L’AI sta mettendo a dura prova le reti elettriche globali

Questa rapida crescita della domanda energetica sta superando l’offerta disponibile in molte parti del mondo, portando a lunghi tempi di attesa per l’accesso alla rete e a preoccupazioni crescenti riguardo a blackout e aumenti dei prezzi dell’energia.

L’aumento esponenziale della domanda di energia da parte dei centri dati, alimentata dalla crescita dell’AI, sta causando gravi pressioni sulle reti elettriche globali. In località come la contea di Loudoun in Virginia, l’incremento dei centri dati ha trasformato il paesaggio e messo a dura prova le infrastrutture energetiche locali. I centri dati, essenziali per le applicazioni AI, richiedono enormi quantità di energia, a volte pari a quella necessaria per alimentare decine di migliaia di abitazioni.

In paesi come Arabia Saudita, Irlanda e Malesia, la capacità energetica richiesta dai centri dati pianificati supera l’offerta di energia rinnovabile disponibile, minacciando i piani di transizione energetica e gli obiettivi di sostenibilità delle aziende tecnologiche. Ad esempio, si prevede che in Svezia la domanda energetica dei centri dati raddoppi entro il 2040.

Negli Stati Uniti, i centri dati potrebbero consumare l’8% dell’energia totale entro il 2030, rispetto al 3% del 2022. Aziende come Amazon, Microsoft e Google stanno cercando soluzioni per utilizzare meno energia e migliorare l’efficienza, ma la necessità di una svolta energetica, probabilmente nucleare, rimane cruciale.

La crescita dei centri dati e l’espansione delle infrastrutture energetiche necessarie per supportarli potrebbero aumentare i costi dell’energia per i consumatori, come già avviene in Irlanda, dove i prezzi dell’energia all’ingrosso sono più alti rispetto alla media europea. La sfida di bilanciare la domanda energetica dei centri dati con l’offerta rinnovabile disponibile è una questione globale che richiede soluzioni innovative e una pianificazione energetica a lungo termine.

Gli Stati Uniti propongono restrizioni mirate agli investimenti tecnologici in AI in Cina

Gli Stati Uniti hanno proposto nuove regole mirate per vietare o richiedere la notifica di determinati investimenti statunitensi nei settori dell’intelligenza artificiale (AI) e altre tecnologie in Cina, al fine di proteggere la sicurezza nazionale.

Queste norme, pubblicate dal Dipartimento del Tesoro degli Stati Uniti, fanno parte di un ampio sforzo per impedire che le competenze americane aiutino la Cina a sviluppare tecnologie avanzate e a dominare i mercati globali. L’ordine esecutivo firmato dal Presidente Joe Biden nell’agosto scorso ha dato avvio a questa regolamentazione, mirata a settori come i semiconduttori, il calcolo quantistico e l’AI. Le nuove regole obbligano individui e aziende statunitensi a determinare quali transazioni saranno soggette a restrizioni o divieti. Commenti pubblici saranno accettati fino al 4 agosto, con l’implementazione delle regolazioni prevista entro la fine dell’anno.

Paul Rosen, Assistente Segretario del Tesoro per la Sicurezza degli Investimenti, ha dichiarato che le regole avanzano la sicurezza nazionale impedendo che i benefici degli investimenti statunitensi supportino lo sviluppo di tecnologie sensibili in paesi che potrebbero minacciare la sicurezza americana. Le restrizioni si concentreranno inizialmente su Cina, Macao e Hong Kong, ma potrebbero essere estese in futuro. L

e proposte includono eccezioni per determinati investimenti, come quelli in titoli pubblicamente negoziati, partnership limitate e finanziamenti a debito sindacato. Gli investimenti nei settori coperti richiederanno una maggiore due diligence da parte delle aziende statunitensi. Le regole mirano a impedire che i fondi statunitensi aiutino la Cina a modernizzare il suo esercito, violando queste normative potrebbe comportare sanzioni penali e civili, e gli investimenti potrebbero essere annullati.

Google, Anthropic e xAI vogliono rendere i chatbot più divertenti

Alcune delle principali aziende tecnologiche, tra cui Google, Anthropic e xAI, stanno cercando di affrontare una delle sfide più grandi per l’AI: rendere i chatbot più divertenti. Recentemente, Google DeepMind ha pubblicato uno studio in cui i ricercatori, inclusi due comici improvvisatori, hanno chiesto a 20 comici di valutare l’uso dei chatbot per scrivere battute.

I risultati sono stati deludenti, con descrizioni che hanno etichettato l’AI come noiosa e poco originale. Elon Musk, con il suo xAI, ha posizionato Grok come un’alternativa più divertente ai chatbot rivali, mentre Anthropic ha rilasciato il modello AI Claude 3.5 Sonnet, dichiarando che è significativamente migliore nel cogliere le sfumature e l’umorismo. Le aziende tecnologiche vedono l’umorismo come una componente cruciale per sviluppare chatbot che possano gestire richieste sempre più complesse degli utenti e mantenere interazioni piacevoli.

Tuttavia, creare umorismo con l’AI è una sfida notevole, dato che l’umorismo richiede una comprensione profonda del contesto sociale e culturale. Inoltre, c’è il rischio di creare contenuti che potrebbero risultare offensivi per alcuni gruppi. Nelle sperimentazioni condotte con chatbot leader, le battute generate sono risultate spesso piatte e prevedibili.

Ad esempio, i tentativi di battute su Sam Altman, CEO di OpenAI, hanno prodotto risultati banali e poco divertenti. Anche se alcuni chatbot hanno mostrato un miglioramento, come Gemini di Google, c’è ancora molto da fare per raggiungere un livello di umorismo che sia veramente apprezzabile.

Per le aziende, rendere l’AI più divertente non è solo una questione di intrattenimento, ma un aspetto serio dello sviluppo tecnologico, volto a migliorare l’interazione con gli utenti sia a casa che sul lavoro. Nonostante i progressi, il sogno di un collega AI spiritoso è ancora lontano, e per ora ci dovremo accontentare di battute da ‘papà’.

