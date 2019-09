Lancio in grande stile con rap battle per NBA 2K20

NBA 2K20, nuovo capitolo della serie cestistica di 2K, uscirà in tutto il mondo il 6 settembre 2019.

Per celebrare il lancio italiano, è stato annunciato un evento milanese in cui si esibiranno artisti della scena rap italiana come Ensi, Nerone e Tormento, accompagnati da DJ Double S.

Il trio si esibirà in una “Rap Battle” ispirata al gioco dalle ore nell’NBA Store di Corso Europa, a Milano, dalle 18:00 di venerdì 6 settembre. L’evento sarà preceduto da un’esibizione della Bandits Crew, un gruppo di breakdance. Infine, all’interno del punto vendita saranno presenti anche delle postazioni di gioco in cui gli artisti presenti giocheranno insieme al pubblico intervenuto.