Lavoro, Vittimberga (Inps): “Crescita stabile e inclusiva, occupazione di qualità rafforza sistema”

(Adnkronos) – “La crescita dell’occupazione registrata negli ultimi anni non rappresenta un semplice recupero dopo la pandemia, ma evidenzia un consolidamento del lavoro stabile e di qualità”. Lo ha affermato il direttore generale dell’Inps, Valeria Vittimberga, intervenendo a Unomattina su Rai 1, sottolineando come l’Istituto, attraverso il proprio osservatorio sui contribuenti, rilevi un rafforzamento dell’occupazione con particolare attenzione alle categorie tradizionalmente più esposte alle difficoltà di accesso al mercato del lavoro.

Secondo Vittimberga, l’incremento dell’intensità lavorativa e della continuità occupazionale conferma una crescita strutturale, favorita da politiche che hanno saputo coniugare interventi previdenziali e politiche attive del lavoro.

—

economia

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Novità su Google, per aggiungere Key4Biz tra le tue fonti preferite, clicca qui

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz