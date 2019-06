Finanza Agevolata è la rubrica a cura di Sercam Advisory dedicata agli aggiornamenti sui bandi pubblici (europei, nazionali, regionali) aperti o in prossima apertura. Per consultare tutti gli articoli è la rubrica a cura didedicata agli aggiornamenti sui bandi pubblici (europei, nazionali, regionali) aperti o in prossima apertura. Per consultare tutti gli articoli clicca qui

Il bando intende sostenere la programmazione degli eventi, feste, manifestazioni e iniziative turistico-culturali nei singoli Comuni del Lazio nei mesi estivi del corrente anno 2019, che prevedano nella realizzazione dei suddetti eventi la sensibilizzazione ai temi della sostenibilità turistica e ambientale.

Beneficiari

La domanda può essere presentata, per un solo progetto, dai Comuni del Lazio.

Risorse disponibili

La Regione Lazio ha stanziato la somma complessiva di € 1.200.000,00.

L’importo massimo finanziabile dalla Regione Lazio per ciascun progetto ammonta a € 7.000,00.

In ogni caso il contributo per la realizzazione dei progetti può essere ammesso in misura non superiore all’80% del costo complessivo dell’iniziativa.

Termini e modalità di presentazione delle domande

La domanda, redatta in carta semplice e sottoscritta dal legale rappresentante, dovrà essere inoltrata, pena l’esclusione, entro e non oltre il giorno 12 luglio 2019 al seguente indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC): agenziaturismo@regione.lazio.legalmail.it

Allo scopo si farà riferimento al certificato di avvenuta consegna PEC