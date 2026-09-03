Le Big Tech americane stanno investendo in modo massiccio in AI e nuovi data center, ma non stanno programmando in modo sistematico la riduzione di consumi di CO2 connessi a questo trend.

Un report condotto dall’ITU mette in guardia sull’aumento massiccio delle emissioni di diossido di carbone del settore, così come sulla mancanza di contromisure adeguate per contrastare il fenomeno. Nuove centrali a gas vedranno la luce negli Usa e l’AI farà aumentare anche l’estrazione di petrolio.

L’analisi dell’ITU, ripresa dal quotidiano elvetico Les Temps, parte dall’assunto che nessuno dubita che in futuro l’AI permetterà di tagliare i consumi di energia elettrica e addirittura di trovare delle nuove fonti di energia. Ma nel frattempo l’Ai porta con sé il suo enorme carico di consumi, che pesano non poco sull’ambiente e sul nostro pianeta.

L’ITU (Unione internazionale delle Telecomunicazioni), l’agenzia Onu che si occupa di spettro radio e fissa le regole globali del suo utilizzo, ha pubblicato uno studio sulle emissioni di CO2 da parte delle Big Tech.

Lo studio

Lo studio di 134 pagine dell’ITU, condotto in collaborazione con la World Benchmarking Alliance, ha esaminato le 200 maggiori aziende tecnologiche a livello globale (i cui nomi non sono stati resi noti). Le 163 aziende che hanno fornito i dati hanno consumato complessivamente 494 TWh nel 2024. Questa cifra rappresentava l’1,7% del consumo globale di elettricità, ma l’ITU avverte che è molto probabile che si tratti di una sottostima. Oltre la metà di questo consumo di elettricità (54%) era concentrato in sole dieci aziende, che lo studio non nomina.

Anche le emissioni di CO2 sono estremamente concentrate. Nel 2024, le aziende digitali hanno registrato 301 milioni di tonnellate di emissioni legate alle loro attività, pari allo 0,8% delle emissioni globali legate all’energia. Le dieci maggiori produttrici da sole erano responsabili di circa il 54% del totale. “Nonostante la loro importanza, solo 27 delle 50 maggiori aziende emettitrici in relazione alle attività operative avevano fissato obiettivi di riduzione assoluta”, lamenta il rapporto. Nel 2024, le aziende digitali hanno dichiarato 301 milioni di tonnellate di emissioni legate alle loro attività, con un aumento dell’1,2% rispetto al 2023. Da allora, come vedremo, l’aumento ha subito un’accelerazione.

La situazione è considerata carente anche in termini di trasparenza, con lacune significative. Mentre l’89% delle aziende ha reso note le proprie emissioni dirette – ovvero quelle generate dalle proprie attività – e l’81% ha dichiarato le emissioni relative all’energia acquistata, soltanto il 47% ha reso note le emissioni indirette derivanti dalla propria catena del valore, come quelle relative a fornitori, produzione di apparecchiature, trasporto o utilizzo dei prodotti.

Meta abbandona i suoi impegni sul clima

Alla fine di giugno, Google ha ammesso che le sue emissioni di CO2 erano aumentate del 18% entro il 2025 e dell’82% dal 2019, rendendo irraggiungibile l’obiettivo di dimezzare le emissioni entro il 2030. Contemporaneamente, Amazon ha rivelato aumenti rispettivi del 16% e del 58%, ma ha aggiunto che la neutralità carbonica potrebbe essere raggiunta entro il 2040. E non è tutto: due settimane fa, il Financial Times ha analizzato i 60 più grandi data center previsti negli Stati Uniti da Amazon, Microsoft, Google e Meta.

Insieme, una volta pienamente operativi, potrebbero produrre 101,5 milioni di tonnellate di emissioni di anidride carbonica all’anno, equivalenti alle emissioni annuali di 27 centrali elettriche a carbone o di 24 milioni di automobili a benzina.

Cifre e studi di questo tipo abbondano. E parallelamente, i giganti della tecnologia stanno ridimensionando significativamente le loro promesse. Il 24 luglio, Meta ha confermato di essersi ritirata da un impegno preso insieme a importanti multinazionali per utilizzare esclusivamente energia elettrica da fonti rinnovabili.

Quasi 60 turbine a gas naturale

Negli ultimi mesi, abbiamo già visto tutti i giganti dell’IA investire in reattori nucleari. Ma gli investimenti nel gas sono massicci. Il 14 luglio, Reuters ha rivelato che la società di intelligenza artificiale di Elon Musk, xAI, ha installato 59 turbine a gas naturale per il suo progetto di data center Colossus 2 in Tennessee. Il tutto senza ottenere i permessi federali sulla qualità dell’aria.

Questa è, di fatto, la nuova tendenza: installare centrali nucleari o a gas per alimentare direttamente i data center. Questi progetti off-grid vengono approvati rapidamente in tutti gli Stati Uniti, spesso con uno scarso controllo pubblico, probabilmente a causa di un’amministrazione federale favorevole alle imprese e poco sensibile al cambiamento climatico, secondo Reuters.

L’ONG Environmental Integrity Project ha esaminato 74 progetti proposti o pianificati per fornire direttamente elettricità ai data center. Questi progetti, se si concretizzassero, produrrebbero un totale di 143 gigawatt di elettricità e potrebbero generare 662 milioni di tonnellate di emissioni di gas serra all’anno. Vale la pena notare che, come xAI, Meta sta costruendo centrali elettriche a gas in Louisiana per alimentare direttamente la sua infrastruttura digitale. Un futuro data center Oracle ad Abilene, in Texas, fa parte del progetto Stargate, con OpenAI.

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