ai suoi 19 milioni di visitatori all’anno.

Tutti conosciamo i monumenti più celebri, da Buckingham Palace alla cattedrale di St. Paul, fino all’Abbazia di Westminster o al Tower Bridge.

Diverse le strade del divertimento e dei celebri pubs, mentre non mancano i parchi pubblici, come il famoso Hyde Park, o i caffè alla moda di Borough Market.

#4, Macao

Al quarto posto troviamo Macao, che è regione autonoma della Cina meridionale, conosciuta anche come la Las Vegas d’Asia, con 18,8 milioni di visitatori all’anno. Una città di casinò dove tradizioni asiatiche ed europee si compenetrano e a volte confliggono. D’altronde, Macao è stata una colonia portoghese fino al 1999.

Qui si possono ammirare le rovine della facciata rinascimentale di St Paul, esplorare le animate strade di Senado Square (che è patrimonio UNESCO) o fare un salto al casinò Venetian Macao.

Non mancano i punti di interesse culturale, come la Fortaleza do Monte, che è anche sede del Museo di Macao.

#5, Singapore

Quinto posto per Singapore, altra Città Stato e ulteriore conferma della forza attrattiva globale dei centri urbani (praticamente delle vere e proprie megalopoli) dell’estremo oriente asiatico.

Singapore conta 18,5 milioni di visitatori annui e tra i punti di maggiore interesse abbiamo: i Gardens by the Bay, l’eccentrica enclave Kampong Glam, le strade dello shopping Orchard Road e dei ristoranti a Marina Bay Sands.

Attivando un Singapore Pass si può avere un rapido accesso ad oltre 40 attrazioni della città.

#6, Parigi

La seconda città europea più visitata al mondo, con 17 milioni di arrivi, è Parigi, che occupa il sesto posto della classifica.

Anche qui, stesso discorso fatto per Parigi, sono davvero tanti i punti di interesse, dalla Torre Eiffel al Louvre, dalla Cattedrale di Notre Dame al lungo Senna.

In città si contano 118 ristoranti stellati Michelin.

#7, Dubai

Settimo posto per Dubai, visitata ogni anno da 15 milioni di persone. Qui si può vedere il grattacielo più alto del mondo, il Burj Khalifa, o fare snowbord nel deserto allo Sky Dubai.

Ci sono circa 1.200 negozi per fare il miglior shopping del mondo probabilmente, poi spiagge magnifiche come Palm Jumeirah, o luoghi di intrattenimento molto frequentati tra cui il Dubai Frame, o il Miracle Garden.

#8, New York

Non poteva certo mancare la città più iconica degli Stati Uniti e forse dell’intero vecchio Occidente, New York, che troviamo in ottava posizione, con 13,6 milioni di visitatori all’anno.

Anche chi ancora non c’è stato conosce già molti dei suoi siti più celebri, come Central Park, la Statua della Libertà e Times Square.

Una città ricca di locali notturni, dove chi vuole divertirsi può anche non dormire mai, anche solo passando qualche ora in un teatro di Broadway o passeggiando lungo la High Line.

#9, Kuala Lampur

Segue in nona posizione la Capitale della Malesia, Kuala Lumpur, con 13,4 milioni di visitatori.

Qui si possono esplorare i quartieri considerati più alla moda, come Taman Paramount, o si può anche assistere a un autentico spettacolo malese al PUSAKA. Se si è amanti dello street food, invece, basta dirigersi verso Jalan Alor.

Tra le attività da segnare in agenda, è vivamente consigliata la visita alle Batu Caves.

#10, Instanbul

Chiude la Top Ten di questa classifica l’antica Instanbul, città simbolo della Turchia, che da circa duemila anni non smette di affascinare e attirare visitatori. La città, infatti, è stata fondata dall’imperatore romano Costantino (nome originario “Nova Roma”, poi Costantinopoli e quindi Bisanzio) nel 330 d.C. e Capitale dell’Impero romano d’oriente (poi chiamato bizantino, durato nominalmente fino al 1453).

Ogni anno qui arrivano più di 13,4 milioni di persone da ogni parte del mondo, sia per la sua magnifica architettura, sia per la stratificazione storica che si respira in ogni suo angolo.

Da non perdere luoghi unici come la Cupola Blu, la Basilica di Santa Sofia e la Cisterna Basilica, il Grand Bazaar e il Palazzo Topkapi.

Roma occupa il 16° posto

All’undicesimo posto troviamo Nuova Dehli in India, con 12,6 milioni di visitatori, seguita dalla turca Adalia, con 12,4 milioni di visitatori, quindi Shenzhen, in Cina, con 12,2 milioni di visitatori l’anno, Bombay ancora in India, con 10,6 milioni di arrivi, Phuket in Thailandia, con 10,5 milioni di visitatori, Roma al sedicesimo posto, con 10 milioni circa di visitatori annui, Tokyo in Giappone, con 9,9 milioni, Pattaya in Thailandia, con 9,6 milioni, Taipei a Taiwan, con 9,5 milioni, e infine La Mecca, in Arabia Saudita, che chiude la classifica con 9,4 milioni di visitatori annui.