L’app usata nelle proteste di piazza è Bitchat perché funziona offline: movimenti non tracciabili dalla Polizia

L’app di messaggistica peer-to-peer creata da Jack Dorsey è salita al primo posto della propria categoria in Francia dopo le proteste contro il carovita, il dibattito sui possibili blocchi dei social e il lungo blackout della rete Orange. Bitchat comunica tramite Bluetooth senza bisogno di Internet, account o numero di telefono.

Bitchat sta vivendo una forte crescita in Francia. La crescita arriva dopo una settimana segnata dalle proteste contro il carovita, dalle richieste politiche di poter limitare temporaneamente l’accesso ai social network e dal blackout della rete mobile Orange e Sosh.

L’app creata da Jack Dorsey, cofondatore di Twitter e CEO di Block, ha raggiunto il primo posto nella propria categoria ed è entrata nella top ten delle applicazioni gratuite più scaricate. Il 17 ottobre centinaia di migliaia di persone sono scese in piazza, con episodi di violenza e saccheggi che hanno portato a oltre 1.800 arresti. Due giorni dopo l’ex primo ministro Gabriel Attal ha chiesto di consentire al governo di sospendere temporaneamente i social nelle aree interessate dai disordini.

Il 21 ottobre, intanto, la rete mobile di Orange e Sosh è rimasta in gran parte fuori uso per quasi dieci ore, mostrando concretamente il vantaggio di un sistema capace di comunicare anche senza Internet.

Come funziona Bitchat

Bitchat utilizza una rete mesh Bluetooth: ogni telefono comunica con i dispositivi vicini e può inoltrare i messaggi verso altri smartphone. Non servono account, numero di telefono o connessione dati. La portata teorica attraverso più passaggi è di circa 300 metri e una maggiore concentrazione di utenti può migliorare il funzionamento della rete.

Il canale pubblico #mesh può essere letto dagli utenti presenti nelle vicinanze, mentre i messaggi privati utilizzano crittografia end-to-end. Quando Internet è disponibile, Bitchat può inoltre utilizzare il protocollo Nostr per estendere le comunicazioni oltre la rete locale.

Il fatto che l’app non richieda un account o un numero di telefono rende più difficile collegare immediatamente un messaggio a un’identità attraverso i normali strumenti utilizzati dalle piattaforme online. Questo non significa però che l’utilizzo sia tecnicamente impossibile da individuare o tracciare attraverso altri strumenti.

Il ministro dell’Interno Laurent Nuñez ha precisato che qualsiasi eventuale sospensione delle piattaforme dovrebbe rispettare i limiti stabiliti dal Conseil d’État. Attal ha richiamato anche il precedente del blocco di TikTok in Nuova Caledonia nel 2024, successivamente giudicato sproporzionato dalla massima corte amministrativa francese.

Bitchat è già finita nel mirino di altri governi

Le caratteristiche offline dell’app hanno già attirato l’attenzione delle autorità di altri Paesi. Apple ha rimosso Bitchat dall’App Store cinese su richiesta della Cyberspace Administration, mentre l’India ha chiesto la rimozione sia dall’App Store sia da Google Play dopo l’aumento dell’utilizzo durante le proteste.

La crescita registrata in Francia mostra perché strumenti di questo tipo possano diventare particolarmente popolari durante manifestazioni, blackout o possibili restrizioni delle comunicazioni: consentono agli utenti di continuare a scambiarsi messaggi anche quando la normale infrastruttura Internet non è disponibile.

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