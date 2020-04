Pasqua 2020, le chiese e le cattedrali più caratteristiche del mondo

Sarà un weekend di Pasqua ben diverso dal solito durante il quale i fedeli assisteranno ai riti religiosi virtualmente da casa. Key4biz quindi vi fa conoscere alcune delle chiese e cattedrali più grandi, imponenti e insolite del mondo.

Ovunque si viaggi, la fede è sempre sinonimo di bellezza. Le chiese e gli altri edifici religiosi sono tra le strutture più imponenti dal punto di vista architettonico. Molte delle più famose, sono diventate ormai le mete più ambite dai turisti.

Ecco alcune delle più caratteristiche:

Catedral de Siviglia, Siviglia – Spagna

Patrimonio dell’UNESCO, situata a sud della Spagna. E’ l’edificio gotico più grande al mondo, la cui costruzione ha richiesto un secolo (1401-1506). Famosa anche perché qui vi si trovano i resti dell’esploratore Cristoforo Colombo.

Ulm Minster, Ulma – Germania

Alta 530 metri, questa chiesa luterana è la più alta della terra. La torre è accessibile attraverso 768 rampe di scale a spirale e la vista dall’alto da sulle Alpi.

Basilica di San Pietro, Vaticano – Italia

La chiesa più importante, simbolo del Cattolicesimo romano e sede del Papa. Il baldacchino in bronzo su 4 pilastri posto sull’altare principale, è alto 96 metri, quasi 10 piani.

Duomo di Milano, Milano – Italia

Il Duomo di Milano, la seconda cattedrale più grande al mondo si compone di 135 guglie. I viaggiatori possono esplorare l’imponente edificio comodamente da casa attraverso un tour a 360°.

Albi Cathedral, Albi – Francia

Cerchi la più grande cattedrale in mattoni? Puoi trovarla ad Albi, nel sud della Francia. È la cattedrale di Albi, anche nota come la Cattedrale di Santa Cecilia, patrimonio mondiale dell’UNESCO. E’ l’edificio gotico più affrescato d’Europa, con una serie di dipinti e decorazioni che hanno richiesto tre anni per essere completati.

Sainte-Chapelle, Parigi – Francia

Questa cappella parigina vanta le vetrate più imponenti di qualsiasi edificio religioso in tutto il mondo. La cappella gotica, The Rayonnant presenta in totale 1113 vetrate, tra cui un imponente rosone.

Salt Cathedral of Zipaquirá, Bogotà – Colombia

Questa chiesa cattolica sotterranea, è stata costruita in un’ex miniera di sale vicino Bogotà. La cattedrale ancora attiva, si trova a circa 600 metri di profondità e l’altare principale è costituito da circa 16 tonnellate di sale di roccia.

Cologne Cathedral, Colonia -Germania

Due imponenti guglie, danno a questo alla cattedrale la facciata più grande al mondo. È stato gravemente danneggiato ma alla fine ha resistito alla seconda Guerra mondiale essendo forse un punto di riferimento per i piloti dal punto di vista della navigazione.

Sagrada Familia, Barcellona – Spagna

Il capolavoro di Gaudi a Barcellona sarà la chiesa più alta del mondo una volta completata presumibilmente entro il 2026. Un tour virtuale da la possibilità di ammirare a 360° i punti più panoramici.

Compañía de Jesús, Quito – Ecuador

Si trova a Quito, potrebbe avere più lamine d’oro di qualsiasi altra chiesa. Gli interni decorati presentano elementi del design moresco oltre al simbolismo inca, in particolare le immagini del sole.

Las Lajas Sanctuary, Ipiales – Colombia

Questa cattedrale è tra le poche chiese ad essere state costruite su un ponte. Il santuario attraversa una gola boscosa al confine tra Colombia e Ecuador, a circa 150 metri sopra il fiume sottostante.

Saint Basil’s Cathedral, Mosca -Russia

Questa chiesa trasformata in museo, ufficialmente cattedrale dell’intercessione della santissima Theotokos, è tra le più colorate al mondo. La cattedrale era in origine bianca con cupole dorate, ha acquisito gli attuali vividi colori non prima del 1860.