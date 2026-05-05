Siamo di fronte ad una proliferazione di contenuti sintetici nati non per arricchire il dibattito pubblico, ma per monetizzare ogni secondo di attenzione dell'ascoltatore. Costano poco e si diffondono rapidamente, alterando il mercato dell’advertising. Cresce il rischio saturazione.

Il fenomeno del podslop, che cos’è e come funziona

Negli ultimi dieci giorni di aprile sono stati creati 10.871 nuovi feed podcast. Di questi, circa 4.243 (il 39%) sono stati probabilmente generati dall’intelligenza artificiale (AI). Il dato arriva da Podcast Index, piattaforma open source che monitora il settore a livello globale, e restituisce con precisione la dimensione di un fenomeno ormai impossibile da ignorare. Dave Jones, che la gestisce, lo ha commentato con una sintesi tanto semplice quanto efficace: “È assurdo”.

È in questo contesto che si è imposto un termine destinato a entrare stabilmente nel lessico dei media digitali: podslop. La parola deriva da “slop”, ovvero “spazzatura”, contenuto “usa e getta”, ed è stata resa popolare da Nicholas Thompson, amministratore delegato di The Atlantic.

E ovviamente è legata strettamente all’altro concetto di AI slop, slang utilizzato per descrivere testi e immagini scadenti prodotti dall’AI e pubblicati sui social.

Come spiegato in un articolo pubblicato su Bloomberg, il neologismo indica una massa crescente di contenuti audio generati automaticamente, un’automazione definibile come ‘predatoria’, cioè volta a “predare” attenzione e tempo degli ascoltatori e quindi le entrate pubblicitarie attraverso la quantità. Sono contenuti prodotti in serie con un intervento umano minimo o nullo.

Non si tratta di sperimentazione creativa o di nuovi formati narrativi, ma di una vera e propria industrializzazione della produzione, dove l’obiettivo principale non è la qualità editoriale bensì la quantità e la capacità di intercettare ascolti, anche casuali, per generare ricavi pubblicitari.

I podcast generati con l’AI hanno costi quasi nulli e si diffondono rapidamente

Quello che solo pochi mesi fa sembrava un fenomeno marginale, oggi appare già superato nei numeri. Tempo fa Inception Point AI aveva fatto discutere annunciando la produzione di 3.000 episodi a settimana distribuiti su 5.000 show.

Il settore aveva reagito con scetticismo, se non con ironia. Eppure, al momento dell’intervista con Bloomberg, l’azienda dichiarava oltre 10.000 show attivi, più di 2.500 nuovi programmi creati in tre settimane e 877 pubblicati nelle 48 ore precedenti. La co-fondatrice Jeanine Wright ha difeso con decisione questo modello, respingendo le critiche: “Chi parla ancora di slop fa ancora 6 o 7 battute. È un argomento superato”. Oggi, almeno sul piano della scala, i numeri sembrano darle ragione.

Il podsIop può generare ricavi fin dal primo episodio

Alla base di questa crescita c’è un meccanismo economico estremamente semplice. Produrre contenuti audio con l’intelligenza artificiale ha costi quasi nulli, mentre le piattaforme di distribuzione li accolgono senza filtri realmente efficaci. A questo si aggiunge il ruolo della pubblicità programmatica, sistemi automatizzati che inseriscono annunci nei contenuti senza una valutazione editoriale preventiva. Il risultato è che un podcast interamente generato dall’AI può iniziare a produrre ricavi fin dal primo episodio, indipendentemente dalla sua qualità o attendibilità.

Il caso di Spreaker, piattaforma di proprietà di iHeartMedia, è emblematico. Pur richiedendo agli utenti di dichiarare l’uso dell’intelligenza artificiale, consente comunque l’accesso al proprio marketplace pubblicitario, riconoscendo ai creatori il 60% dei ricavi generati.

Di fatto, un modello che non distingue tra contenuti originali e produzione automatizzata. Diverso l’approccio di RSS.com, che impone condizioni più restrittive per la monetizzazione e interviene quando individua contenuti ritenuti “spazzatura”.

Il co-fondatore Alberto Betella ha chiarito la posizione della piattaforma: “Lasciare deliberatamente slop danneggerebbe l’ecosistema e la reputazione della nostra azienda”. Ma lo stesso Betella ammette che il problema è soprattutto di scala e quindi difficilmente gestibile.

Apple, Amazon, Spotify e la mancanza di standard condivisi

Anche sul fronte delle piattaforme di ascolto la situazione appare frammentata. Apple Podcasts richiede ai creatori di dichiarare quando una “parte sostanziale” dei contenuti è generata dall’AI e vieta contenuti ingannevoli, mentre Spotify non ha ancora definito linee guida specifiche, ma vede l’AI come un abilitatore per facilitare l’ingresso nel mercato di nuovi creator, non come un sostituto del contenuto umano.

Questa mancanza di standard condivisi rappresenta uno dei nodi centrali della questione: senza regole chiare e vincolanti, gli incentivi economici tendono inevitabilmente a favorire la produzione di massa piuttosto che la qualità.

A complicare ulteriormente il quadro c’è la difficoltà stessa di definire cosa sia “slop”. Per alcuni operatori del settore, come lo stesso Dave Jones, si tratta di qualcosa che gli ascoltatori riconoscono immediatamente. Per altri, come Betella, è più corretto parlare di contenuti completamente automatizzati e privi di revisione umana, spesso caratterizzati da imprecisioni. L’assenza di una definizione condivisa rende però difficile costruire sistemi di moderazione efficaci e coerenti.

Nel frattempo, il fenomeno continua a espandersi, spinto da una combinazione di tecnologia accessibile, costi ridotti e incentivi economici concreti. Anche grandi aziende stanno iniziando a integrare forme di audio generato automaticamente nei propri servizi: Amazon, ad esempio, ha recentemente introdotto una funzione che trasforma le descrizioni dei prodotti in conversazioni simili a podcast, con voci sintetiche che interagiscono tra loro e rispondono alle domande degli utenti.

Il podslop mette a rischio il podcasting?

Le conseguenze sono già visibili. L’ecosistema del podcasting rischia una saturazione senza precedenti, in cui distinguere contenuti di qualità diventa sempre più difficile. Allo stesso tempo, la presenza crescente di produzioni automatizzate può erodere la fiducia degli ascoltatori e alterare il funzionamento del mercato pubblicitario, che finisce per premiare il volume anziché il valore.

Il podslop, in definitiva, non è solo una curiosità linguistica o un fenomeno passeggero, ma il segnale di una trasformazione profonda dell’industria dei contenuti audio. Una trasformazione che pone interrogativi urgenti su qualità, sostenibilità e credibilità dell’informazione in un’epoca in cui da una parte produrre contenuti non è mai stato così facile, ma dall’altro è sempre più difficile distinguerli tra generati dall’AI o dall’umano.

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