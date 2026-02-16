La capsula di SpaceX Dragon Freedom con a bordo l'astronauta dell'ESA Sophie Adenot, gli astronauti della NASA Jessica Meir e Jack Hathaway e il cosmonauta della Roscosmos Andrei Fedyayev si è agganciata alla ISS.

Sophie Adenot vola sulla ISS, inizia la missione Esa “εpsilon”

Dopo aver trascorso circa 34 ore in orbita attorno alla Terra, l’astronauta dell’Agenzia spaziale europea (Esa) Sophie Adenot ha fatto il suo ingresso alla Stazione spaziale internazionale (Iss) la sera del 14 febbraio, dando il via ufficiale alla missione “εpsilon”.

Sarà la missione più lunga dell’Esa nello Spazio. Per nove mesi, Adenot svolgerà l’incarico di specialista dell’equipaggio sia per Columbus, il modulo laboratorio europeo, che per Kibo, il modulo scientifico giapponese.

A bordo dell’Iss condurrà 36 esperimenti europei, tra cui sette sviluppati dal CNES, l’agenzia spaziale francese, appositamente per la missione εpsilon, comprendo un’ampia gamma di ambiti scientifici: dalla fisiologia umana alla ricerca sul clima, fino alle dimostrazioni tecnologiche, con l’obiettivo di generare benefici per la vita sulla Terra e supportare future missioni di esplorazione.

Un lavoro che Adenot racconterà in prima persona attraverso i suoi account social.

Sophie Adenot, “la prima astronauta di carriera della Classe 2022, gli ‘Hoppers’, a volare“

La missione εpsilon evidenzia l’impegno dell’ESA “nel mantenere una presenza umana continua in orbita bassa terrestre e nella sua utilizzazione, a partire dalla scienza”, ha dichiarato Daniel Neuenschwander, direttore dell’esplorazione umana e robotica dell’ESA, precisando Adenot “è la prima astronauta di carriera della Classe 2022, gli ‘Hoppers’, a volare. È passata direttamente dall’addestramento di base a quello specifico per la missione”.

L’astronauta francese non era sola nella capsula di SpaceX Dragon Freedom, facevano parte dell’equipaggio Crew-12 gli astronauti della NASA Jessica Meir e Jack Hathaway e il cosmonauta della Roscosmos Andrei Fedyayev.

Tutti sull’ISS con un razzo Falcon 9

I quattro membri dell’equipaggio sono stati lanciati a bordo di un razzo Falcon 9 dal Kennedy Space Center della NASA in Florida. Dopo l’attracco avvenuto la sera di San Valentino, il Crew-12 è stato accolto a bordo dall’astronauta della NASA Christopher Williams e dai cosmonauti della Roscosmos Sergei Kud-Sverchkov e Sergei Mikayev, che si trovano sulla Stazione dal loro arrivo con una Soyuz nel novembre 2025.

Sophie Adenot dell’ESA e Jack Hathaway della NASA hanno poi ricevuto le loro ali da astronauta dal comandante della Stazione Sergei Kud-Sverchkov durante una breve cerimonia.

