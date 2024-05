L’AI ridisegna la geografia dei data center e dei cavi sottomarini

Diversi i motivi che hanno portato a una diversa ubicazioni dei data center, aumentando la necessità di connettività tra le reti terrestri e sottomarine. Solo per addestrare i modelli di AI le Big Tech stanno progettando e riprogettando data center su misura per soddisfare la grande richiesta di potenza di calcolo. Portando la domanda di energia a livelli mai raggiunti prima.

L’IA aumenterà la domanda di energia, data center e cavi terrestri e sottomarini

Tutti parlano dell’intelligenza artificiale (AI), tutti la vogliono e soprattutto in tanti ci vedono una grande opportunità per fare business e lanciarne di nuovi. Non c’è dubbio che questa tecnologia sta cambiando la storia e lo farà sempre più rapidamente nel corso dei prossimi anni, sia a livello economico, sia sociale, ma non bisogna neanche perdere di vista la trasformazione che ha avviato.

Le grandi manovre messe in campo dalle principali Big Tech (da Google a Meta, da Amazon a Microsoft) stanno ridisegnando letteralmente la geografia dei data center, aumentando fortemente la domanda di connettività e di infrastrutture terrestri e sottomarine. Come ha spiegato Harry Baldock su Total Telecom, l’AI porta con sé esigente di inferenza e formazione, che a loro volta impattano sull’architettura dei data center […]

