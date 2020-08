'lamialiguria' è l'app per il turismo realizzata dall'in-house Liguria Digitale per la Regione. Ecco come si scarica gratuitamente e cosa offre per organizzare con lo smartphone la vacanza o il tempo libero in Liguria.

Scegliere con semplicità e con lo smartphone tra le tante meraviglie della Liguria ed organizzare in modo immediato la vacanza o il tempo libero nella Regione. Questo lo consente l’applicazione lamialiguria, disponibile sia su Android (si scarica da qui) sia su iOS (si scarica da qui). È online anche il sito lamialiguria.it.

Perché è utile l’app

Ad esempio, sull’app cliccando su spiagge e poi su bagni Saint–Tropez si visualizza lo stabilimento, il sito web, il profilo Instagram, Facebook, ma soprattutto servizi di utilità: telefonare e mandare un’email alla struttura con un tap sul display ed avviare velocemente il navigatore sul cellulare.

In generale, lamialiguria, l’app turistica di Regione Liguria, offre in una sorta di menu digitale:

più di 18.000 strutture per l’ospitalità e la ristorazione,

più di 2500 esperienze, gusti e percorsi,

più di 900 contenuti originali riguardanti luoghi e cultura,

circa 5000 eventi e mostre, in doppia versione italiano e inglese.

Come possono aderire gli operatori turistici

Gli operatori possono aderire all’app e ottenere la funzionalità di prenotazione per la propria attività scrivendo a lamialiguria.app@regione.liguria.it

I servizi offerti dall’app lamialiguria

L’app con la modalità bilingue, italiano e inglese, risponde alle esigenze dei numerosi turisti stranieri che ogni anno visitano la Liguria.



In primo piano ci sono i contenuti: luoghi, cultura, esperienze, percorsi, primi eventi dopo il lockdown finalmente disponibili per tutti coloro che hanno voglia di Liguria.

Tutti gli operatori turistici potranno unirsi a chi ha già aderito e usufruire della funzionalità di booking messa a disposizione dall’applicazione fornendo un servizio a turisti e cittadini che desiderano pianificare una vacanza in Liguria, prenotando il posto in spiaggia o l’esperienza desiderata.

Come si prenota la spiaggia e i ristoranti e si cerca con facilità parcheggio

Il modello su cui si basa l’app lamialiguria prevede un rilascio continuo di aggiornamenti. Per esempio:

Il servizio di prenotazione. È a disposizione di tutti i Comuni della regione, gli esercenti e i servizi ricettivi che vorranno aderire e consente di gestire: servizi pubblici, esperienze, spiagge, musei, eventi, negozi e molte attività. Funziona in questo modo: l’utente, accedendo alla scheda, può visualizzare in tempo reale la capienza (persone presenti rispetto alla capacità), avviare la prenotazione, andare verso il luogo prescelto attivando il navigatore “portami” e, se si tratta di un’attività, può ottenere il voucher di prenotazione.

È stata attiva la possibilità di prenotare il proprio posto sotto l’ombrellone di stabilimenti privati grazie alla collaborazione con bookyourbeach .

. Consente anche di trovare il parcheggio , attraverso la partnership con Easypark ed è attivo anche il servizio di allerta meteo in collaborazione con l’Arpal .

, attraverso la partnership con attivo anche il in collaborazione con . È possibile vedere e prenotare i ristoranti , grazie ad un accordo con Tripadvisor in fase di conclusione.

, grazie ad un accordo con in fase di conclusione. Prevista anche integrazione con l’app SpiaggiaTI grazie ad una collaborazione con la start-up che l’ha realizzata per regolare l’accesso alle spiagge libere della Regione.



Liguria Digitale: “Stiamo sviluppando altre novità”

“E dopo l’improvement estivo, in autunno ci saranno tante altre novità”, annuncia Liguria Digitale, l’in-house regionale che ha realizzato l’app lamialiguria grazie anche all’utilizzo di risorse provenienti dal Por Fesr.

“Siamo orgogliosi di aver realizzato un prodotto come questo”, spiega l’amministratore unico di Liguria Digitale, Paolo Piccini. “Abbiamo lavorato sul fronte della progettualità e della tecnologia, ma anche per costruire una sinergia operativa tra tutti i soggetti coinvolti con l’obiettivo comune di valorizzare e rilanciare il turismo ligure dopo il lockdown. Ritengo si tratti di un modello che potrebbe funzionare molto bene anche in altre realtà del territorio”, ha concluso Piccini.

L’uso dell’intelligenza artificiale e realtà aumentata

Grazie all’intelligenza artificiale, luoghi, eventi e punti di interesse vengono descritti e messi in relazione con i bisogni quotidiani, i gusti e gli interessi delle persone che interagiscono col territorio, in modo da suggerire loro contenuti sempre più interessanti e vicini alle loro esigenze.

Mappatura di POI (points of interest), itinerari, esperienze, un calendario interattivo di eventi e rassegne, schede di approfondimento con contenuti multimediali dedicati e originali, funzionalità di prenotazione. Con la realtà aumentata si potranno scansionare edifici o opere d’arte per ottenere informazioni e dettagli sui luoghi.

“Un’app interoperabile con i servizi digitali utili per i cittadini e turisti”

“Oltre alle prestigiose partnership già attive, vogliamo darne vita ad altre, perché l’app lamialiguria vuole essere interoperabile con i servizi digitali utili per i cittadini e turisti”, ha annunciato Riccardo Battaglini, direttore della Business Unit Pubblica Amministrazione e Mercato di Liguria Digitale.

“L’app lamialiguria può essere il modello vincente del turismo digitale, perché l’obiettivo è creare sempre nuove funzionalità da mettere a disposizione, gratuitamente, per tutti gli operatori turistici ed Enti locali in Liguria, da un lussuoso albergo fino a una cooperativa di barcaioli, che potrebbe avere più difficoltà a realizzare un tool per le prenotazioni dei giri in barca. Ha pensato la Regione a realizzare l’app per incentivare in modo semplice e digitale il turismo in Liguria, offrendo di scegliere tra centinaia di esperienze e itinerari con un touch”, ha concluso Battaglini.

Dunque, con l’app lamialiguria è possibile scoprire:

Tutti i Comuni della Regione con foto, video e informazioni utili (telefono, email, indirizzo)

I borghi d’eccellenza

Tutti i litorali da Ponente a Levante, con le spiagge più belle e caratteristiche

I sentieri della Rete Escursionistica Ligure (REL)

Mare: stabilimenti balneari, surf, diving, pescaturismi, centri vela, canoa, whalewatching e porti turistici

Cultura: musei, chiese, palazzi e castelli

Parchi e natura: parchi naturali, fattorie didattiche, centri equitazione, giardini e laghi

Avventura: Arrampicata, Parapendio, Parchi divertimento, Rafting e Canyoning

Liguria in Bike

Prodotti tipici

L’offerta gastronomica ligure, con tantissimi ristoranti, pizzerie, trattorie, lounge bar, ristoranti etnici, agriturismi e street food

Ospitalità: alberghi, B&B, case vacanze, campeggi, villaggi turistici e agriturismi

Itinerari tematici

Intrattenimento: teatri, cinema, discoteche, Casinò e Acquario

Spettacoli, eventi, fiere e mostre

Servizi: guide turistiche, shop, info point e impianti sportivi

Trasporti, parcheggi

In più :

Prenotare il tuo posto in spiaggia libera e negli stabilimenti

Servizio meteo e di allerta meteo

Esperienza di realtà aumentata

La app lamialiguria è il frutto della collaborazione tra la Regione Liguria, l’Agenzia per la promozione turistica in Liguria e operatori economici, enti locali, associazioni di categoria e camere di commercio. Un lavoro di squadra per promuovere il turismo in Liguria partendo dalle esigenze dei turisti con una soluzione digitale user friendly.