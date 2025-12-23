L’AI nel lavoro, le linee guida del ministero

L’obiettivo è evitare approcci improvvisati o puramente tecnologici, promuovendo invece un’adozione consapevole, governata e sostenibile dell’AI nel mondo del lavoro. Il testo delle Linee guida.

Linee guida per l’implementazione dell’intelligenza artificiale (AI) nel mondo del lavoro

Grazie al decreto ministeriale n. 180 del 17 dicembre 2025, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali compie un passo decisivo nel governo della trasformazione digitale del lavoro. Il provvedimento adotta ufficialmente le “Linee guida per l’implementazione dell’Intelligenza Artificiale nel mondo del lavoro”, delineando una strategia nazionale che punta a coniugare innovazione tecnologica, tutela dei diritti e inclusione sociale.

Non si tratta di un semplice documento tecnico, ma di una vera e propria cornice di policy che riconosce l’AI come fattore strutturale di cambiamento del mercato del lavoro e, al tempo stesso, come ambito che richiede regole, responsabilità e visione di lungo periodo.

Le Linee guida offrono alle imprese – con particolare attenzione alle PMI – una roadmap operativa che accompagna l’adozione dell’AI lungo l’intero ciclo di vita: dalla valutazione della maturità digitale (AI readiness), alla sperimentazione, fino all’implementazione su larga scala e al monitoraggio continuo.

L’obiettivo è evitare approcci improvvisati o puramente tecnologici, promuovendo invece un’adozione consapevole, governata e sostenibile.

Formazione, tutele e riduzione del divario digitale

Il Ministero individua tre linee direttrici fondamentali su cui orientare le politiche pubbliche e le scelte organizzative delle aziende:

formazione e sviluppo delle competenze, per sostenere upskilling e reskilling dei lavoratori in un mercato in rapida evoluzione. tutela dei lavoratori, con particolare attenzione alla prevenzione delle discriminazioni algoritmiche, alla protezione dei dati personali e alla supervisione umana dei sistemi automatizzati. riduzione del divario digitale, per garantire che l’innovazione non accentui disuguaglianze territoriali, generazionali e sociali.

L’AI non è una scatola nera che decide in autonomia, serve supervisione umana

Uno degli elementi più rilevanti del documento, come sottolineato anche dall’Unione degli Industriali di Torino e dal Consiglio nazionale consulenti del lavoro, è la forte enfasi sulla centralità della persona. Le Linee guida chiariscono che l’AI non può diventare una “scatola nera” che decide in modo opaco su assunzioni, valutazioni, promozioni o licenziamenti. Le decisioni automatizzate devono essere comprensibili, verificabili e contestabili, nel rispetto dei principi di trasparenza, chiarezza e responsabilità.

In questo quadro, il decreto richiama esplicitamente il Regolamento europeo sull’Intelligenza Artificiale (AI Act), che classifica come “ad alto rischio” molti sistemi utilizzati in ambito lavorativo, imponendo obblighi stringenti di governance, audit e supervisione umana.

A ciò si affianca il GDPR, che limita le decisioni esclusivamente automatizzate e rafforza i diritti dei lavoratori sul trattamento dei dati personali.

Il messaggio è chiaro: l’efficienza tecnologica non può prevalere sulla dignità del lavoro. L’AI deve essere uno strumento di supporto, non di controllo o sorveglianza invasiva.

Lavoro autonomo e nuove forme di “precarizzazione algoritmica”

Di particolare interesse è la sezione dedicata al lavoro autonomo. Il Ministero riconosce che l’AI, soprattutto quella generativa, può offrire grandi opportunità a freelance e professionisti, ma evidenzia anche criticità concrete: dalla riduzione delle opportunità in alcuni settori, alla difficoltà di accesso alle tecnologie avanzate, fino alla dipendenza crescente dalle piattaforme digitali.

Le Linee guida forniscono quindi indicazioni operative per integrare l’IA in modo vantaggioso anche nel lavoro autonomo, promuovendo l’accesso a strumenti equi, la formazione continua e la tutela delle condizioni professionali, evitando nuove forme di “precarizzazione algoritmica”.

Con questo termine ci si riferisce all’uso di algoritmi e piattaforme digitali nel mondo del lavoro, con il risultato di aumentare l’instabilità occupazionale, riducendo tutele e prevedibilità per i lavoratori. Un concetto tipico della gig economy, dove sistemi di ranking e management automatico penalizzano flessibilità limitata, carichi familiari o assenze, favorendo una forza lavoro “sempre disponibile”

Incentivi e politiche per una transizione tecnologica equa

Il decreto dedica ampio spazio ai finanziamenti e agli incentivi disponibili per sostenere l’adozione dell’AI, che è ormai rapida e capillare. Le misure sono articolate tra risorse del ministero del Lavoro, incentivi di altri dicasteri e programmi europei, con un’attenzione specifica alla riduzione del divario Nord-Sud.

Fondi per la formazione, crediti d’imposta per la digitalizzazione, programmi europei e strumenti mirati al Mezzogiorno vengono presentati come leve essenziali per garantire che la transizione tecnologica non resti appannaggio di pochi, ma diventi un’opportunità diffusa per il sistema produttivo e occupazionale.

Un documento aperto al futuro del lavoro in Italia

Le Linee guida non hanno carattere statico. Il decreto prevede espressamente che siano aggiornate dall’Osservatorio sull’adozione dei sistemi di AI nel mondo del lavoro, istituito dalla legge n. 132/2025. Una scelta che riconosce la rapidità dell’evoluzione tecnologica e la necessità di un monitoraggio continuo degli impatti su occupazione, diritti e organizzazione del lavoro.

In definitiva, con il DM 180/2025 l’Italia prova a scrivere una grammatica dell’AI nel lavoro che tenga insieme innovazione, competitività e diritti. Una sfida complessa, che non si gioca solo sul piano normativo, ma anche su quello culturale e sociale. Perché il futuro del lavoro non dipende soltanto dagli algoritmi, ma da come decidiamo di governarli e dalla conoscenza di questi nuovi strumenti tecnologici, che va condivisa e discussa nella maniera più ampia possibile.

Come spiegavano qualche anno fa Antonio Aloisi e Valerio De Stefano nel loro libro dal titolo “Il tuo capo è un algoritmo. Contro il lavoro disumano“, non esistono tecnologie buone e tecnologie cattive: “esistono usi distorti e usi consapevoli delle invenzioni e delle innovazioni“.

La qualità del lavoro presente e futuro dipende da come esso è concepito, contrattato e organizzato, soprattutto alla luce di tecnologie disruptive come l’AI. La trasformazione digitale è di fatto un alleato indispensabile per il nostro lavoro, dalla fabbrica alla scrivania, dal magazzino all’ufficio, ma va messa alla prova sul terreno della convenienza sociale e politica e non solo su quello della convenienza economica.

Leggi le altre notizie sull’home page di Key4biz