Laura e Matilda, due ragazze alla conquista dell’America (e di Sanremo)

Due brave artiste italiane sul palco di Sanremo dopo aver conquistato l’America: Laura Pausini e Matilda De Angelis.

Entrambe romagnole, entrambe brave e talentuose, Laura Pausini ha appena vinto un Golden Globe mentre Matilda De Angelis ha conquistato un ruolo da protagonista in una importante serie americana.

Per Laura Pausini cantante, che in Italia non ha certo bisogno di presentazioni, vincere un Golden Globe per la Migliore Canzone Originale da lei composta insieme a Niccolò Agliardi e Diane Warren (autrice della musica) “Io si/Seen” tratta dal film “La vita davanti a se” di Edoardo Ponti con Sophia Loren , non è cosa da poco!

Il film è una produzione Palomar e un prodotto originale Netflix.

Il Golden Globe, ambito riconoscimento statunitense, spesso preludio dei premi che saranno assegnati agli Oscar, (facciamo il tifo per lei!) non era mai stato destinato a un brano cantato interamente in italiano e la Pausini ha avuto forse la sua più bella soddisfazione a livello internazionale, anche se, nella sua lunga carriera, ha collaborato con nomi del calibro di Madonna, Ray Charles, Julio Iglesias, Phil Collins e molti altri cantando in varie lingue e ottenendo moltissimi riconoscimenti a livello internazionale.

Nel 1993 ha vinto il Festival di Sanremo nella sezione Novità con il brano “La solitudine” e mercoledì scorso, a 28 anni da quel Festival che “le ha cambiato la vita” come da lei affermato, è tornata su quel palco, commossa e felice di condividere con l’Italia e gli italiani che la amano e la seguono, la gioia del suo Premio americano.

Per Matilda De Angelis, attrice giovanissima e meno conosciuta verrebbe proprio di dire:”Matilda sei mitica”!!

E’ l’attrice emergente del momento, e non a caso Amadeus l’ha voluta al suo fianco nella prima serata del Festival di Sanremo, dove si è fatta conoscere dal grande pubblico (la prima serata ha avuto meno ascoltatori del solito, ma pur sempre 10 milioni!).

La giovane talentuosa e bella Matilda infatti è stata già recentemente conosciuta e ammirata dagli appassionati di serie tv, nell’intrigante e rilevante ruolo da lei interpretato nella splendida serie thriller di SKY ,” The Undoing” (Le verità nascoste).

Matilda De Angelis

Appena 25 anni anche lei bolognese, nel suo curriculum già nel 2016, un importante ruolo nel film di Matteo Rovere con Stefano Accorsi “Veloce come il vento” poi a seguire vari altri film fra cui il recente e originale film NETFLIX “L’incredibile storia dell’isola delle rose” per la regia di Sidney Sibilia.

Qui accanto a Elio Germano, interpreta la futura moglie di Giorgio Rosa, l’eclettico ’ingegnere che nel ’68 riuscì a costruire una piccola isola indipendente di cemento fuori dalle acque territoriali di Rimini, che divenne in quel periodo un punto di aggregazione e divertimento dei giovani bolognesi.

Se il film non l’avete visto, guardatelo, ne vale la pena.

Nel 2021a gennaio la scopriamo, nella bellissima serie thriller, THE UNDOING (Le verita’ nascoste) con Hugh GRANT E Nicole KIDMAN, nel ruolo intrigante e tormentato di Elena Alves, la giovane e sensuale donna per cui perde la testa il ricco Dr. Jonathan Fraser (Hugh Grant).

La vediamo nella serie in un nudo integrale sfacciato ma allo stesso tempo naturale che lascia senza parole Grace Fraser (Nicole Kidman) la moglie di Jonathan Fraser.

Un ruolo così importante, con attori del calibro di Hugh Grant e Nicole Kidman, per una giovane attrice emergente italiana anche in questo caso, non è cosa da poco, ma lei sul palco di Sanremo con un look divertente e sbarazzino, completamente diverso da quello di “Undoing” scherza e racconta di aver dovuto bloccare Hugh Grant su WhatsApp perché l’aveva inserita in una chat con attori e registi americani che lei non conosce e la inondavano di messaggi!

Spigliata, divertente brava e molto bella, di una bellezza fresca ma non banale, due occhi che lanciano scintille, la giovane Matilda farà sicuramente molta strada, del resto l’ha già iniziata alla grande, anzi è il caso di dire “veloce come il vento”.

Una candidatura come migliore attrice protagonista al David di Donatello 2017 per Veloce come il vento, ma anche per la migliore canzone originale “Seventeen”, sempre per lo stesso film, si, perché Matilda canta e canta anche bene.

Un Nastro d’argento-Premio Biraghi sempre per Veloce come il vento. Una candidatura ai Golden Globe per The Undoing e molti altri riconoscimenti.

Due donne, una cantante, un’attrice, due talenti italiani alla conquista del mondo.

E allora per Matilda e Laura un grande “FORZA RAGAZZE”!