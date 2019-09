Il governo del Nuovo Galles del Sud implementerà il sistema di Mobile Phones Detection Camera per contrastare il drastico aumento di incidenti in cui sono coinvolti automobilisti che utilizzano dispositivi mobili mentre sono alla guida.

In Australia nello Stato del Nuovo Galles del Sud si è dato il via ad un progetto di sicurezza stradale unico al mondo.

Quarantacinque telecamere intelligenti per il rilevamento di chi usa lo smartphone alla guida saranno installate lungo le strade dello Stato entro dicembre 2019.

Il ministro Andrew Constance del New South Wales Roads ha dichiarato all’Associated Press che “non c’è dubbio che la guida in stato di ebbrezza per quanto mi riguarda sia alla pari con l’uso del telefono cellulare durante la guida, ed è per questo che vogliamo che tutti siano consapevoli che saranno beccati a farlo sempre e ovunque.“

Come funziona

Ogni apparecchio contiene due telecamere dotate di intelligenza artificiale. Una macchina fotografica fotografa la la targa mentre la seconda è puntata sul parabrezza e può vedere cosa fanno i conducenti con le mani. La tecnologia usa un sistema di intelligenza artificiale per escludere i conducenti che non stanno effettivamente toccando il telefono.

Le 45 telecamere costeranno circa 88 milioni di dollari. Il governo ha affermato che consentirà eccezioni per l’uso del telefono durante la guida, come l’utilizzo tramite Bluetooth, ma sarà comunque proibito l’utilizzo per i conducenti ai semafori rossi e durante gli ingorghi.

Le foto che mostrano comportamenti sospetti verranno sottoposte a verifica da parte di personale umano che accerterà la corretta interpretazione del computer, e in caso positivo emetterà una contravvenzione a una multa di 344 dollari australiani.

Un grosso problema in tutto il mondo

La guida distratta sta diventando un grosso problema in tutti i Paesi del mondo; negli Stati Uniti, la National Highway Traffic Safety Administration ha dichiarato che 3.166 persone sono morte nel 2017 a causa di conducenti che utilizzavano dispositivi alla guida.

Anche l’Europa non resta a guardare. Nel Regno Unito sono state proposte pene severissime per chi usa lo smartphone al volante, fino all’ergastolo se il conducente distratto causa la morte di altre persone.

In Italia la proposta è la sospensione della patente già alla prima violazione. per un periodo compreso tra uno e tre mesi. Ma basterà ad arginare il problema?