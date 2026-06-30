L’Austria chiama la Ue “Facilitare l’accesso al mercato di Anthropic”

Bruxelles dovrebbe valutare la possibilità di favorire l’insediamento strategico e la partecipazione di Anthropic all’interno dell’Unione Europea, dopo le recenti restrizioni statunitensi sull’export di alcuni modelli di intelligenza artificiale. È quanto propone il segretario di Stato austriaco per la Digitalizzazione Alexander Pröll in una lettera indirizzata alla vice presidente della Commissione europea Henna Virkkunen.

Avviare un confronto tra Commissione e Stati membri

Nella missiva, Pröll richiama la decisione dell’amministrazione americana di limitare l’accesso ai modelli avanzati di Anthropic Fable 5 e Mythos 5 ai cittadini statunitensi e invita Bruxelles ad avviare rapidamente un confronto tra Commissione e Stati membri per esplorare la fattibilità di un’iniziativa europea su Anthropic, offrendo all’azienda “certezza giuridica, accesso al mercato, capitali e un sistema di valori in linea con questa azienda”. Secondo Pröll, la presenza della società sul territorio europeo non penalizzerebbe gli operatori continentali dell’IA, come Mistral o Aleph Alpha, ma contribuirebbe a rafforzare l’intero ecosistema dell’innovazione.

Questione di indipendenza digitale

“Ci sarà chi dirà che non è fattibile. La vera domanda non è se sia facile. La domanda è se noi europei siamo pronti a essere gli architetti del nostro futuro tecnologico, o se desideriamo rimanere semplici amministratori di decisioni prese altrove” , scrive Pröll, definendo Anthropic un’azienda particolarmente compatibile con i valori europei per l’attenzione riservata alla sicurezza e all’uso etico dell’intelligenza artificiale.

L’Europa ha inserito Anthropic nel dibattito sulla sovranità tecnologica dopo che Washington ha limitato l’accesso ai modelli più avanzati dell’azienda. L’Austria auspica che l’Unione Europea valuti la possibilità di ospitare l’azienda all’interno del blocco. La proposta è giunta in seguito a un improvviso blocco dell’accesso che ha messo in luce la dipendenza dell’Europa dai sistemi di frontiera americani.

Usa preoccupati dal rapporto con SK Telecom e con la Cina

La decisione dell’amministrazione Trump di imporre restrizioni all’accesso alle tecnologie AI più avanzate di Anthropic sarebbe stata influenzata dalle preoccupazioni nate dopo l’accesso concesso a SK Telecom, il maggiore operatore mobile della Corea del Sud, al modello Claude Mythos.

Alcuni funzionari statunitensi ritenevano, spiega WIRED, che i rapporti storici e commerciali tra il gruppo SK e alcune realtà cinesi potessero rappresentare un rischio per la sicurezza nazionale. A questi timori si sarebbero poi aggiunte le segnalazioni di ricercatori di Amazon su possibili vulnerabilità in Fable 5, una versione protetta di Mythos.

La combinazione di questi elementi avrebbe convinto la Casa Bianca che Anthropic non fosse in grado di garantire un controllo adeguato sulle proprie capacità AI più sensibili.

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