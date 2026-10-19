L’analisi di ASviS. Comprendere i megatrend, le leve strategiche per governare le sfide del futuro

Il concetto di megatrend, introdotto da John Naisbitt nel 1982, identifica profondi cambiamenti globali a lungo termine — con un orizzonte temporale superiore ai dieci anni — che investono le strutture individuali, sociali e tecnologiche, delineando impatti significativi per il futuro. Come analizzato nel Future brief “I megatrend, strumento per comprendere i cambiamenti della società”, redatto da Roberto Paura della Fondazione Italian Institute for the Future nell’ambito del progetto Ecosistema Futuro, queste macro-tendenze si distinguono per la loro natura multidimensionale, la vasta ampiezza, la lunga durata e una forte capacità trasformativa e dirompente. L’analisi dei megatrend non è un semplice esercizio di predizione, ma uno strumento strategico cruciale per la cosiddetta “governance anticipante“.

Comprendere la differenza tra i megatrend “strutturali“, già consolidati e determinati da fattori demografici, tecnologici, ambientali ed economici, e quelli “emergenti”, ancora incerti e aperti, permette a decisori politici, organizzazioni e imprese di mitigare i rischi e cogliere preziose opportunità sistemiche. Le Nazioni Unite stesse hanno evidenziato il legame tra queste dinamiche e l’Agenda 2030, identificando cinque megatrend chiave da monitorare strettamente: il cambiamento climatico, la transizione demografica, l’urbanizzazione, le tecnologie digitali e le disuguaglianze.

A livello internazionale, centri di ricerca e istituzioni hanno sviluppato metodologie avanzate. Il Joint Research Centre della Commissione europea, ad esempio, ha strutturato il Megatrends Assessment Tool, un metodo partecipativo per valutare la rilevanza delle singole tendenze, mapparne le interconnessioni e definire piani d’azione strategici. Tuttavia, nel panorama italiano permane una sostanziale debolezza: a eccezione di alcuni casi specifici — come l’analisi “Concetto Scenari Futuri” condotta dallo Stato Maggiore della Difesa — l’impiego sistematico dell’analisi dei megatrend nei processi di governance anticipante a livello nazionale risulta ancora scarso.

Per colmare questo ritardo strategico e orientare il Paese verso una reale transizione sostenibile, il documento indica tre direttrici fondamentali:

integrare il foresight nelle politiche pubbliche: è necessario utilizzare strumenti strutturati di horizon scanning per tracciare i cosiddetti “segnali deboli” e anticipare l’impatto di grandi eventi sistemici prima che si manifestino in tutta la loro forza;

combinare rigore quantitativo e visione qualitativa: scomporre i megatrend nelle loro serie storiche fondanti deve accompagnarsi alla valutazione di scenari alternativi tramite metodologie partecipative;

scomporre i megatrend nelle loro serie storiche fondanti deve accompagnarsi alla valutazione di scenari alternativi tramite metodologie partecipative; potenziare le capacità decisionali: occorre sviluppare quadri interpretativi che permettano di comprendere a fondo le interazioni reciproche tra le macro-tendenze e l’insorgere di cambiamenti improvvisi e dirompenti (le cosiddette wild card) tipici dell’attuale epoca di incertezza.

In uno scenario globale così instabile, adottare il pensiero sistemico per decifrare i megatrend costituisce una base imprescindibile per comprendere, orientare e gestire i grandi processi di mutamento della società di oggi e di domani.

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