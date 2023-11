L’Analogia del pensiero, l’incontro plausibile: Giordano Bruno e Aldo Masullo. Il 12 dicembre a Napoli

Nell’ambito delle Celebrazioni per il Centenario della nascita del Filosofo Aldo Masullo organizzate dal Comune di Napoli il 12 dicembre, il comitato scientifico coordinato dal dottor Nino Daniele e dalla professoressa Giovanna Borrello ha allestito nel cuore della città greca, nella Basilica della Pietrasanta in via dei Tribunali, dalle ore 17.00, un cosiddetto “incontro plausibile”, nel quale, grazie al ricorso all’intelligenza Artificiale, Masullo, massimo esperto di Giordano Bruno,dialogherà con il monaco nolano sui temi dell’attualità tecnologica e delle prospettive della pace.

L’incontro è stato ideato e predisposto dal professore Stefano Balassone, già storico dirigente della Rai3 di Angelo Guglielmi, che oggi insegna all’Università Suor Orsola Benincasa, e dal professore Michele Mezza, giornalista per lungo tempo alla Rai e oggi docente alla Federico II.

Successivamente alla conversazione plausibile, i temi che affrontano i due filosofi saranno approfonditi dai curatori dell’evento con i coordinatori delle celebrazioni insieme ai professori Clementina Gily della Federico II e Francesco Perilli della Suor Orsola Benincasa.