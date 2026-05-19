Gli strumenti dell’AI stanno rendendo più facile e veloce la vita ai cybercriminali, ha detto il responsabile del cybercrime dell’Interpol al sito specializzato Politico.eu.

In un’intervista rilasciata venerdì scorso, Neal Jetton, direttore del cybercrime dell’Interpol, ha detto chiaramente che una serie di strumenti di AI hanno reso più semplice per persone prive di preparazione tecnica commettere cybercrimini che costano miliardi all’economia globale.

La Ue ha quantificato in 5,5 trilioni di euro il costo annuo del cybercrime a livello globale.

Strumenti automatici di phishing

Gli strumenti includono infrastrutture tecniche specificamente progettate per la criminalità informatica, come i cosiddetti kit “phishing-as-a-service” – strumenti preconfezionati che consentono ai potenziali truffatori di creare e gestire campagne di phishing con competenze tecniche minime o nulle – ma anche tecnologie commerciali ampiamente disponibili come i chatbot basati sull’intelligenza artificiale.

Con l’AI il cybercrime si apre ai novellini

“Ciò che rende il tutto così difficile è che questi strumenti permettono praticamente ai principianti… di commettere frodi su larga scala”, ha detto Jetton.

La minore barriera d’ingresso significa che i gruppi della criminalità organizzata sono sempre più coinvolti in frodi e crimini informatici, poiché possono esternalizzare gli aspetti tecnici, in parte utilizzando strumenti di intelligenza artificiale, ha spiegato Jetton. L’Interpol ha dichiarato a marzo che le frodi facilitate dall’IA sono quattro volte e mezzo più redditizie dei metodi tradizionali e che alcuni gruppi terroristici in Africa utilizzano truffe online per finanziare le proprie attività.

L’Interpol fa parte di una nuova iniziativa globale, guidata dal Regno Unito e con la partecipazione di Francia, Germania e Italia, per contrastare le truffe online che vengono spesso perpetrate in grandi complessi gestiti da vittime della tratta di esseri umani.

Deepfake per truffe miliardarie

Secondo Jetton, i chatbot basati sull’intelligenza artificiale consentono alle persone che lavorano in queste centrali della truffa di creare email credibili e personalizzate o di realizzare deepfake per commettere frodi per miliardi di dollari.

Le sue dichiarazioni giungono mentre l’Europa si interroga su come gestire i nuovi modelli di intelligenza artificiale altamente avanzati come Mythos di Anthropic e GPT 5.5 Cyber ​​di OpenAI. Le aziende che sviluppano questi strumenti sostengono di poter superare le prestazioni della maggior parte degli hacker umani, il che ha portato a frenetici sforzi da parte dei governi per accedervi e a interrogativi su come regolamentarli.

Jetton ha detto che, durante una recente riunione di “CISO [Chief Information Security Officer] di altissimo livello” a cui ha partecipato, questi strumenti erano “l’argomento di cui tutti parlavano e su cui si concentravano”.

L’AI non ha creato nuove fattispecie di reati (per ora)

Sebbene strumenti come Mythos dovrebbero accelerare notevolmente la velocità con cui gli hacker possono trovare e sfruttare le vulnerabilità del software, non stanno creando nuove tipologie di reato, ha affermato Jetton. “Quello che abbiamo visto è che l’IA ha permesso la proliferazione e l’espansione di crimini già esistenti”, come truffe e phishing, ha concluso. L’Interpol conta 196 paesi membri, tra cui Russia, Cina e Iran, considerati i maggiori potenziali avversari statali dell’Europa. Il mandato della sua unità informatica non include la lotta contro le attività finanziate dai governi, ma si concentra sull’assistenza alle forze di polizia nazionali negli arresti e sul rafforzamento delle loro capacità. Jetton ha affermato che la polizia ha effettuato circa 200 arresti a seguito di un’operazione dell’Interpol finanziata dall’UE in Medio Oriente, conclusasi all’inizio di quest’anno e incentrata sulle truffe informatiche.

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