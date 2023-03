L’architettura SOLE, verso il modello FSE nazionale

Lepida ha avviato già da fine 2022, in base alle specifiche nazionali e indicazioni del DTD, le modifiche all’infrastruttura regionale SOLE FSE, per consentire nel Q1-2023 di avviare la nuova interconnessione con l’infrastruttura nazionale del FSE2.0.

Nel corso degli anni l’infrastruttura SOLE FSE della Regione Emilia-Romagna si è evoluta per rispondere alle esigenze cliniche e di governance delle aziende sanitarie. Tra ospedale e territorio circolano referti, lettere di dimissione, verbali di Pronto Soccorso (PS), certificati vaccinali e prescrizioni di specialistica ambulatoriale e di farmaceutica, per un volume annuo complessivo di circa 95 milioni di documenti.

Sono attualmente collegati alla rete: 3.300 medici e pediatri, 13 Aziende Sanitarie e IRCS Meldola, 150 centri privati accreditati, circa 500 gestionali di refertazione integrati; sono inoltre 2.150.000 i cittadini che accedono al FSE.

Nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) Misura 1.3.1 della Missione 6 Componente 2, vengono stanziati a livello nazionale oltre 810 milioni di euro, di cui circa 610 a favore delle Regioni e delle Province autonome.

Si tratta di fondi finalizzati al potenziamento e alla diffusione e omogeneità del Fascicolo Sanitario Elettronico su tutto il territorio nazionale. Per l’erogazione dei fondi PNRR, da parte della Commissione europea sono stati definiti i seguenti obiettivi: Q2-2023 – 30% dei documenti indicizzati nel FSE devono essere digitalmente nativi (M6C2-ITA14), Q4-2024 – tutti i nuovi Documenti Clinici nel FSE, Q4-2025 – L’85% dei medici di base alimentano il FSE (M6C2-11), Q2-2026 – tutte le Regioni e Province Autonome hanno adottato e utilizzano il FSE (M6C2-13).

Per garantire il raggiungimento degli obiettivi nei tempi previsti, Lepida ha avviato già da fine 2022, in base alle specifiche nazionali e indicazioni del DTD, le modifiche all’infrastruttura regionale SOLE FSE, per consentire nel Q1-2023 di avviare la nuova interconnessione con l’infrastruttura nazionale del FSE2.0.

Nel corso del 2023-24 le aziende sanitarie, i centri privati accreditati e MMG/PLS sono tenuti ad adeguare i loro applicativi in base alle specifiche nazionali già recepite da Lepida.

Le tipologie di documenti che devono essere inviati al FSE2.0 attraverso la rete SOLE/ FSE regionale sono: referti di laboratorio, radiologia, specialistica (2024), lettere di dimissione, verbale di PS, certificato e scheda vaccinale, referto di anatomia patologica, profilo Sanitario Sintetico (2024). Il formato dei documenti clinici è in CDA2 firmati PADES.

Regione Emilia-Romagna e Lepida sono impegnati quotidianamente per il governo di questo progetto strategico per il futuro della sanità regionale.