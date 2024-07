SoundHound AI, Inc., leader mondiale nell’intelligenza artificiale vocale, ha annunciato il lancio del suo assistente vocale SoundHound Chat AI, integrato con ChatGPT, nei veicoli dei marchi Peugeot, Opel e Vauxhall in 11 mercati europei, tra cui Austria, Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito.

Generative AI Insights è la rubrica curata da Recomb, il think tank dedicato all’esplorazione dell’impatto e del potenziale dell’AI generativa in vari aspetti della vita umana. Recomb studia l’AI generativa da tutte le angolazioni: professionale, etica, tecnica, legale, economica, ambientale, sociale, educativa e culturale. Per leggere tutti gli articoli della rubrica Generative AI Insights su Key4biz clicca qui. .

SoundHound AI, Inc., leader mondiale nell’intelligenza artificiale vocale, ha annunciato il lancio del suo assistente vocale SoundHound Chat AI, integrato con ChatGPT, nei veicoli dei marchi Peugeot, Opel e Vauxhall in 11 mercati europei, tra cui Austria, Francia, Germania, Italia, Spagna e Regno Unito.

Entro la fine di luglio, la distribuzione sarà estesa a 17 mercati in 12 lingue diverse. Questo sviluppo segue il successo di SoundHound Chat AI con DS Automobiles di Stellantis, lanciato a marzo 2024 in 18 paesi e 13 lingue. L’integrazione di SoundHound Chat AI nei veicoli Peugeot, Opel e Vauxhall consente ai conducenti e ai passeggeri di utilizzare comandi vocali per numerose funzioni, come la gestione della navigazione, le chiamate e l’accesso a informazioni in tempo reale.

La tecnologia di riconoscimento vocale naturale, potenziata da ChatGPT, permette agli utenti di interagire senza interruzioni con fonti di conoscenza esterne e controlli del veicolo, rendendo l’esperienza di guida più informativa e piacevole. Questa innovazione rappresenta un significativo passo avanti nella missione di SoundHound di rivoluzionare gli assistenti vocali nei veicoli.

I dati mostrano un aumento di sei volte nell’uso, con un incremento del 50% nella frequenza delle interazioni e una riduzione di cinque volte delle richieste non soddisfatte. Inoltre, c’è stato un aumento del punteggio Net Promoter basato sulla fedeltà dei consumatori, indicando una crescente domanda di assistenti vocali sofisticati e alimentati da AI tra i conducenti e i produttori.

Per maggiori informazioni, clicca per l’articolo originale.

I risultati del secondo trimestre di TSMC potrebbero alimentare il suo rally da 420 miliardi di dollari mentre la domanda di AI cresce

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) ha riportato risultati positivi per il secondo trimestre del 2024, risultati che potrebbero rafforzare ulteriormente il valore dell’azienda, già in crescita, fino a 420 miliardi di dollari.

L’aumento della domanda di intelligenza artificiale ha giocato un ruolo cruciale in questo successo, spingendo le vendite e aumentando la produzione di chip avanzati. TSMC, leader globale nella produzione di semiconduttori, ha beneficiato dell’incremento delle richieste di processori ad alte prestazioni necessari per applicazioni AI.

Il rapporto trimestrale ha mostrato una robusta crescita dei ricavi e un miglioramento dei margini operativi, dimostrando la capacità di TSMC di mantenere una posizione dominante sul mercato nonostante le sfide della supply chain globale. La società ha inoltre annunciato piani per espandere ulteriormente la sua capacità produttiva, in previsione di una domanda continuativa di chip AI. Gli analisti prevedono che il trend positivo continuerà, considerando l’incremento delle applicazioni AI in vari settori, dall’automotive al cloud computing, che richiedono tecnologie sempre più avanzate.

TSMC ha anche sottolineato la sua strategia di investire in ricerca e sviluppo per rimanere all’avanguardia tecnologica e rispondere efficacemente alle esigenze del mercato. L’articolo di Bloomberg evidenzia come TSMC stia capitalizzando sulla crescente domanda di intelligenza artificiale, consolidando la sua posizione di leadership e potenziando il suo valore di mercato.

Con una strategia ben definita e investimenti significativi in innovazione, TSMC sembra destinata a continuare la sua crescita esponenziale, rafforzando la sua importanza nel panorama tecnologico globale.

Per maggiori informazioni, clicca per l’articolo originale.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz