I risultati di Bilancio 2020 evidenziano indicatori ampiamente positivi e la pandemia non ha avuto effetti negativi sull’attività aziendale. Il risultato e il margine operativo sono in continua crescita e in linea con il trend positivo dei bilanci degli ultimi anni.

Si è tenuta il 22 giugno l’Assemblea dei Soci di Lepida che ha approvato il Bilancio dell’esercizio 2020 con relative relazioni accompagnatorie e destinazione del risultato d’esercizio. Una Assemblea dei Soci interamente in videoconferenza, che ha visto la presenza virtuale di 49 enti soci rappresentanti il 99,41% del capitale.

I risultati di Bilancio 2020 evidenziano indicatori ampiamente positivi e la pandemia non ha avuto effetti negativi sull’attività aziendale. I ricavi caratteristici sono nettamente superiori ai costi caratteristici. Il risultato e il margine operativo sono in continua crescita e in linea con il trend positivo dei bilanci degli ultimi anni.

Gli indicatori reddituali e di produttività sono positivi anche se influenzati dagli obiettivi della gestione consortile che sono quelli di realizzare servizi per i Soci in assenza di scopo di lucro e con conseguente pareggio di bilancio.

Nel secondo anno di completa gestione consortile, il Bilancio 2020 di Lepida registra un valore della Produzione pari a € 60.583.006 (nel 2019 il dato si era assestato su € 60.821.768), chiudendo con un risultato d’esercizio positivo per € 61.229, tale risultato di pareggio risulta in linea con la natura societaria di Lepida quale società consortile senza scopo di lucro.

Il Conguaglio consortile a favore dei Soci per il 2020 è di € 862.032, nel 2019 era stato € 1.347.091. I ricavi sono stati operati: per il 42,1% con Regione Emilia-Romagna, che nel 2019 rappresentava il 43,9% dei ricavi; per il 49.5% con altri Enti/Soci, che nel 2019 rappresentavano il 48% dei ricavi; per l’8,4% con soggetti terzi, che nel 2019 rappresentavano il 8,1% dei ricavi.

Il rapporto tra costo del personale e valore della produzione è pari al 43.60% con un lieve incremento dell’incidenza rispetto al dato 2019 (42,83%).