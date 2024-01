L’altezza media italiana è di 177,8 centimetri

Truenumbers è l’appuntamento quotidiano con la rubrica curata dal portale www.truenumbers.it, il più importante sito editoriale di Data Journalism in Italia, fondato da Marco Cobianchi. Una rubrica utile per saperne di più, per approfondire, per soddisfare ogni curiosità, ma sempre con la precisione che solo i numeri sanno dare. Per leggere tutti gli articoli della rubrica Truenumbers su Key4biz clicca qui.

Per le donne è 164,6. I maschi più alti sono gli olandesi, ma si sono abbassati

I più alti del mondo si sono abbassati. I maschi olandesi, secondo un report appena pubblicato dalla Cbs (l’ufficio statistico nazionale dei Paesi Bassi), adesso sono più bassi di un centimetro rispetto al 1980: 1,82 metri di altezza in media contro gli 1,83 di 21 anni fa. Questo fenomeno, però, riguarda anche le donne: quelle nate nel 2001 sono più basse di 1,4 centimetri rispetto a quelle nate nel 1980. Ma è interessante guardare anche il perché. Secondo l’istituto nazionale di statistica olandese tra le cause ci sarebbe anche l’immigrazione e l’arrivo di “molti cittadini da gruppi di popolazione geneticamente più bassi”. E qual è l’altezza media italiana?

Qual è l’altezza media italiana

Ma quanto sono alti in media gli italiani? L’altezza media italiana di un uomo è 177,8 centimetri mentre l’altezza media delle donne italiane è 164,6 centimetri. E’ l’altezza media italiana ed è aumentata nel corso del Novecento, seguendo un trend che si è manifestato in tutto il mondo. Chi lo dice? Lo studio, il più vasto mai realizzato in materia, della la Ncd Risk Factor Collaboration, una rete internazionale di 800 ricercatori in 179 paesi che collabora con con l’Organizzazione mondiale della sanità. Certo, i dati sono del 2016 ma parliamo, comunque, di fenomeni di lunghissima durata che cambiano, quindi, molto lentamente.

L’altezza media di una donna italiana

L‘Italia adesso è al ventinovesimo posto per l’altezza dell’uomo e al trentaduesimo posto per quella della donna. Con il passare dei decenni è riuscita anche a scalare qualche posizione: basti pensare che nel 1914 era al 57° posto per gli uomini e al 55° per le donne.

L’altezza media italiana degli uomini

Il 1914 non è a caso. Lo studio dei ricercatori della Ncd Risk Factor Collaboration si basa su una mole di dati: l’altezza, misurata a 18 anni, di nati dal 1896 a quelli del 1996, che hanno compiuto 18 anni nel 2014. E, come abbiamo visto, l’Italia ha scalato posizioni. Ma c’è chi ha fatto meglio: in Iran l’altezza media è aumentata di 20 centimetri dal 1914 a oggi per gli uomini, in Corea invece c’è stato un incremento di 20 centimetri per le donne.

Ma perché cresce la statura media? Secondo i ricercatori la genetica incide, ma fino ad un certo punto. Il motivo principale, invece, è da ricercare nelle condizioni di vita. Se un bambino mangia cibo sano e di qualità e non soffrono di malattie legate alle scarse condizioni igieniche hanno maggiori possibilità di diventare più alti. L’altezza, quindi, è un metro di benessere.

Quando l’altezza media italiana era di 166,19 centimetri

É curioso anche andare a vedere la statura media registrata tra gli iscritti di leva raccolti in una serie storica dell’Istat. Nel 1915, ad esempio, la statura media era di 166,19 centimetri, mentre nel 1980 (l’ultimo anno in cui questo dato è disponibile) era di 174,58 centimetri.

Quanto sono alti gli italiani

Ma chi sono i più alti del mondo? Gli europei, senza dubbio. Come si vede nel grafico in alto il primato è degli olandesi: 182,5 centimetri in media. I secondi non sono lontani, arrivano dal Belgio: 181,70 centimetri. Anche il terzo Paese è europeo ed è l’Estonia: 181,60 centimetri di media. Tra le donne le prime sono le lettoni (169,7 centimetri di media). Arrivano poi Olanda (168,7 centimetri) ed Estonia (168,6 centimetri).

Le persone più basse del mondo

Gli uomini più bassi del mondo sono quelli di Timor Est, Paese del Sud Est asiatico che occupa metà dell’isola di Timor. Sono anche gli uomini più “leggeri” del mondo. Non vanno oltre i 159,8 centimetri di altezza media. I secondi sono quelli dello Yemen e i terzi quelli del Laos, come si può vedere nel grafico sopra. Le donne più basse, invece, vengono dal Guatemala, Paese nel Centro America a Sud del Messico. Qui la media è 149,4 centimetri. Seguono nella classifica femminile le Filippine (149,6) e il Bangladesh (150,8).

Dove vivono le persone più alte d’Italia

Le persone più alte d’Italia vivono in Friuli Venezia Giulia: mediamente raggiungono i 178,01 centimetri, ma la crescita maggiore si è registrata nel Mezzogiorno: dagli Anni ’70 ad oggi la statura media è infatti cresciuta di 0,37 centimetri rispetto a un aumento dello 0,32 del Nord e dello 0,25 del Centro. Sempre in Friuli abita il maggior numero di giovani con un altezza di 180 e più centimetri: il 38,5% rispetto al totale delle persone con questa caratteristica fisica. La Sardegna è, invece, ultima in classifica: i suoi ragazzi che superano il metro e ottanta sono solo l’8,4% del totale; in Calabria sono l’11,8% e in Sicilia il 12,1. C’è poi una Regione, e una sola, dove invece che aumentare, l’altezza è diminuita, si tratta del Lazio: i ragazzi di un metro e ottanta nati nel ’79 sono dell’1,8% in meno rispetto a quelli nati nel ’74.

Perché in Friuli le persone sono così alte?

Ovviamente non è possibile dare una risposta univoca, ma certamente la genetica ha la sua importanza. Il Friuli-Venezia Giulia è situato in una regione geografica che ha avuto un’interazione storica con popolazioni di origine slava e germanica, che sono generalmente conosciute per avere un’altezza media più elevata rispetto ad altre popolazioni europee. E’ possibile che sia questa una delle ragioni che spiegano il motivo per il quale in Friuli le persone hanno un’altezza media così elevata.

I dati si riferiscono al: 1914-2016