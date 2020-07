L’app per le donne contro la violenza domestica e i maltrattamenti

'Bright Sky' è l'app consente alle donne di denunciare, senza farsi scoprire, le violenze domestiche e maltrattamenti subìti. Può essere usata anche da chi conosce donne maltrattate. Come si scarica in modo gratuito.

Fondazione Vodafone, in collaborazione con CADMI – Casa delle Donne Maltrattate e Polizia di Stato, ha lanciato ‘Bright Sky‘, l’app, davvero utile per come è stata realizzata,che consente alle donne di denunciare, senza farsi scoprire dai maltrattanti, le violenze domestiche e maltrattamenti subìti. L’applicazione può essere utilizzata anche anche da parenti, amici, colleghi di lavoro, associazioni e da tutti coloro che sono vicini a donne maltrattate.

Come scaricare gratis l’app

L’app Bright Sky è gratuita:

Per Smartphone Android si scarica da qui

Per iPhone basta digitare nell’app store: Bright Sky ITA

Disponibile in lingua italiana, inglese, francese e spagnola

Per maggiori informazioni: http://voda.it/appforgood

Sviluppata nel Regno Unito da Fondazione Vodafone nel 2018, l’app Bright Sky è disponibile dunque anche in Italia, oltre che in Irlanda, Repubblica Ceca e Romania.

Come funziona l’app?

Bright Sky fornisce informazioni sui diversi tipi di violenza perché le donne possano prendere decisioni consapevoli su come gestire la propria situazione e una mappatura dei servizi di supporto che si occupano di maltrattamenti, sia a livello locale che nazionale. È disponibile inoltre la chiamata rapida al 112, che può essere attivata con un singolo tocco su ogni pagina dell’app.

Fornisce anche una guida per la sicurezza online

Bright Sky promuove anche una corretta informazione su violenza domestica e maltrattamenti. Per questo dispone di un primo strumento di valutazione del rischio – che aiuta la donna o chi le sta vicino a comprendere la sicurezza di una relazione e aumentare la propria consapevolezza – e di un questionario finalizzato a sfatare stereotipi e luoghi comuni. È presente inoltre una guida per la sicurezza online, che fornisce informazioni e consigli pratici per un utilizzo sicuro dei propri device, delle piattaforme digitali e dei social network. La guida è composta da capitoli dedicati alle diverse modalità di presenza online: posta elettronica, social media, app, browser.

I dati delle violenze sulle donne

In Italia il 31,5% delle donne tra i 16 e i 70 anni ha subìto una violenza fisica o sessuale (fonte: Istat).

Il fenomeno della violenza di genere e domestica si è ulteriormente aggravato durante il lockdown, registrando un aumento delle richieste di aiuto ai centri antiviolenza (incrementate di quasi l’80% rispetto al 2018 secondo i dati Di.Re). Nello stesso periodo si evidenziava una flessione del numero di denunce, che sono tornate a crescere solo nelle fasi di riapertura. Allarmanti anche i dati sui femminicidi, che rappresentano oggi il 48% del numero totale degli omicidi volontari (fonte: Ministero dell’Interno).

Dati drammatici, che dimostrano anche uno scarso aiuto nei confronti delle donne vittime di violenze e maltrattamenti: per loro l’app Bright Sky può essere un strumento concreto, sicuro e portata di mano per la denuncia alle Forze dell’Ordine.

L’impegno di Fondazione Vodafone per la comunità

Insieme a DreamLab, che permette di donare la potenza di calcolo del proprio device alla ricerca scientifica, Bright Sky rientra tra le Apps for Good, le app di Fondazione Vodafone al servizio della comunità. Negli ultimi anni, infatti, la Fondazione si è concentrata nello sviluppo e nella promozione di attività in diversi campi di applicazione, in cui la tecnologia viene utilizzata per contribuire concretamente allo sviluppo economico, sociale e culturale del Paese.Completano la strategia della Fondazione altri progetti nel campo della Connected Education e della Digital Health.

Il lancio di Bright Sky conferma anche l’impegno di Vodafone nel contrastare il fenomeno della violenza domestica e tutelare i suoi dipendenti. Vodafone ha infatti attuato una policy per i dipendenti che subiscono violenza domestica e maltrattamenti in 25 Paesi del Gruppo, compresa l’Italia. Con questa misura i dipendenti possono usufruire di dieci giorni di permesso retribuito, oltre a supporto e consulenza per affrontare momenti delicati che si possono presentare in queste situazioni (come un’eventuale denuncia alle forze dell’ordine) e accesso e formazione specifica per l’utilizzo dell’app Bright Sky per tutti i dipendenti.