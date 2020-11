Si tratta del primo programma al mondo nel panorama assicurativo che recepisce e integra criteri di sostenibilità quali gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite di cui Enel è promotore da tempo su vari fronti e che rappresentano anche obiettivi per la strategia di business del Gruppo.

Enel e Enel Insurance, la società captive di riassicurazione del gruppo Enel, nell’ambito dei rinnovi assicurativi del 2020-2021 hanno collocato un Programma Assicurativo Property All Risk SDG Linked.

Si tratta del primo programma al mondo nel panorama assicurativo che recepisce e integra criteri di sostenibilità quali gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (SDG) delle Nazioni Unite di cui Enel è promotore da tempo su vari fronti e che rappresentano anche obiettivi per la strategia di business del Gruppo.

L’indicatore preso in considerazione è l’SDG 7 “Affordable and Clean Energy” per cui il Gruppo è impegnato a raggiungere entro la fine del 2021 il 55% della capacità totale installata con fonti rinnovabili, obiettivo a cui è legato il costo del premio assicurativo. La certificazione del raggiungimento del risultato sarà effettuata da un advisor indipendente.

“La collocazione del primo programma assicurativo al mondo collegato ad obiettivi di sostenibilità è un’ulteriore prova dell’impegno di Enel verso una piena integrazione della sostenibilità in ogni strategia e attività del nostro business, oltre che del crescente interesse da parte del mondo finanziario e adesso anche assicurativo di prodotti finanziari sostenibili”, ha affermato il CFO di Enel, Alberto De Paoli.

“Esiste un chiaro legame tra sostenibilità e creazione di valore, dal momento che investendo in progetti sostenibili dal punto di vista ambientale e sociale, le aziende possono massimizzare i profitti e minimizzare i rischi, contribuendo al contempo al raggiungimento degli SDG. Siamo fiduciosi che le aziende adotteranno sempre più questo modello, orientando le loro attività verso una strategia globale che ponga la sostenibilità al centro delle loro decisioni di business.”

La pionieristica iniziativa in ambito assicurativo è stata possibile anche grazie al supporto del broker Marsh e delle compagnie assicurative Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS), AXA XL, Generali Global Corporate & Commercial Italia e Mapfre che, sebbene in condizioni di mercato “hardening”, hanno saputo riconoscere e condividere l’importanza di fare da “rompighiaccio” anche in questo settore, riconoscendo il valore della strategia del Gruppo Enel di cui la sostenibilità è parte integrante.

Il Gruppo Enel è uno dei protagonisti della finanza sostenibile, essendo tra i primi emittenti di green bond e tra i maggiori emittenti corporate di tali strumenti. Nel 2019, Enel ha segnato l’inizio del mercato dei Sustainability-Linked Bond, emettendo sui mercati dell’euro e del dollaro USA i primi General Purpose Bond (o obbligazioni semplici) al mondo legati al raggiungimento degli SDG.

Nel 2020 ha poi ampliato la gamma dei suoi strumenti di finanziamento legati alla sostenibilità con prestiti e linee di credito rotative legati al raggiungimento degli SDG, oltre al SDG 7 Target Guaranteed Euro-Commercial Paper Programme, che mostrano come la sostenibilità possa essere integrata in tutti gli strumenti finanziari della Società.

Inoltre, Enel, con la pubblicazione del Sustainability-Linked Financing Framework che dota il Gruppo di linee guida globali per l’utilizzo di strumenti di finanziamento sostenibili, è diventata la prima società al mondo a definire un quadro di riferimento per questo tipo di emissioni che spaziano tra molteplici soluzioni di finanziamento.

L’impegno del Gruppo verso la finanza sostenibile è ulteriormente evidenziato dalla partecipazione del Direttore Finanziario di Enel, Alberto De Paoli, come co-presidente alla CFO Taskforce del Global Compact delle Nazioni Unite, che ha recentemente lanciato i “CFO Principles for Integrated SDG Investments and Finance”.

Tali principi sono un insieme di quattro valori il cui scopo è indicare alle imprese come allineare le proprie strategie di finanza d’impresa agli impegni di sostenibilità, al fine di creare un impatto reale rispetto agli SDG.

Inoltre, il Gruppo è membro dell’Advisory Council sui Principi dell’ICMA, del Corporate Forum on Sustainable Finance e del Sustainable Bond Market Advisory Group della Borsa di Londra.