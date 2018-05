Who is Who

Si è laureata in Ingegneria elettronica all’Università di Bologna e ha conseguito un master in Business Administration alla Bocconi.

Laura Cioli è stata amministratore delegato di Rcs Mediagroup . In passato è stata A.D di Cartasì, ha lavorato in Sky Italia , all’Eni e in Vodafone con diversi incarichi dirigenziali. Fa parte del consiglio di amministrazione di World Duty Free, Impregilo ed è membro indipendente del consiglio di amministrazione di Telecom Italia.