Lo stesso gruppo che ha violato la società di software IT SolarWinds lo scorso dicembre ha violato la società di sicurezza informatica americana Malwarebytes.

Lo riporta la stessa azienda californiana in un post scritto dal CEO dell’azienda di cybersecurity Marcin Kleczynski.

“Malwarebytes ha appreso della violazione il 15 dicembre dal Microsoft Security Response Center e da allora ha indagato sulla questione”, scrive il CEO. “I Criminali informatici hanno avuto accesso solo ad un numero limitato di e-mail aziendali interne“, aggiungendo che “il software dell’azienda resta sicuro da usare”.

Malwarebytes ha affermato che gli hacker hanno utilizzato una debolezza in Azure Active Directory e applicazioni dannose di Microsoft Office 365 per violare i sistemi interni dell’azienda. Inoltre l’hackeraggio non è correlato alla violazione dei software SolarWinds, poiché Malwarebytes non utilizza nessuno dei loro sistemi.

SolarWinds: cosa è successo

Lo scorso 13 dicembre i media statunitensi hanno diffuso la notizia del “più grave attacco informatico da cinque anni a questa parte agli Stati Uniti” che ha coinvolto l’amministrazione Usa. I cyber attacchi, legati si pensa ai servizi segreti russi con il gruppo APT29 “Cozy Bear“, hanno colpito il Dipartimento del Tesoro e il Dipartimento del Commercio, più altre Agenzie governative di massimo rilievo istituzionale tra cui l’Agenzia per la sicurezza nucleare degli Stati Uniti.

La breccia nel sistema di difesa è stata individuata in alcuni software della NTIA, la National Telecommunications and Information Administration, in particolare in Microsoft Office 365, superando il sistema di autenticazione. Ma la falla più grave è stata individuata dagli investigatori americaninegli aggiornamenti software rilasciati dalla società informatica texana SolarWinds, che fornisce servizi ad agenzie governative e Dipartimenti del Governo, nonché all’intelligence USA e ai militari.

Today, I disclosed publicly that @Malwarebytes had been targeted by the same nation state actor that attacked SolarWinds. This attack is much broader than SolarWinds and I expect more companies will come forward soon. — Marcin Kleczynski (@mkleczynski) January 19, 2021

In un messaggio pubblicato su Twitter, Kleczynski ha affermato che la campagna di hacking che ha coinvolto SolarWinds “è molto più ampia e mi aspetto che altre aziende si facciano avanti presto”.