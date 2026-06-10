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L’astronauta Parmitano risponde a Key4Biz

L’astronauta Parmitano risponde a Key4Biz

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L’astronauta Parmitano risponde a Key4Biz Dailyletter

È ancora forte l’emozione. Luca Parmitano, l’astronauta italiano dell’ESA scelto dalla Nasa per partecipare alla missione Artemis III, oggi – nella prima conferenza stampa dopo l’annuncio – rispondendo    al direttore di Key4Biz Luigi Garofalo, ha dichiarato: “La missione verso la Luna ha motivi geopolitici, come quella del ’69”.
Tornando sulla Terra, la Tangenziale di Napoli è ufficialmente la prima smart road d’Italia. Lo ha certificato il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Un’infrastruttura intelligente di 217 telecamere, 40 antenne V2X e servizi in tempo reale per sicurezza, traffico, guida connessa e mobilità del futuro.
Sul fronte delle telecomunicazioni, in Europa si gioca una partita chiave per il futuro del settore: quale sarà l’atteggiamento dell’Antitrust Ue di fronte alla maxi offerta da 20,3 miliardi di euro da parte di OrangeBouygues e iliad (Free) per rilevare e spartirsi SFR?

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L'autore

Redazione Key4biz

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