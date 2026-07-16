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L’annuncio choc del segretario Usa alla Difesa: “Terapie per aumentare testosterone ai soldati”

L’annuncio choc del segretario Usa alla Difesa: “Terapie per aumentare testosterone ai soldati”

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L’annuncio choc del segretario Usa alla Difesa: “Terapie per aumentare testosterone ai soldati” Adnkronos

(Adnkronos) – Uno screening annuale per chi ha 30 anni o più per la verifica dei livelli di testosterone. Ad annunciarlo è stato il annunciato dal segretario di Stato americano alla Difesa Pete Hegseth. In un video pubblicato sui social dal Department of War, Hegseth annuncia i controlli per garantire che i soldati “abbiano i livelli di testosterone adeguati per operare al meglio”. Ai militari con bassi tassi di testosterone verrà offerta la possibilità di sottoporsi volontariamente a una terapia ormonale sostitutiva. I test saranno facoltativi per i militari di età inferiore ai 30 anni. 

internazionale/esteri

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Redazione Key4biz

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