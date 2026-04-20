Sono finiti i tempi in cui parlare di meteo o clima era solo un passatempo da bar. Ora ci si può scommettere sopra. Sulle piattaforme di prediction market aperte al pubblico come Polymarket e Kalshi è già possibile puntare su eventi concreti: dalla temperatura giornaliera a una tempesta di neve. A fine gennaio, per esempio, le scommesse legate a una nevicata a New York hanno generato puntate per milioni di dollari, segno di un interesse crescente anche fuori dalle nicchie di appassionati.

Il fenomeno, c’è da dirlo, riguarda soprattutto il meteo a breve termine, dove gli esiti sono chiari e verificabili in tempi rapidi. In questo ambito, racconta Bloomberg, stanno entrando startup e aziende tecnologiche di modelli previsionali che usano i mercati per testare e migliorare le proprie proiezioni. Con risultati sorprendenti. Il mese scorso Patrick Brown, responsabile dell’analisi climatica di Interactive Brokers, ha esaminato il confronto tra le previsioni meteorologiche tradizionali e i prediction market, scoprendo che questi ultimi hanno ottenuto in alcuni casi risultati migliori del Servizio meteorologico nazionale degli Stati Uniti.

Diverso è il discorso per il clima. Qui i mercati esistono, ma restano per ora accessibili solo a comunità di esperti. Un esempio interessante è Crucial, piattaforma progettata dall’Università di Lancaster, nel Regno Unito, per aggregare previsioni su rischi climatici come uragani, temperature anomale o fenomeni come El Niño. Ma come funziona il meccanismo? Gli scienziati partecipanti formulano previsioni su specifici eventi climatici e la piattaforma è progettata per trasformare le loro scommesse in probabilità dei diversi possibili esiti. I partecipanti vengono remunerati in base all’accuratezza delle previsioni: maggiore è la precisione, maggiore sarà il compenso.

Secondo Mark Roulston, scienziato planetario e direttore operativo di Crucial, lo scopo primario della piattaforma è la messa in rete delle competenze predittive della comunità scientifica. Sebbene Crucial sia ancora in fase iniziale, Roulston spera che lo strumento possa essere utilizzato non solo dalle istituzioni pubbliche, ma anche da fondi pensione e compagnie assicurative.

C’è anche un altro possibile effetto positivo. Uno studio pubblicato su Nature Climate Change suggerisce che partecipare a un mercato di previsioni climatiche può aumentare la consapevolezza delle persone e il sostegno alle politiche climatiche. Il meccanismo è semplice ma efficace: quando gli individui puntano denaro, si sentono più coinvolti dalla realtà. E nel caso del cambiamento climatico, questo coinvolgimento può portare a un cambiamento di prospettiva.

Il potenziale, insomma, è significativo, ma non privo di limiti. Se prevedere la temperatura di domani, ammettono gli esperti, è relativamente semplice, stimare l’evoluzione del clima globale (influenzata da molte variabili e dinamiche di lungo periodo) resta una sfida aperta. Un altro ostacolo riguarda la liquidità. Kalshi, per esempio, si sta orientando sempre più verso le scommesse sportive, uno dei pochi ambiti in grado di attrarre partecipanti occasionali. Questi utenti “casual” spesso perdono, finendo per finanziare indirettamente chi è più informato. Tuttavia, i mercati di previsione per settori più specifici faticano ad attrarre scommettitori occasionali. È anche per questo che i prediction market sul clima restano confinati a progetti sperimentali. Almeno per ora.

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