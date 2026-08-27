L’AI ridisegna il lavoro in Cina: licenziamenti, salari in calo e nuove professioni

L’impatto dell’AI sul lavoro cinese deve essere analizzato anche alla luce dell’andamento demografico. La popolazione del Paese sta diminuendo e invecchiando rapidamente.

In Cina l’adozione dell’AI sta accelerando in settori molto diversi, dalla programmazione alla traduzione, dalla produzione di contenuti fino alle attività industriali e logistiche. Una trasformazione che sta modificando rapidamente organizzazione del lavoro, competenze richieste e prospettive occupazionali.

Le attività più esposte sono soprattutto quelle caratterizzate da processi standardizzati o facilmente automatizzabili. Nel settore dello sviluppo software, ad esempio, gli strumenti di AI generativa vengono già utilizzati per produrre codice, correggere errori e svolgere alcune attività precedentemente affidate ai programmatori.

Secondo una lunga analisi dell’Associated Press, il fenomeno non comporta necessariamente la completa sostituzione delle professioni, ma sta riducendo il numero di persone necessarie per svolgere determinate mansioni e spingendo molti lavoratori a ripensare il proprio percorso professionale.

In Cina meno resistenza all’AI

Rispetto ad altri Paesi, in Cina sembra emergere una minore ostilità nei confronti dell’intelligenza artificiale. Anche tra i lavoratori maggiormente esposti all’automazione cresce infatti il tentativo di utilizzare gli stessi strumenti AI per sviluppare nuove attività, lavorare in maniera indipendente o aumentare la propria produttività.

Si crea così un paradosso: la stessa tecnologia che mette sotto pressione alcune professioni diventa contemporaneamente uno degli strumenti utilizzati per cercare nuove opportunità lavorative.

Quasi un’azienda industriale su due utilizza AI e agenti

La velocità dell’adozione emerge anche dai dati di IDC. La quota delle imprese industriali cinesi che dichiarano di utilizzare modelli AI e agenti è salita al 47,5%, rispetto al 9,6% registrato nel 2024.

A favorire questa crescita è anche il vasto ecosistema cinese dei modelli open source, che consente alle aziende di sperimentare rapidamente nuove applicazioni e integrare l’intelligenza artificiale nei processi produttivi. L’automazione non riguarda soltanto il lavoro d’ufficio. Robot umanoidi vengono già sperimentati, seppure ancora su scala limitata, nello smistamento dei pacchi, nella gestione del traffico e nella preparazione di cibi e bevande.

Parallelamente stanno aumentando anche i robot destinati alle consegne, una tecnologia che potrebbe avere conseguenze rilevanti per il vastissimo settore cinese del food delivery.

Pechino spinge sull’AI con la strategia “AI Plus”

Con l’iniziativa AI Plus e con la pianificazione economica fino al 2030, Pechino punta a integrare l’intelligenza artificiale in un numero crescente di industrie e attività economiche, rafforzando al tempo stesso la propria posizione nella competizione tecnologica con gli Stati Uniti.

Il forte sostegno pubblico, insieme alla presenza di un ampio mercato interno e di un ecosistema tecnologico particolarmente dinamico, potrebbe consentire alla Cina di integrare l’AI nell’economia più rapidamente rispetto ad altri Paesi.

Il rischio per un mercato del lavoro già fragile

La trasformazione arriva però in una fase delicata per l’economia cinese.

La crescita sta rallentando, i consumi interni restano deboli e molte famiglie continuano a mantenere un atteggiamento prudente anche a causa dell’incertezza occupazionale. A questo si aggiungono gli effetti della lunga crisi del settore immobiliare.

L’AI potrebbe contribuire ad aumentare significativamente la produttività, senza però generare necessariamente un numero equivalente di nuovi posti di lavoro.

Il rischio è quindi che una diffusione molto rapida dell’automazione aumenti ulteriormente la pressione su un mercato del lavoro già complesso, soprattutto per le fasce più giovani della popolazione.

Il tasso di disoccupazione urbana in Cina resta intorno al 5%, mentre quello dei giovani tra i 16 e i 24 anni, esclusi gli studenti, si mantiene su livelli circa tre volte superiori.

L’automazione potrebbe compensare il calo della popolazione

L’impatto dell’AI sul lavoro cinese deve essere analizzato anche alla luce dell’andamento demografico. La popolazione del Paese sta diminuendo e invecchiando rapidamente. Entro il 2050 potrebbero esserci meno di due adulti in età lavorativa per ogni pensionato. In questo scenario, robotica e intelligenza artificiale potrebbero diventare strumenti fondamentali per compensare la progressiva riduzione della forza lavoro, soprattutto nei settori caratterizzati da carenza di personale o da attività fortemente ripetitive.

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