Una analisi sul quadro attuale delle Tlc in Italia, alla luce delle ultime novità. Un quadro generale delle prospettive, a partire dalle trattative in corso fra sindacati e Asstel per il rinnovo del CCNL Telecomunicazioni. Ne abbiamo parlato con Salvo Ugliarolo, Segretario generale della Uilcom-Uil: “Le trattative per il rinnovo del contratto nazionale proseguono – dice il sindacalista – credo che si potrà chiudere nel mese di gennaio”.

Fra i temi toccati, le prospettive occupazionali e le criticità più sentite del comparto, a partire dai call center. L’esito del primo incontro del 26 settembre scorso con Fibercop per 1.300, fino a un massimo di 1.800 uscite volontarie. Quali novità sul piano industriale?

Il punto su Tim e le ultime novità su Sparkle. Il ruolo di Vivendi nel futuro di Tim.

Open Fiber, un altro grande player del mercato, e la consultazione Infratel in atto sul Piano Italia 1 Giga. Sullo sfondo, il riassetto delle Tlc italiane con la fusione Vodafone-Fastweb.

Infine, un flash su Starlink: opportunità o minaccia per il comparto delle Tlc?

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz