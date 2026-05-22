Nella serata di ieri LinkedIn sarebbe stato attraversato da un malfunzionamento massivo del sistema di moderazione dei contenuti. Diversi utenti italiani hanno segnalato la rimozione improvvisa di post del tutto innocui, classificati dalla piattaforma come “materiale intimo non consensuale”.

Una contestazione grave, normalmente associata alla diffusione di immagini intime senza consenso. Peccato che, secondo molte segnalazioni circolate sulla stessa piattaforma, i contenuti rimossi non avessero nulla a che vedere con nudità, materiale sensibile o violazioni della privacy. In alcuni casi si trattava di post ordinari, perfino contenuti su gattini.

Il problema, secondo quanto denunciato dagli utenti, avrebbe coinvolto un numero molto ampio di account LinkedIn, facendo pensare non a singole violazioni reali, ma a un errore sistemico del sistema automatico di classificazione.

Quando l’AI scambia un post innocuo per una violazione grave

La categoria usata da LinkedIn rende il caso ancora più delicato. “Materiale intimo non consensuale” non è una violazione minore: è una delle fattispecie più gravi previste dalle policy delle piattaforme social, perché riguarda contenuti che possono ledere pesantemente dignità, privacy e sicurezza delle persone.

Ricevere una notifica di questo tipo su un contenuto innocuo produce quindi un doppio problema. Da un lato la rimozione del post. Dall’altro il rischio che sull’account resti una segnalazione pesante, anche se generata per errore.

È il classico falso positivo della moderazione automatizzata: un sistema AI o algoritmico interpreta male un contenuto, lo colloca nella categoria sbagliata e applica una sanzione prima ancora che vi sia una verifica umana effettiva.

Il problema della moderazione senza controllo umano

Le piattaforme affidano sempre più spesso il primo livello di controllo a sistemi automatici, capaci di analizzare milioni di contenuti in tempo reale. Ma quando questi sistemi sbagliano, l’errore può propagarsi su larga scala in pochi minuti.

Se davvero il malfunzionamento ha coinvolto una parte consistente degli account, il problema non riguarda più il singolo utente, ma l’affidabilità dell’intero meccanismo di enforcement della piattaforma.

Il consiglio pratico, come scrive l’esperto Matteo Flora proprio su LinkedIn, è comunque fare appello. Anche se la rimozione appare palesemente infondata, è importante contestarla per evitare che la segnalazione resti collegata all’account.

Le piattaforme, infatti, spesso tengono conto dello storico delle violazioni per decidere eventuali limitazioni future: riduzione della visibilità, blocco temporaneo di alcune funzioni, sospensione o restrizioni più severe.

Il paradosso dei licenziamenti nell’era AI: LinkedIn taglia il 5% del personale nonostante i ricavi in crescita

Adesso toccherà a LinkedIn rispondere. Si è trattato di un bug? Di un aggiornamento del sistema di classificazione? Di un errore nei modelli di moderazione? Di una regola automatica applicata in modo troppo ampio?

Il caso arriva in un momento particolare per l’azienda. Solo pochi giorni fa Reuters ha riferito che la piattaforma, controllata da Microsoft, si prepara a una nuova tornata di licenziamenti pari a circa il 5% della forza lavoro, nonostante ricavi in crescita del 12% nell’ultimo trimestre. La compagnia parla dell’esigenza di diventare più efficienti, automatizzare processi, concentrare team e sfruttare meglio l’AI. Ma se poi un sistema automatizzato arriva a classificare in massa post innocui come “materiale intimo non consensuale” c’è poco da stare tranquilli.

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