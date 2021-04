Finanza Agevolata è la rubrica a cura di Sercam Advisory dedicata agli aggiornamenti sui bandi pubblici (europei, nazionali, regionali) aperti o in prossima apertura. Per consultare tutti gli articoli è la rubrica a cura didedicata agli aggiornamenti sui bandi pubblici (europei, nazionali, regionali) aperti o in prossima apertura. Per consultare tutti gli articoli clicca qui

Per far fronte al prolungarsi della crisi economica e sociale derivante dagli effetti del COVID-19 sulle condizioni di vita e professionali di larga parte della popolazione appartenente a tutti i ceti produttivi, e in sintonia con quanto si va disponendo a livello nazionale, la Regione Lazio ha scelto di rafforzare strumenti e misure in grado di dare una risposta immediata a sostegno dei lavoratori e del sistema produttivo laziale.

600 euro una tantum per i lavoratori del Lazio: beneficiari

In tale contesto, l’avviso prevede l’erogazione di contributi economici una tantum, articolati sulle 5 Misure seguenti:

Misura 1 – sostegno al reddito per colf/badanti: sostegno al reddito di € 600,00 destinato a colf e badanti in possesso di iscrizione del/i rapporto/i di lavoro attivo/i nella Gestione dei Lavoratori domestici dell’INPS a partire dal 23 febbraio 2020, per impegno complessivo superiore a 10 ore settimanali.

Si precisa che i destinatari titolari di partita IVA, ancorché operanti nei settori di cui alle Misure 1, 2, 3 e 4 dell’Avviso, potranno presentare domanda a valere sulla Misura 5.

Entità e forma dell’agevolazione

L’importo complessivamente stanziato è di 30.000.000 euro distribuiti sulle diverse Misure, come di seguito specificato: per accedere clicca qui.

600 euro una tantum per i lavoratori del Lazio: domande al via dal 6 aprile:

MISURA 1:

dalle ore 9.00 del 6/04/2021 alle ore 17.00 del 05/05/2021

MISURA 2:

dalle ore 9.00 del 7/04/2021 alle ore 17.00 del 06/05/2021

MISURA 3:

dalle ore 9.00 dell’8/04/2021 alle ore 17.00 del 07/05/2021

MISURA 4:

dalle ore 9.00 del 7/04/2021 alle ore 17.00 del 06/05/2021

MISURA 5:

dalle ore 10.00 dell’08/04/2021 alle ore 18.00 del 07/05/2021